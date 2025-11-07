'अच्छे से रिटायरमेंट नहीं ले पाओगे' CEC ज्ञानेश कुमार को प्रियंका गांधी की धमकी
बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को खुले मंच से चेतावनी दी है.
Published : November 7, 2025 at 4:00 PM IST
सीतामढ़ी: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक माहौल गर्म है. इसी क्रम में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने रीगा की एक जनसभा में मंच से चुनाव आयोग के अधिकारियों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सीधे संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि वे अच्छे से रिटायरमेंट की लाइफ नहीं जी पाएंगे.
वोट चोरी का आरोप: प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा, "राहुल गांधी ने सारी सच्चाई दिखा दी है इनकी. बिहार से इन्होंने 65 लाख वोट काटे हैं, हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट डलवाए गए. इन्होंने हरियाणा का सारा चुनाव चोरी कर लिया, हरियाणा में चोरी की सरकार है. बिहार में भी 65 लाख वोट कटवा कर हरियाणा जैसी ही तैयारी है."
1. ज्ञानेश कुमार— Congress (@INCIndia) November 6, 2025
2. एस. एस. संधू
3. विवेक जोशी
ये चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी हैं, जो देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
ये तीन लोग आपके अधिकार छीन रहे हैं। इनके नाम याद कर लीजिए। इनको पद और आयोग के पीछे छिपने मत दीजिए।
जो लोग देश के साथ विश्वासघात कर… pic.twitter.com/ZTjltzoXy9
"चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, याद करलो इनके नाम क्योंकि आप देश की जनता हो, आपके खून और पसीने से ये धरती सींची गई है और इस धरती और संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है. आपके अधिकारों से साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है और यही तीन लोग छीन रहे हैं. इनके नाम मत भूलो इन्हे पद के पीछे मत छिपने दो "- प्रियंका गांधी, कांग्रेस नेता
प्रियंका ने किन तीन अधिकारियों के नाम लिए: जनसभा में प्रियंका गांधी ने हरियाणा चुनाव में कथित अनियमितताओं का जिक्र करते हुए तीन नामों को याद रखने की अपील की. उन्होंने कहा ये नाम हैं- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त एसएस संधू और विवेक जोशी. प्रियंका ने कहा कि जनता इन नामों को कभी नहीं भूलेगी.
"आप सोचते हो आप रिटायर हो जाओगे चैन का जीवन जियोगे, लेकिन इस तरह का घोटाला करके? तो याद रखो ये देश आपको नहीं भूलेगा, आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनवाउंगी"-प्रियंका गांधी, कांग्रेस नेता
रिटायरमेंट को लेकर दी चेतावनी: प्रियंका गांधी ने मंच से कहा कि जनता मां की तरह दयालु होती है, लेकिन धोखे को बर्दाश्त नहीं करती. उन्होंने धमकी भरे लहजे में चेताया कि अगर इन अधिकारियों को लगता है कि गड़बड़ी के बाद वे आराम से रिटायर होकर जीवन बिता लेंगे, तो यह सोच गलत है. प्रियंका ने जोर देकर कहा कि जनता माफ नहीं करेगी और ये नाम हमेशा याद रहेंगे.
चुनाव आयोग पर आरोप: कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं. राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में करीब 25 लाख फर्जी वोट डाले गए, जिससे परिणाम प्रभावित हुए. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस समर्थकों के वोट जानबूझकर हटाए गए और यह सब 100 फीसदी सच है. प्रियंका की रैली इन आरोपों को आगे बढ़ाने का हिस्सा मानी जा रही है.
