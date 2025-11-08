ETV Bharat / bharat

'गर्व से कहें कि मैं बिहारी हूं', प्रियंका गांधी ने मोदी-नीतीश को घेरा

पूर्णिया/कटिहार/भागलपुर : बिहार के दूसरे चरण के मतदान के लिए नेताओं का धुंआधार प्रचार चल रहा है. इसी कड़ी में शनिवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने तीन जिलों में सभाओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कटिहार में बीजेपी की तुलना शराबी पति से की. उदाहरण देते हुए कहा कि अगर साल पर शराबी पति पीटे और एक दिन साड़ी लेकर आए तो बहकावे में नहीं आना चाहिए. उसी प्रकार सरकार ने जो 10 हजार रुपये दिए हैं उसके बहकावे में नहीं आना है.

'गर्व से कहें कि मैं बिहारी हूं' : भागलपुर के बरारी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जब आप यहां से देश के अन्य हिस्सों में, बड़े शहरों में जाते हैं, जब भी कोई पूछता है कि आप किस राज्य से हैं, जब भी कोई आपको अपमानित करने की कोशिश करता है, तो अपनी धरती पर गर्व करें और गर्व से कहें कि मैं बिहारी हूं. मैंने इस देश का निर्माण किया है.

''बिहार में एनडीए की सरकार में जनता बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, अपराध, भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है. अब लोग समझ गए हैं कि नीतीश जी और भाजपा की सरकार बिहार को आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए जनता बड़े बदलाव का मन बना चुकी है.''- प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस सांसद

'एक साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं' : कटिहार के कदवा में प्रियंका गांधी कहा कि ये बिहार की धरती है जहां एक समय कुछ किसानों ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी. इन किसानों ने इतनी कड़ी लड़ाई लड़ी, इतनी बहादुरी दिखाई कि उनकी आवाज महात्मा गांधी तक पहुंची, उन्होंने बिहार आकर एक ऐसा सत्याग्रह शुरू किया जो पूरी दुनिया में अनोखा था. आज जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन लड़ रहा है, वही लड़ाई गांधी जी ने उस समय लड़ी थी. आज भी हम आपके हक के लिए, सच्चाई के लिए, एक साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, वह है नरेंद्र मोदी का साम्राज्य.