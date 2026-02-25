ETV Bharat / bharat

प्रियंका गांधी ने असम चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग शुरू की

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा गुवाहाटी में दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार स्थल 'जुबीन खेत्रा' पर उन्हें श्रद्धांजलि देती हुईं. ( PTI )

नई दिल्ली: कांग्रेस की सीनियर लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2026 के असम चुनावों के लिए कैंडिडेट की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है. यह गांधी परिवार के किसी भी सदस्य के लिए अपनी तरह का पहला रोल है. प्रियंका असम के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) की स्क्रीनिंग कमेटी की हेड हैं. उन्होंने 23 फरवरी को पैनल की पहली मीटिंग की अध्यक्षता की. इससे कुछ दिन पहले उन्होंने 19, 20 फरवरी को अपने दौरे के दौरान राज्य के कई नेताओं और पदाधिकारियों के साथ लंबी बातचीत की थी. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक आने वाले असम विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का पूरा प्रोसेस प्रियंका के कहने पर बहुत ध्यान से किया जा रहा है. प्रियंका इस काम में पारदर्शिता पक्का करने के लिए स्क्रीनिंग पैनल के सदस्यों से मिले इनपुट के साथ ग्राउंड लेवल पर मिले फीडबैक का मिलान कर रही हैं. असम के एआईसीसी इंचार्ज जितेंद्र सिंह, राज्य के लिए नियुक्त एआईसीसी सेक्रेटरी मनोज चौहान, पृथ्वीराज साठे और विकास उपाध्याय, राज्य यूनिट चीफ गौरव गोगोई और कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर देवव्रत सैकिया भी स्क्रीनिंग पैनल मीटिंग में शामिल हुए और रिव्यू में हिस्सा लिया. जितेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, 'हमने 23 फरवरी को कई सीटों का रिव्यू किया था. यह अभी भी चल रहा है.' पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि स्क्रीनिंग पैनल ने 23 फरवरी को कई सीटों पर चर्चा की और उम्मीद है कि पैनल तीन सदस्यों से कुछ सीटों पर और जानकारी लेने के लिए राज्य का एक और दौरा करने को कहेगा.' स्क्रीनिंग कमेटी को उम्मीद है कि वह जल्द ही दिल्ली में होने वाली अपनी अगली मीटिंग में एक नाम वाली सीटों या कई नामों वाली सीटों पर अपनी सिफारिशें फाइनल कर लेगी. इसके बाद सुझाव सेंट्रल इलेक्शन कमेटी (CEC) को भेजे जाएंगे, जो नामों को आखिर में मंजूरी देगी. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद सीईसी उम्मीदवारों की घोषणा सोच-समझकर करेगी. पिछले 12 दिनों में स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों जिनमें सप्तगिरी शंकर उलाका, इमरान मसूद और सिरिवेल्ला प्रसाद शामिल थे. उन्होंने असम के सभी जिलों का दौरा किया और स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं से संभावित उम्मीदवारों पर फीडबैक लिया. एआईसीसी असम स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य सिरिवेल्ला प्रसाद ने ईटीवी भारत को बताया, 'मैंने करीब 11 जिलों को कवर किया. मैंने न सिर्फ लोकल पार्टी वर्कर्स से बल्कि सिविल सोसाइटी के सदस्यों और कुछ मीडिया प्रोफेशनल्स से भी मुलाकात की, ताकि संभावित नामों पर मोटे तौर पर राय मिल सके.'