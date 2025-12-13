ETV Bharat / bharat

प्रियंका की खरी-खरी: MGNREGA स्कीम का नाम बदलने का फैसला समझ से परे

उन्होंने कहा, "मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे क्या सोच है. पहली बात, यह महात्मा गांधी का नाम है, और जब इसे बदला जाता है, तो सरकार के रिसोर्स फिर से इस पर खर्च होते हैं. ऑफिस से लेकर स्टेशनरी तक, हर चीज का नाम बदलना पड़ता है, इसलिए यह एक बड़ा, महंगा प्रोसेस है, तो बेवजह ऐसा करने का क्या फायदा है? मुझे समझ नहीं आ रहा."

रिपोर्टर्स से बात करते हुए, कांग्रेस MP ने कहाकि उन्हें MGNREGA स्कीम का नाम बदलने के फैसले के पीछे का कारण समझ नहीं आ रहा है, उनका कहना है कि इससे बेवजह खर्च आएगा.

नई दिल्ली: कांग्रेस MP प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट (MGNREGA) का नाम बदल कर पूज्य बापू रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम करने की खबरों पर जवाब देते हुए कहा कि नाम बदलने की प्रक्रिया पर बहुत सारे सरकारी रिसोर्स खर्च हो रहे हैं. प्रियंका ने इसे "गैर-जरूरी" बताया.

आज सुबह, शिवसेना (UBT) MP प्रियंका चतुर्वेदी ने भी MGNREGA स्कीम का नाम बदलने की खबरों पर केंद्र की आलोचना की, और इसे जनता को गुमराह करने और गांधी परिवार के नाम का अपमान करने के लिए "ध्यान भटकाने" वाला बताया.

ANI से बात करते हुए चतुर्वेदी ने कहा, "फ्रस्ट्रेशन की वजह से ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं. यह ध्यान भटकाने का एक और तरीका है. वंदे मातरम् के 150 साल की चर्चा से जनता को यह समझने में मदद मिली है कि इतिहास का कौन सा वर्जन WhatsApp वर्जन है और कौन सा असली. इसीलिए, जो लोग WhatsApp में विश्वास करते हैं, वे गांधी परिवार से नाराज होंगे, जो लोग सच्चा इतिहास जानते हैं, वे गांधी परिवार के योगदान के लिए हमेशा उनका सम्मान करेंगे."

MGNREGA, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक रोजगार स्कीम है. यह हर ग्रामीण परिवार को, जिसके बड़े सदस्य बिना हुनर ​​का काम करने के लिए अपनी मर्जी से आगे आते हैं. एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 दिन की गारंटी वाली मजदूरी वाली नौकरी देती है. कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है और जो ग्रामीण इलाके में रहता है, इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है. अप्लाई करने वाले को अप्लाई करने की तारीख से 15 दिनों के अंदर गारंटी वाली नौकरी मिल जाती है.

मजदूरी सीधे अप्लाई करने वाले के बैंक अकाउंट / पोस्ट ऑफिस अकाउंट में जमा कर दी जाती है. मजदूरी एक हफ़्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों में दे दी जाती है, पुरुषों और महिलाओं को बराबर पैसे दिए जाते हैं. MGNREGA पूरे देश में लागू है, सिवाय उन जिलों के जिनकी आबादी 100 परसेंट शहरी है.