FIR तक दर्ज नहीं होती...दिल्ली में नाबालिग से दुष्कर्म-हत्या पर भड़कीं प्रियंका, राहुल ने पूछा- महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?
दिल्ली के स्वरूप नगर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप और हत्या मामले को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं.
Published : September 19, 2026 at 12:36 PM IST|
Updated : September 19, 2026 at 1:08 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में नाबालिग लड़की से कथित गैंगरेप और हत्या के मामले को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं. घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सवाल उठाते हुए गृहमंत्री अमित शाह से पूछा कि दिल्ली पुलिस आपके अधीन है. 'महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है.' उन्होंने आरोपियों के तत्काल गिरफ्तारी की मांग की.
प्रियंका गांधी ने शनिवार को X पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली में 17 वर्षीय लड़की के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले ही एक अन्य नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी. उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार और व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है.
दिल्ली में एक 17 साल की बच्ची के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं और उसके बाद उसे बर्बरता से मार डाला गया। कुछ ही दिनों पहले एक और नाबालिग लड़की का बलात्कार किया गया।— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) September 19, 2026
देश में महिला सुरक्षा के लिए कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है - महिलाओं के विकास की सिर्फ़ खोखली…
उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के विकास की बातें तो की जाती हैं, लेकिन उनके खिलाफ होने वाली हिंसा और अत्याचार के मामलों में ठोस कार्रवाई की कमी दिखाई देती है. उन्होंने यह भी दावा किया कि बड़ी संख्या में महिलाएं हिंसा और अत्याचार का सामना करती हैं, लेकिन कई मामलों में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती और एफआईआर तक दर्ज नहीं होती. प्रियंका गांधी ने कहा कि समाज और सरकार महिलाओं को सुरक्षा, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देने में विफल रहे हैं.
दिल्ली में 17 साल की युवती के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी हत्या कर शव खुले मैदान में फेंक दिया गया। राजधानी में इतनी बड़ी दरिंदगी और पुलिस को कई दिनों तक भनक नहीं लगती।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 18, 2026
दुर्भाग्य है कि दिल्ली आज राजधानी नहीं, महिलाओं के लिए हर दिन की खौफनाक कहानी बनकर रह गई है।
अमित शाह जी, दिल्ली…
राहुल ने भी सरकार पर साधा निशाना
इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी एक्स पर लिखा, 'दिल्ली में 17 साल की युवती के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी हत्या कर शव खुले मैदान में फेंक दिया गया. राजधानी में इतनी बड़ी दरिंदगी और पुलिस को कई दिनों तक भनक नहीं लगती. दुर्भाग्य है कि दिल्ली आज राजधानी नहीं, महिलाओं के लिए हर दिन की खौफनाक कहानी बनकर रह गई है.' उन्होंने कहा, 'अमित शाह, दिल्ली पुलिस आपके अधीन है. महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है.' उन्होंने आरोपियों के तत्काल गिरफ्तारी की मांग की.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, स्वरूप नगर इलाके में एक किशोरी का शव 13 सितंबर को खेत में मिला था. जांच में सामने आया कि लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई. पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें तीन नाबालिग और एक 19 वर्षीय युवक शामिल है.
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