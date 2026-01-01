ETV Bharat / bharat

तेजपुर यूनिवर्सिटी के लिए प्रो-वाइस-चांसलर नियुक्त, यूनिवर्सिटी संकट की जांच के लिए बनी कमेटी

शिक्षा मंत्रालय ने IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार दास को असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी का नया प्रो-वाइस-चांसलर नियुक्त किया.

अमरेंद्र कुमार दास तेजपुर यूनिवर्सिटी के प्रो-वाइस-चांसलर नियुक्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 1, 2026 at 1:17 PM IST

तेजपुर: शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी गुवाहाटी के डिजाइन विभाग के प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार दास को तेजपुर विश्वविद्यालय का प्रो-वाइस-चांसलर नियुक्त किया है. शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक, प्रो. दास अगले ऑर्डर तक तेजपुर यूनिवर्सिटी के प्रो-वाइस-चांसलर का पदभार संभालेंगे. यह अपॉइंटमेंट सही अथॉरिटी की मंजूरी से किया गया है.

ऑर्डर में कहा गया है कि प्रो. अमरेंद्र कुमार दास की प्रो-वाइस-चांसलर के तौर पर सेवा की शर्तें तेजपुर विश्वविद्यालय के कानून और अध्यादेश के हिसाब से चलेगी. 31 दिसंबर 2025 की यह सूचना तेजपुर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार/इन-चार्ज रजिस्ट्रार को भेजा गया है. इसकी प्रति आईआईटी गुवाहाटी, यूजीसी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज और दूसरी संबंधित अथॉरिटी को भेज दी गई है.

इस नियुक्ति से पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से एक तेजपुर यूनिवर्सिटी में एकेडमिक लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस मजबूत होने की उम्मीद है.

तेजपुर यूनिवर्सिटी संकट की जांच के लिए केंद्र ने जांच कमेटी बनाई
केंद्र सरकार ने असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी में चल रहे हालात और आरोपों की जांच के लिए एक हाई-लेवल जांच कमेटी बनाई है. शिक्षा मंत्रालय, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक यह फैसला तेजपुर यूनिवर्सिटी एक्ट, 1993 के सेक्शन 9 के तहत लिया गया है.

भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी जॉयफुल जेड ख्वाजावल के साइन किए हुए एक लेटर में लिखा है कि तीन मेंबर वाली कमिटी के चेयरमैन मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर प्रो. एन. लोकेंद्र सिंह होंगे. दूसरे मेंबर में नागालैंड यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर प्रो. जगदीश कुमार पटनायक और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के सेक्रेटरी प्रो. मनीष आर. जोशी शामिल हैं. कमिटी जरूरत के हिसाब से एक्सपर्ट को भी शामिल कर सकती है.

ऑर्डर के मुताबिक तेजपुर यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर को सभी आधिकारिक कामों से खुद को अलग करने और तुरंत छुट्टी पर जाने का आदेश दिया गया है और वे जांच पूरी होने तक छुट्टी पर रहेंगे.

कमिटी को तेजपुर यूनिवर्सिटी के चांसलर के ऑफिस में पहले जमा की गई फैक्ट-फाइंडिंग कमिटी की रिपोर्ट के नतीजों और सुझावों की डिटेल्ड और पूरी जांच करने का काम सौंपा गया है. यह उन हालात का भी पता लगाएगी जिनकी वजह से यह संकट पैदा हुआ. इसमें यूनिवर्सिटी के अलग-अलग अधिकारियों के इस्तीफे और चार्ज संभालना शामिल है.

पैनल यूनिवर्सिटी का दौरा करेगा, हितधारकों से बातचीत करेगा और जरूरी डॉक्यूमेंट्स, कम्युनिकेशन्स और रिकॉर्ड्स की जांच करेगा. जांच के लिए जरूरी कोई भी दूसरा मामला भी इसके दायरे में आएगा.

कमिटी को अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द और कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तारीख से ज्यादा से ज्यादा तीन महीने के अंदर जमा करने के लिए कहा गया है. यूजीसी सभी सेक्रेटेरियल मदद देगा, जबकि यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज को पूरा सहयोग करने और जरूरी डॉक्यूमेंट्स और सपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है. ऑर्डर की कॉपी जांच कमिटी के सभी सदस्यों, तेजपुर यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस-चांसलर, और असम के चीफ सेक्रेटरी को भेज दी गई है.

विरोध शुरू हुआ
यूनिवर्सिटी 1993 में ऐतिहासिक असम आंदोलन के तहत बनी थी और पिछले 100 दिनों से पूरी तरह से बंद थी. गौरतलब है कि 22 सितंबर 2025 से तेजपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, टीचर्स और स्टाफ यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर शंभूनाथ सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. यह विरोध आंदोलन असम के पसंदीदा कल्चरल मशहूर आर्टिस्ट जुबीन गर्ग को दी गई श्रद्धांजलि के प्रति कथित बेइज्जती के बाद शुरू हुआ.

छात्रों की प्रतिक्रिया
102 दिनों के लगातार विरोध-प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार के हालिया फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए छात्र प्रतिनिधि निपु बरुआ ने कहा कि स्टूडेंट कम्युनिटी अभी भी इस फैसले के मतलब को पूरी तरह से नहीं समझ पाई है.

उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रो वाइस-चांसलर की नियुक्ति से एक्टिंग वाइस-चांसलर का पद बेअसर हो जाएगा. उन्होंने सरकार द्वारा बनाई गई जांच कमेटी की विश्वसनीयता पर भी शक जताया. बरुआ ने आगे बताया कि पहले की जांच, जिसमें मैजिस्ट्रियल जांच, असम के गवर्नर द्वारा यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पर की गई जांच और दूसरी जांचें शामिल हैं अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई हैं.

उन्होंने आगे कहा कि तीन सदस्यों वाली फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी ने भी पहले यूनिवर्सिटी का दौरा किया था, लेकिन उस कमेटी की कोई भी परिणाम अभी तक सामने नहीं आया. बाद के डेवलपमेंट का जिक्र करते हुए बरुआ ने कहा कि सेंट्रल हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का दौरा और उस समय दिए गए भरोसे के बारे में सभी को अच्छी तरह पता है.

उन्होंने बताया कि 5 दिसंबर को यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान, सेंट्रल हायर एजुकेशन सेक्रेटरी की टीम में शामिल जॉइंट सेक्रेटरी सौम्या गुप्ता ने भरोसा दिलाया था कि एक हाई-लेवल जांच – खासकर प्रेसिडेंशियल लेवल पर की जाएगी. उन्होंने दोहराया कि तेजपुर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट कम्युनिटी ने लगातार मांग की है कि या तो प्रेसिडेंशियल लेवल की जांच हो या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंडर जांच हो ताकि इस मामले में ट्रांसपेरेंसी और इंसाफ पक्का हो सके.

