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'जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए, वहां फूल-माला से स्वागत...', प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला

प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी की पिछली विवादित टिप्पणियों का जिक्र किया और पीएम मोदी पर निशाना साधा.

Priyanka Gandhi speech in Lok Sabha debate on Anti-Paper Leak Bill Pralhad Joshi Dharmendra Pradhan
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 28, 2026 at 7:10 PM IST

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नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में एंटी-पेपर लीक बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किए जाने और नए शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी की पिछली टिप्पणियों को लेकर सरकार पर निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले शर्मनाक परिस्थितियों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया. लेकिन कल जब वे संसद पहुंचे तो बीजेपी सांसदों ने उनका ऐसा स्वागत किया, मानों कोई सुपरस्टार आया हो. जब ये सब हो रहा था, तो महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था. आखिर सरकार को किस बात का गर्व है?

प्रियंका गांधी ने कहा कि जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए, वहां फूल-माला से स्वागत किया जा रहा था. इस सबके बीच- पीएम मोदी ने एक नया शिक्षा मंत्री चुना, जिसने एक गर्भवती महिला के रेपिस्टों की रिहाई पर सहमति व्यक्त की थी. ऐसा करके पीएम मोदी ने देश की करोड़ों लड़कियों को क्या संदेश दिया?

कांग्रेस सांसद ने कहा कि देश के युवाओं का भरोसा इस पूरे सिस्टम से टूट चुका है. इस भरोसे को फिर से कायम करने के लिए सिस्टम के अंदर से जवाब नहीं ढूंढा जा सकता. सिस्टम के दायरे से बाहर निकलना पड़ता है, ठोस प्रयास करने पड़ते हैं. लेकिन अफसोस है कि मोदी सरकार ये बात समझ नहीं पा रही है. सरकार को अभी भी लगता है कि पीआर और पालतू मीडिया के सहारे उनकी नैय्या पार हो जाएगी.

उन्होंने कहा कि देश के एजुकेशन सिस्टम में कई सारी खामियां भर गई हैं. कई बच्चे दबाव में आकर जान दे देते हैं तो कई डिप्रेशन में चले जाते हैं. परिवारों पर भी भारी दबाव है और उन्हें कर्ज लेना पड़ता है. उसके बावजूद बच्चों के अच्छे भविष्य की कोई गारंटी नहीं रह गई है.

कांग्रेस सांसद ने कहा कि कुछ दिन पहले हम दिल्ली के एक अस्पताल में पुलिस की लाठीचार्ज से घायल हुई छात्रा से मिलने पहुंचे. जिंदगी और मौत से लड़ रही उस बच्ची की मां ने कांपते हुए हमसे कहा- "सुबह से यहां बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं. यहां वे भी आए, जिन्होंने मेरी बेटी का ये हाल कर दिया. ये सब आखिर किस लिए? मेरी बेटी की बलि तो चढ़ गई है, लेकिन उसे कुछ भी हो जाए, तो मैं उसके लिए अपने आप लड़ूंगी."

प्रियंका गांधी ने कहा कि उस मां की आवाज आज भी मेरे मन में गूंज रही है और इसलिए मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या जरूरत थी- एक मासूम बच्ची का दमन करने की? लड़कियों को जलील कर, उनके कपड़े फाड़ने की? छात्रों पर आंसू गैस, पैलेट गन और AK-47 चलवाने की? क्या ये बच्चे आतंकवादी हैं? गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को जवाब देना होगा कि बच्चों पर हमला करने का आदेश किसने दिया? ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है.

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