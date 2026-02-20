प्रियंका गांधी असम में कर रहीं ताबड़तोड़ बैठकें, कांग्रेस सांसद का विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस
असम में विधानसभा चुनाव को देखते हुए उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को मिली है.
Published : February 20, 2026 at 5:09 PM IST
गुवाहाटी: असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है. कांग्रेस महासचिव और स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष प्रियंका गांधी राज्य के दो दिवसीय पर हैं. उन्होंने शुक्रवार को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें कीं.
कांग्रेस सांसद ने आने वाले चुनावों के लिए उम्मीदवारों पर फैसला करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की प्रगति के बारे में भी बताया. पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए, उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए वह फिर से असम का दौरा करेंगी.
पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर लगाए गए सभी आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि, गौरव गोगोई सच्चाई की राह पर हैं.
गांधी ने शुक्रवार को गुवाहाटी में राजीव भवन में पत्रकारों से कहा कि, राजनीति में दो तरह के नेता होते हैं. एक पॉजिटिव लीडर होता है जो कहता है कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं. वह विकास और बदलाव की बात करता है. उन्होंने पूछा, असम का माइंडसेट और संस्कृति क्या है. प्रियंका ने बताया कि, दूसरी तरह की राजनीति दूसरों की बुराई करना और किसी के परिवार पर हमला करना है.
प्रियंका ने कहा कि, जिस तरह से गौरव गोगोई और उनके परिवार पर हमला हो रहा है, वह भारतीय राजनीति और असम की राजनीति के लिए एक उदाहरण होना चाहिए कि ऐसी राजनीति गलत राजनीति है. उन्होंने कहा कि, किसी के भी बच्चों और परिवार पर ऐसे हमले नहीं होने चाहिए. खासकर तब जब सारे आरोप झूठे और झूठे हों.
प्रियंका ने कहा कि, असम के लोग जानते हैं कि गौरव गोगोई पर हमला क्यों हो रहा है. हमले का कारण यह है कि वे (हिमंत सरकार) डरे हुए हैं. उन्हें यह जानने का डर है कि यह एक सभ्य आदमी है. यह एक सकारात्मक सोच वाला आदमी है. वह एक अलग तरह की राजनीति लाना चाहते हैं और असल में यही असम का आइडिया है.
प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि, जुबीन गर्ग हमेशा एकता और प्यार की बात करते थे. लोगों के पास आइडिया होते हैं और उन्हें लगता है कि असम के लोग जुबीन गर्ग की मौत के इर्द-गिर्द राजनीति देखना पसंद नहीं करते. उन्होंने कहा कि, जो लोग सच के साथ हैं और लोगों की भलाई के लिए राजनीति करते हैं, उन पर सरकार के हमले का खतरा ज्यादा होता है, उन पर ज्यादा केस लगाए जाते हैं और ईडी, इनकम टैक्स का साया उन पर मंडराता रहेगा.
पार्टी के मामलों पर प्रियंका ने कहा, "मैंने पार्टी में सभी से अलग-अलग बातचीत की. यह बातचीत गुरुवार देर रात तक चली.. मैं वापस आऊंगी और चाहूंगी कि काम अच्छे से हो. स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य अलग-अलग जगहों पर गए हैं और सभी से बात की है." प्रियंका गांधी ने गुवाहाटी में पार्टी हेड ऑफिस में पार्टी के टॉप नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं के साथ अलग-अलग बैठकें कीं.
