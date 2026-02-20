ETV Bharat / bharat

प्रियंका गांधी असम में कर रहीं ताबड़तोड़ बैठकें, कांग्रेस सांसद का विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस

गुवाहाटी: असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है. कांग्रेस महासचिव और स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष प्रियंका गांधी राज्य के दो दिवसीय पर हैं. उन्होंने शुक्रवार को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें कीं.

कांग्रेस सांसद ने आने वाले चुनावों के लिए उम्मीदवारों पर फैसला करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की प्रगति के बारे में भी बताया. पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए, उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए वह फिर से असम का दौरा करेंगी.

पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर लगाए गए सभी आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि, गौरव गोगोई सच्चाई की राह पर हैं.

गांधी ने शुक्रवार को गुवाहाटी में राजीव भवन में पत्रकारों से कहा कि, राजनीति में दो तरह के नेता होते हैं. एक पॉजिटिव लीडर होता है जो कहता है कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं. वह विकास और बदलाव की बात करता है. उन्होंने पूछा, असम का माइंडसेट और संस्कृति क्या है. प्रियंका ने बताया कि, दूसरी तरह की राजनीति दूसरों की बुराई करना और किसी के परिवार पर हमला करना है.

प्रियंका ने कहा कि, जिस तरह से गौरव गोगोई और उनके परिवार पर हमला हो रहा है, वह भारतीय राजनीति और असम की राजनीति के लिए एक उदाहरण होना चाहिए कि ऐसी राजनीति गलत राजनीति है. उन्होंने कहा कि, किसी के भी बच्चों और परिवार पर ऐसे हमले नहीं होने चाहिए. खासकर तब जब सारे आरोप झूठे और झूठे हों.