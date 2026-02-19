ETV Bharat / bharat

असम चुनाव से पहले एक्टिव हुईं प्रियंका गांधी, हिमंत बिस्वा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस

प्रियंका गांधी को असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत की उम्मीद है.

Priyanka Gandhi and DK Shivkumar arrives in Guwahati
असम दौरे पर गुवाहाटी में प्रियंका गांधी, पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से कर रही हैं बातचीत (ANI)
Published : February 19, 2026 at 10:22 PM IST

Updated : February 19, 2026 at 10:35 PM IST

गुवाहाटी: कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष प्रियंका गांधी वाड्रा असम विधानसभा चुनाव को लेकर दो दिन के दौरे पर गुवाहाटी पहुंचीं. उन्होंने कहा कि, राज्य पार्टी नेतृत्व के साथ असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार लिस्ट पर आखिरी फैसला लिया जाएगा.

प्रियंका गांधी ने कह कि, वह असम चुनाव को लेकर सबसे बात कर रही हैं और सलाह भी ले रही हैं. वह इन दो दिनों में दौरान सबसे मिलने की भी कोशिश कर रही हैं. प्रियंका गांधी को असम विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत की उम्मीद है.

प्रियंका गांधी और डीके शिवकुमार ने असम चुनाव को लेकर क्या कहा, देखें वीडियो (ETV Bharat)

प्रियंका गांधी ने कहा कि, पिछले चार-पांच दिनों से कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी एक-एक करके जिले-जिले जा रही है, ताकि सही उम्मीदवार को टिकट दिया जा सके. उन्होंने कहा कि, कांग्रेस असम में मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी. वह गठबंधन से जुड़े मसलों पर नजर रख रही हैं.

कांग्रेस नेता 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की चुनावी रणनीति के तहत गुरुवार को असम के दौरे पर हैं. असम कांग्रेस कैंडिडेट इलेक्शन कमेटी की चेयरमैन प्रियंका गांधी ने पार्टी के सभी बड़े नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की. प्रियंका गांधी पर अब 2026 के असम विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस उम्मीदवार चुनने की अहम जिम्मेदारी है.

असम दौरे पर प्रियंका गांधी के साथ कर्नाटक के डिप्टी सीएम और टॉप कांग्रेस लीडर डीके शिवकुमार भी हैं. शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा कि, भाजपा चुनावों को लेकर परेशान है. मुख्यमंत्री खुद कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेन बोरा को भाजपा में शामिल कराने के लिए उनके घर गए हैं. उन्होंने कहा कि, कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी.

इससे पहले, वायनाड लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी असम पहुंचीं और सुबह मां कामाख्या मंदिर में पूजा-अर्चना की. फिर वे राजीव भवन आईं और रात 11:30 बजे एक मैराथन मीटिंग की. प्रियंका गांधी और स्क्रीनिंग कमेटी के दूसरे मेंबर ब्लॉक कांग्रेस से शुरू होकर पार्टी के विधायक और पार्टी के सिस्टर ऑर्गनाइजेशन और वर्कर्स के साथ वन-ऑन-वन ​​मीटिंग करेंगी.

कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ कथित नाकामी और भ्रष्टाचार के लिए पीपुल्स चार्जशीट लॉन्च की. कांग्रेस ने कहा कि आने वाले चुनाव में भाजपा सरकार का फैला हुआ भ्रष्टाचार उनका मुख्य चुनावी मुद्दा रहेगा.

