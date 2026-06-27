राम मंदिर दान की कथित चोरी दुखद और शर्मनाक, पारदर्शी जांच हो : प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी ने राम मंदिर के कथित चंदे की चोरी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
Published : June 27, 2026 at 3:37 PM IST
वायनाड (केरल): कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के दान के पैसे में भ्रष्टाचार और लूट के हालिया खुलासे को दुखद और शर्मनाक बताया. उन्होंने शनिवार को कहा कि इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.
उन्होंने लाखों भक्तों, जिनमें कई गरीब महिलाएं भी शामिल हैं, के दान किए गए लाखों रुपये की हेराफेरी के लिए जिम्मेदार लोगों की आलोचना की और पूरी और पारदर्शी जांच की जरूरत पर जोर दिया.
VIDEO | Wayanad, Kerala: Congress MP Priyanka Gandhi Vadra on Ayodhya Ram temple donation theft case, says, " my take is that it's really tragic. the people from all over the country, those who believe and those who have faith gave donations and now those donations have been… pic.twitter.com/nzZbByh5JC— Press Trust of India (@PTI_News) June 27, 2026
प्रियंका गांधी ने कहा, “यह सच में दुखद है. देश भर के लोगों ने, जो विश्वास करते हैं और आस्था रखते हैं, दान दिया, और अब खबर है कि वह दान चोरी हो गया है. मुझे लगता है कि यह दुखद और शर्मनाक है.”
कांग्रेस नेता ने मंदिर के कर्मचारियों द्वारा छेड़छाड़ की संभावना पर चिंता जताई और सवाल किया कि क्या निचले स्तर के कर्मचारी सीसीटीवी कैमरे बंद करके हजारों करोड़ रुपये के चढ़ावे के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. उन्होंने इस घोटाले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
प्रियंका ने कहा, ‘‘इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर आपने चंदा इकट्ठा किया था, तो उसे सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है.’’
ताजा घटनाक्रम में, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने ट्रेजरी लूट मामले में गिरफ्तार आरोपियों से 79.85 लाख रुपये जब्त किए हैं. अधिकारियों ने आठ लोगों को रिमांड पर लिया है. आरोपियों में रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और करुणेश पांडे शामिल हैं.
इस स्कैंडल के बाद, मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के साथ घोटाले में शामिल होने का आरोप लगने के बाद इस्तीफा दे दिया. जांच टीम ने पहले राय के एक खास साथी को गिरफ्तार किया था, जो वीएचपी का उपाध्यक्ष भी है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है.
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