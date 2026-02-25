ETV Bharat / bharat

प्रियंका गांधी ने असम चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग शुरू की

स्क्रीनिंग पैनल उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए ग्राउंड-लेवल फीडबैक, चुनाव क्षेत्र के हिसाब से फैक्टर और जीतने की क्षमता पर फोकस कर रहा है.

Priyanka Gandhi Congress Candidates
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा गुवाहाटी में दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार स्थल 'जुबीन खेत्रा' पर उन्हें श्रद्धांजलि देती हुईं. (PTI)
author img

By Amit Agnihotri

Published : February 25, 2026 at 8:00 AM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: कांग्रेस की सीनियर लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2026 के असम चुनावों के लिए कैंडिडेट की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है. यह गांधी परिवार के किसी भी सदस्य के लिए अपनी तरह का पहला रोल है.

प्रियंका असम के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) की स्क्रीनिंग कमेटी की हेड हैं. उन्होंने 23 फरवरी को पैनल की पहली मीटिंग की अध्यक्षता की. इससे कुछ दिन पहले उन्होंने 19, 20 फरवरी को अपने दौरे के दौरान राज्य के कई नेताओं और पदाधिकारियों के साथ लंबी बातचीत की थी.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक आने वाले असम विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का पूरा प्रोसेस प्रियंका के कहने पर बहुत ध्यान से किया जा रहा है. प्रियंका इस काम में पारदर्शिता पक्का करने के लिए स्क्रीनिंग पैनल के सदस्यों से मिले इनपुट के साथ ग्राउंड लेवल पर मिले फीडबैक का मिलान कर रही हैं.

असम के एआईसीसी इंचार्ज जितेंद्र सिंह, राज्य के लिए नियुक्त एआईसीसी सेक्रेटरी मनोज चौहान, पृथ्वीराज साठे और विकास उपाध्याय, राज्य यूनिट चीफ गौरव गोगोई और कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर देवव्रत सैकिया भी स्क्रीनिंग पैनल मीटिंग में शामिल हुए और रिव्यू में हिस्सा लिया.

जितेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, 'हमने 23 फरवरी को कई सीटों का रिव्यू किया था. यह अभी भी चल रहा है.' पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि स्क्रीनिंग पैनल ने 23 फरवरी को कई सीटों पर चर्चा की और उम्मीद है कि पैनल तीन सदस्यों से कुछ सीटों पर और जानकारी लेने के लिए राज्य का एक और दौरा करने को कहेगा.'

स्क्रीनिंग कमेटी को उम्मीद है कि वह जल्द ही दिल्ली में होने वाली अपनी अगली मीटिंग में एक नाम वाली सीटों या कई नामों वाली सीटों पर अपनी सिफारिशें फाइनल कर लेगी. इसके बाद सुझाव सेंट्रल इलेक्शन कमेटी (CEC) को भेजे जाएंगे, जो नामों को आखिर में मंजूरी देगी. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद सीईसी उम्मीदवारों की घोषणा सोच-समझकर करेगी.

पिछले 12 दिनों में स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों जिनमें सप्तगिरी शंकर उलाका, इमरान मसूद और सिरिवेल्ला प्रसाद शामिल थे. उन्होंने असम के सभी जिलों का दौरा किया और स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं से संभावित उम्मीदवारों पर फीडबैक लिया.

एआईसीसी असम स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य सिरिवेल्ला प्रसाद ने ईटीवी भारत को बताया, 'मैंने करीब 11 जिलों को कवर किया. मैंने न सिर्फ लोकल पार्टी वर्कर्स से बल्कि सिविल सोसाइटी के सदस्यों और कुछ मीडिया प्रोफेशनल्स से भी मुलाकात की, ताकि संभावित नामों पर मोटे तौर पर राय मिल सके.'

प्रसाद ने कहा, 'हमने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि हमारा काम जल्द ही पूरा हो जाएगा. फोकस जीतने की संभावना पर है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग और चुनाव क्षेत्र के हिसाब से फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए युवाओं और महिलाओं को भी मौके दिए जाएंगे.'

असम में सभी 126 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव अप्रैल में होने की संभावना है. कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट को उम्मीद है कि वह 2016 से सत्ता में काबिज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) को हटा देगा. यह सबसे पुरानी पार्टी इस बार लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन इस आंकड़े पर वह अड़ी नहीं है क्योंकि वह क्षेत्रीय सहयोगियों को भी शामिल करना चाहती है.

सीएलपी नेता देबब्रत सैकिया ने ईटीवी भारत को बताया, 'स्क्रीनिंग कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है, जो होली के त्योहार के बाद पूरा हो सकता है. मुख्य फोकस जीतने की संभावना पर है लेकिन हम कई नए चेहरों को भी मौका देने जा रहे हैं. टिकट तय करते समय पार्टी और उसकी विचारधारा के प्रति वफादारी को भी ध्यान में रखा जाएगा.'

हालांकि चुनाव आयोग के मार्च के पहले हफ़्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने की उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री ऑफिस (PMO) से मंजूरी मिलने के बाद ही होगा.

प्रसाद ने कहा, 'मैं कुछ समय से यह देख रहा हूं. चुनाव आयोग केंद्र से सिग्नल मिलने के बाद ही तारीखों का ऐलान करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) कुछ घोषणाओं के लिए राज्य का दौरा कर सकते हैं. राज्य सरकार ने पहले ही राज्य की करीब 37 लाख महिलाओं को 20 फरवरी से 10 मार्च तक अलाउंस का पेमेंट टाल दिया है.'

स्क्रीनिंग पैनल के सदस्य ने कहा कि आने वाला मुकाबला पक्का एकतरफा नहीं है. उन्होंने दावा किया, 'जिलों में मेरी बातचीत के दौरान एक बात साफ हो गई कि यह एकतरफा चुनाव नहीं होने वाला है, जैसा कि बीजेपी बता रही है. वोटरों के बीच कांग्रेस को बहुत सपोर्ट है. राज्य सरकार के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी बहुत ज्यादा है.'

सैकिया ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि भगवा पार्टी ने हाल ही में पूर्व स्टेट यूनिट चीफ भूपेन बोरा को अपने साथ ले लिया, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा. उन्होंने कहा, 'बोरा स्टेट टीम को लीडरशिप देने में फेल रहे. उनके जाने से कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. असल में उन्होंने वोटर्स की नजरों में खुद को एक्सपोज कर दिया है.' कांग्रेस के लिए असम में मुश्किल काम है, जहां पार्टी 2021 के असेंबली इलेक्शन में BJP की 60 सीटों के मुकाबले सिर्फ 29 सीटें जीत सकती है.

