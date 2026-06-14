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ओमान के तट भारतीय नाविकों के मारे पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, ये कहा

प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर 'समझौता' वाला तंज कसते हुए कहा, 'अमेरिकी हमले नाविकों की हत्या के मामले में सरकार की चुप्पी शर्मनाक है.

Priyanka Gandhi slams Modi govt
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 14, 2026 at 2:39 PM IST

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नई दिल्ली: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को मोदी सरकार पर ओमान के तट पर एक कमर्शियल जहाज पर हमले के दौरान तीन भारतीय नाविकों के मारे जाने के बाद अमेरिका की टिप्पणी पर 'चुप' रहने का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि अमेरिका माफी मांगने के बजाय धमकी की भाषा का सहारा ले रहा है.

एक्स पर एक पोस्ट में, प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 'समझौता' वाला तंज भी कसा. प्रियंका गांधी ने कहा, 'अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों की हत्या के बाद मोदी सरकार की चुप्पी शर्मनाक है. इन हत्याओं पर अफसोस जताने और माफी मांगने के बजाय, अमेरिका धमकियों और आदेशों की भाषा का सहारा ले रहा है.'

उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह साफ तौर पर बताने की जरूरत है कि भारत एक संप्रभु और आजाद देश है जो अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जानता है. उन्होंने आरोप लगाया, 'लेकिन हमारे समझौता करने वाले प्रधानमंत्री देश के लोगों या देश की संप्रभुता की सुरक्षा पक्का करने में नाकाम हो रहे हैं.'

इस मुद्दे पर कांग्रेस के कई नेताओं ने बात की है. पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार को खाड़ी में एक कमर्शियल जहाज पर अमेरिकी हमले के लिए अमेरिका से माफी मांगने की मांग करनी चाहिए थी, जिसमें तीन भारतीय मारे गए थे. खेड़ा ने एएनआई को बताया कि किसी लड़ाई में किसी तीसरे देश के कमर्शियल जहाज पर हमला नहीं किया जा सकता.

जयशंकर की पोस्ट कहती है कि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए, वे सही नहीं थे. यह किसी ऐसे व्यक्ति को डांटने का बहुत हल्का तरीका है जिसने अपने ही लोगों को मारा हो. जबकि रुबियो का बयान हम पर बहुत सख़्त है. आपने हमारे लोगों को मारा है, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए. इंटरनेशनल कानून हैं.

इससे पहले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत के दौरान खाड़ी में अमेरिकी हमलों पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की टिप्पणियों की आलोचना की जिसमें तीन भारतीय नाविक मारे गए थे. उन्होंने कहा कि ये टिप्पणियां 'अचानक, तीखी और टकराव वाली' हैं. तिवारी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रुबियो की टिप्पणियों में कोई अफसोस, कोई पछतावा, कोई हमदर्दी, कोई सहानुभूति नहीं थी और ये इससे ज़्यादा आक्रामक नहीं हो सकती थी.'

अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि रुबियो ने जयशंकर के साथ अपनी टेलीफ़ोन पर बातचीत में इस बात पर ज़ोर दिया कि होर्मुज में सभी कमर्शियल जहाजों को अमेरिका के आदेशों का पालन करना चाहिए. मार्को रुबियो ने कल भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से बात की.

जयशंकर ने शनिवार को कहा कि उन्होंने मार्को रुबियो से बात की और खाड़ी में अमेरिकी नेवी के हमलों पर भारत का कड़ा विरोध जताया, जिसमें तीन भारतीय नाविक मारे गए थे. उन्होंने कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयों को गलत बताया.

ये भी पढ़ें- ओमान तट पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीयों की मौत को लेकर जयशंकर ने रुबियो से की बात

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