गढ़वाल विवि की छात्रा ने कैंसर पीड़ितों के लिए दान किए बाल, बनी इंसानियत की मिसाल
पौड़ी गढ़वाल की छात्रा प्रियंका खत्री ने कैंसर मरीजों के लिए अपने बाल दान किए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 27, 2025 at 2:30 PM IST
पौड़ी गढ़वाल: मन में यदि दूसरों की मदद करने की सच्ची इच्छाशक्ति हो, तो इंसान इंसानियत की मिसाल बन जाता है. ऐसा ही प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की एमएसडब्ल्यू द्वितीय वर्ष की छात्रा प्रियंका खत्री ने. प्रियंका ने अपने सिर के बाल कैंसर पीड़ितों के इलाज और विग निर्माण के लिए दान कर मानवता की अनूठी मिसाल पेश की है.
प्रियंका ने अपने बाल हैदराबाद स्थित हेयर डोनेशन फॉर कैंसर पेशेंट संस्था को कोरियर के माध्यम से भेजे. उन्होंने बताया कि कैंसर रोगियों की पीड़ा को नजदीक से समझने के बाद उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस हुआ और इसी कारण बाल दान करने का निर्णय लिया. प्रियंका पूर्व में गढ़वाल विश्वविद्यालय की छात्रा प्रतिनिधि भी रह चुकी हैं.
उन्होंने कहा कि कैंसर पीड़ितों का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. बाल झड़ने के बाद उनकी आत्मविश्वास टूट जाता है. यदि हम थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर मदद करें तो उनके जीवन में उम्मीद की किरण जग सकती है. प्रियंका की इस पहल के बाद उसे उम्मीद है कि कई अन्य छात्राओं को भी बाल दान कर कैंसर रोगियों की मदद करने की इच्छा होगी.
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए, गढ़वाल विश्वविद्यालय की छात्रा प्रियंका खत्री ने बताया कि बाल दान करने का उनका फैसला भले ही आम लड़कियों से अलग हो, लेकिन कैंसर रोगियों की पीड़ा और संघर्ष के बारे में जानकारी मिलने के बाद उन्हें गहरी संवेदना हुई. इसी दर्द को महसूस करते हुए उन्होंने बिना देर किए निर्णय लिया कि वह अपने सिर के बाल कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए दान करेंगी.
प्रियंका बताती हैं कि यह निर्णय परिवार के सामने रखना उनके लिए आसान नहीं था. शुरुआत में संकोच जरूर था. लेकिन बाल दान करने के बाद परिवार ने न सिर्फ उनका साथ दिया, बल्कि इस कदम की सराहना भी की. विवि में उनके साथ पढ़ने वाले दोस्तों ने भी प्रियंका के निर्णय को बहुत प्रेरणादायक बताया और पूरा समर्थन दिया. प्रियंका का कहना है कि बदलाव की शुरुआत किसी एक व्यक्ति को करनी होती है. उन्होंने बताया कि उन्हें यह प्रेरणा विश्वविद्यालय की दो अन्य छात्राओं से मिली थी, जिन्होंने पहले बाल दान किया था.
प्रियंका को उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी छात्राएं आगे बढ़कर समाज में कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए योगदान देंगी. प्रियंका के दोस्तों का कहना है कि महिलाओं के लिए बाल सौंदर्य का एक अहम हिस्सा होते हैं, इसलिए ऐसा कदम उठाना किसी भी लड़की के लिए बेहद कठिन होता है. लेकिन प्रियंका ने बिना किसी हिचक के अपने बाल दान कर समाज के लिए मिसाल कायम की है. उनका मानना है कि प्रियंका का यह साहसिक कदम निश्चित रूप से समाज को सकारात्मक बदलाव की ओर प्रेरित करेगा.
