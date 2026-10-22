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प्रदर्शनी से बेटे की पेंटिंग हटी तो भड़कीं प्रियंका गांधी, बोलीं- तुम सच के साथ खड़े रहो

पेंटिंग को बताया गया आपत्तिजनक, प्रियंका ने कहा, जो सच है उसके साथ खड़े रहो.

Priyanka Gandhi Vadra
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 22, 2026 at 1:22 PM IST

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नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है. इस पर प्रियंका गांधी ने खुद जवाब दिया है. दरअसल, रेहान ने आरोप लगाया था कि उनकी एक पेंटिंग को प्रदर्शनी से हटा दिया गया है.

रेहान ने कहा कि बीकानेर हाउस के प्रबंधन ने उनसे अपनी प्रदर्शनी से दिल्ली में हुए विरोध-प्रदर्शनों की तस्वीरें हटाने के लिए कहा है. "नो आइडिया इज फाइनल" नाम से रेहान की यह प्रदर्शनी गुरुवार को शुरू होने वाली है. इसको लेकर प्रियंका ने अपने बेटे का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि जो लोग किसी दूसरे व्यक्ति की अभिव्यक्ति से डरते हैं, वे असल में उस ताकत को पहले ही खो चुके होते हैं, जिसे वे बचाए रखना चाहते हैं.

उन्होंने लिखा, "जब सत्ता में बैठा कोई व्यक्ति किसी दूसरे की अभिव्यक्ति से डरने लगता है, तो उसे शायद पता नहीं होता, लेकिन वह उसी ताकत को खो चुका होता है जिसे वह बचाने की कोशिश कर रहा है. तुम सच के साथ खड़े रहो, और हर खूबसूरत चीज खुद-ब-खुद तुम्हारे पास आ जाएगी. मुझे तुम पर गर्व है, और हमेशा रहेगा."

इससे पहले, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी अपने बेटे की उस पोस्ट को साझा किया, जिसमें तस्वीरों पर जताई गई आपत्तियों का जिक्र था.कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने भी इस घटना की आलोचना की. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह विरोध-प्रदर्शनों और राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीरों से घबरा गई है.

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