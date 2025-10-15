ETV Bharat / bharat

प्रियांक खड़गे ने जारी किया धमकियों और गालियों का ऑडियो, कहा, 'मेरी लड़ाई RSS की विचारधारा के खिलाफ'

प्रियांक खड़गे (फाइल फोटो) ( ANI )

बेंगलुरु: कर्नाटक के आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने सरकारी परिसरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग थी. उन्होंने दावा किया था कि, उसके बाद धमकी भरे कॉल आने लगे थे. अब खबर है कि, मंत्री प्रियांक खड़गे ने उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया, जो उनके खिलाफ अपशब्द कह रहे थे. मंत्री प्रियांक खड़गे के मुताबिक, एक शख्स जो खुद को आरएसएस का सदस्य होने का दावा करता है, ने उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था. हालांकि, अब प्रियांक का कहना है कि, उन्हें धमकी, गाली और ट्रोल करने वाले लोगों के खिलाफ लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है. उन्होंने कहा कि, उनकी दिलचस्पी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है, जिसनें लोगों के दिमाग में जहर भर दिया है. कर्नाटक के मंत्री ने आरएसएस से जुड़े होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा की गई गाली का ऑडियो जारी किया. हालांकि, उन्होंने शिकायत दर्ज कराने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई आरएसएस के खिलाफ है, व्यक्तियों के खिलाफ नहीं है. प्रियांक खड़गे ने आगे कहा कि, सबसे आसान काम पुलिस में शिकायत दर्ज कराना है. प्रियांक ने कहा कि, वे 100 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं. उनके फोन नंबर आसानी से ट्रेस किए जा सकते हैं और उन्हें कुछ ही समय में गिरफ्तार किया जा सकता है. लेकिन उनका क्या जिन्होंने ब्रेनवॉश किया और उनके दिमाग में जहर भरा. वे तो बेखौफ निकल जाएंगे. मंत्री ने कहा कि, उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है.