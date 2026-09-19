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FIR तक दर्ज नहीं होती...दिल्ली में नाबालिग से दुष्कर्म-हत्या पर भड़कीं प्रियंका, राहुल ने पूछा- महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?

नई दिल्ली: दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में नाबालिग लड़की से कथित गैंगरेप और हत्या के मामले को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं. घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सवाल उठाते हुए गृहमंत्री अमित शाह से पूछा कि दिल्ली पुलिस आपके अधीन है. 'महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है.' उन्‍होंने आरोपियों के तत्‍काल गिरफ्तारी की मांग की.

प्रियंका गांधी ने शनिवार को X पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली में 17 वर्षीय लड़की के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले ही एक अन्य नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी. उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार और व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है.

उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के विकास की बातें तो की जाती हैं, लेकिन उनके खिलाफ होने वाली हिंसा और अत्याचार के मामलों में ठोस कार्रवाई की कमी दिखाई देती है. उन्होंने यह भी दावा किया कि बड़ी संख्या में महिलाएं हिंसा और अत्याचार का सामना करती हैं, लेकिन कई मामलों में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती और एफआईआर तक दर्ज नहीं होती. प्रियंका गांधी ने कहा कि समाज और सरकार महिलाओं को सुरक्षा, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देने में विफल रहे हैं.