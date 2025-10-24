ETV Bharat / bharat

गया की प्रियंका मधुबनी कला से सजा रहीं छठ पूजा के सूप, पेश कर रही भक्ति और रचनात्मकता का अनोखा संगम

सूप पर उकेरी छठ पूजा की झलकियां: प्रियंका के सूपों पर मधुबनी कला से सूर्य देव, छठ माता और व्रती महिलाओं के चित्र जीवंत हो उठते हैं. इनमें छठ की विशेष सामग्री जैसे गन्ना, फल, दिए, केले के पत्ते, मिट्टी का हाथी और उसके ऊपर छोटा घड़ा शामिल हैं, जहां छठ के दिन जल भरकर पूजा की जाती है. सूप में दीप जलाने का दृश्य, फल, पान-पत्ते, कसौली, नारियल और महिलाओं द्वारा अर्घ्य अर्पण की मनमोहक तस्वीरें भी उकेरी गई हैं. यह कला मिथिला क्षेत्र की परंपरागत शैली पर आधारित है, जिसमें प्राकृतिक रंगों, ज्यामितीय आकृतियों और सांस्कृतिक प्रतीकों से देवी-देवताओं, प्रकृति और लोक जीवन की कहानियां चित्रित की जाती हैं.

"पेंटिंग मेरा शौक था, लेकिन अब यह भक्ति का रूप ले चुका है. सूर्य देव और छठ माता के चित्र बनाते हुए लगता है जैसे मैं खुद अर्घ्य अर्पण कर रही हूं. ये सूप केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति का प्रतीक हैं ." "- प्रियंका कुमारी, चित्रकार

फल्गु तट पर भक्ति और कला का मिलन: गया के पवित्र फल्गु नदी के तट पर डैम की लहरों की मधुर ध्वनि के बीच कुमारी प्रियंका सूप पर मधुबनी पेंटिंग उकेरती नजर आती हैं. कभी फल्गु की रेत पर, तो कभी बंसी नदी के शांत तट पर बैठकर वह छठी मईया की भक्ति को अपनी रेखाओं से साकार रूप दे रही हैं. मूल रूप से पटना जिले के मसौढ़ी की रहने वाली प्रियंका का परिवार पिछले कई वर्षों से झारखंड के बोकारो स्टील सिटी में बस चुका है. लेकिन छठ की आस्था उन्हें गया खींच लाती है.

गया: लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी में फल्गु नदी के तट पर एक युवती भक्ति में लीन होकर सूप सजा रही हैं. मधुबनी पेंटिंग की कला से सूर्य देव, छठ माता और व्रती महिलाओं के चित्र उकेरकर वह इन्हें व्रतियों को भेंट कर रही हैं. यह युवती कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय, टनकुप्पा की आश्रमपाल कुमारी प्रियंका हैं. बचपन से पेंटिंग का शौक रखने वाली प्रियंका ने अपनी कला को छठ की भक्ति से जोड़ दिया है, जो न केवल परंपरा को नई जान दे रही है, बल्कि युवा पीढ़ी को लोक कला से जोड़ने का माध्यम भी बन रही है.

तीन घाटों पर 50 सूपों का संकल्प: प्रियंका ने इस बार तीन घाटों पर सूप सजाने का संकल्प लिया है. उन्होंने शुरुआत अपने स्कूल के पास स्थित बंसी नदी घाट से की, फिर गया शहर के फल्गु नदी घाट पहुंचीं. अब तक उन्होंने 50 से अधिक सूप तैयार कर छठ व्रत करने वाली महिलाओं को भेंट कर दिए हैं. वह व्रतियों को अपना परिवार मानती हैं और कहती हैं, "ये सूप उनकी भक्ति को और सुंदर बनाएंगे." 2023 में पहली बार उन्होंने मधुबनी पेंटिंग सीखी और उसी वर्ष छठ के सूपों पर चित्र बनाना शुरू किया. बचपन से पेंटिंग का शौक था, लेकिन मधुबनी कला की बारीकियां उन्होंने गहन अभ्यास से सीखीं.

पूरी हुई मनोकामना तो भक्ति में लीन हुई रचनात्मकता: प्रियंका की यह कला एक पूरी हुई मनोकामना का फल है, हालांकि वह इसका विवरण साझा नहीं करतीं. वह कहती हैं, "भक्ति में डूबकर चित्र बनाते समय मैं किसी से बात नहीं करती. यह समय मेरी आस्था का सबसे गहरा क्षण होता है." पेंटिंग के दौरान वह इतनी लीन हो जाती हैं कि ईटीवी भारत के प्रतिनिधि से भी तभी बात की जब अपना काम रोक लिया. उनका संकल्प है कि आगे भी यह कार्य जारी रखेंगी, ताकि छठ की श्रद्धा और परंपराएं नई पीढ़ी तक पहुंचें.

लोगों का आकर्षण: प्रियंका के सजे सूपों को देखने वालों की भारी भीड़ उमड़ रही है. पहले स्कूल परिसर और बंसी नदी तट पर लोग पहुंचते थे, अब फल्गु घाट पर मोक्ष की कामना लेकर आने वाले भक्त भी रुक जाते हैं. लोग इन्हें "छठ का सबसे सुंदर उपहार" बताते हैं. स्कूल की वार्डन मृदुला कुमारी कहती हैं, "प्रियंका का यह कार्य कला से आगे आस्था और मातृशक्ति को नमन करने का माध्यम है. इस बार मैं खुद छठ कर रही हूं और प्रियंका ने मुझे भी ऐसा ही सजा हुआ सूप भेंट किया." उन्होंने स्कूल की सभी महिलाओं को भी ऐसे सूप दिए हैं, जिनके घरों में छठ मनाया जाएगा.

शैक्षणिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक जीवन: हिंदी विषय से बीएड और एमए करने वाली प्रियंका बोकारो में ही शिक्षित हुईं. तीन बहनों में सबसे छोटी, उनके एक छोटे भाई हैं. दो बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि प्रियंका और उनका भाई अविवाहित हैं. पिता सोनू महतो का देहांत पिछले साल ही हुआ था. प्रियंका का कला के क्षेत्र में योगदान सराहनीय है. वह विभिन्न विद्यालयों और सांस्कृतिक आयोजनों में इच्छुक छात्राओं को निःशुल्क मधुबनी पेंटिंग सिखाती हैं. जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं.

छात्राओं में कला के प्रति नई जागृति: प्रियंका के स्कूल में आने से छात्राओं में पेंटिंग के प्रति रुचि बढ़ी है. वह मधुबनी और गोदना पेंटिंग सिखाती हैं. मृदुला कुमारी बताती हैं, "छात्राएं अब कला को जीवन का हिस्सा बना रही हैं." प्रियंका का मानना है, "कला तभी पूर्ण होती है जब वह समाज और संस्कृति से जुड़कर सकारात्मक ऊर्जा भरती है." उनकी यह पहल छठ पर्व की गरिमा बढ़ाने के साथ लोक कला को नई पहचान दे रही है.

प्रशिक्षक के रूप में राष्ट्रीय योगदान: मधुबनी पेंटिंग में माहिर प्रियंका ने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों से बारीकियां सीखी हैं. अब वह प्रशिक्षक के रूप में दिल्ली, बंगाल, झारखंड और अन्य राज्यों में छात्राओं को सिखाती हैं. कई संस्थानों द्वारा उन्हें आमंत्रित किया जाता है. अब तक 500 से अधिक छात्राओं को प्रशिक्षित कर चुकी हैं, जिसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हैं. यह कला न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनी है, बल्कि बिहार की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर फैला रही है.

