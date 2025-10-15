प्रियांक खड़गे ने जारी किया धमकियों और गालियों का ऑडियो, कहा, 'मेरी लड़ाई RSS की विचारधारा के खिलाफ'
प्रियांक ने कहा कि,उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है.
Published : October 15, 2025 at 3:13 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने सरकारी परिसरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग थी. उन्होंने दावा किया था कि, उसके बाद धमकी भरे कॉल आने लगे थे. अब खबर है कि, मंत्री प्रियांक खड़गे ने उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया, जो उनके खिलाफ अपशब्द कह रहे थे.
मंत्री प्रियांक खड़गे के मुताबिक, एक शख्स जो खुद को आरएसएस का सदस्य होने का दावा करता है, ने उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था. हालांकि, अब प्रियांक का कहना है कि, उन्हें धमकी, गाली और ट्रोल करने वाले लोगों के खिलाफ लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है.
उन्होंने कहा कि, उनकी दिलचस्पी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है, जिसनें लोगों के दिमाग में जहर भर दिया है. कर्नाटक के मंत्री ने आरएसएस से जुड़े होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा की गई गाली का ऑडियो जारी किया. हालांकि, उन्होंने शिकायत दर्ज कराने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई आरएसएस के खिलाफ है, व्यक्तियों के खिलाफ नहीं है.
प्रियांक खड़गे ने आगे कहा कि, सबसे आसान काम पुलिस में शिकायत दर्ज कराना है. प्रियांक ने कहा कि, वे 100 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं. उनके फोन नंबर आसानी से ट्रेस किए जा सकते हैं और उन्हें कुछ ही समय में गिरफ्तार किया जा सकता है. लेकिन उनका क्या जिन्होंने ब्रेनवॉश किया और उनके दिमाग में जहर भरा. वे तो बेखौफ निकल जाएंगे. मंत्री ने कहा कि, उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है.
उन्होंने राज्य के भाजपा नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि, भाजपा नेताओं ने कहा कि धमकी देना और गाली देना आरएसएस की संस्कृति नहीं है. यह प्रियांक खड़गे की पब्लिसिटी स्टंट मात्र है. प्रियांक ने कहा कि, अब उन्होंने सबूत जारी कर दिए हैं. यह तो बस एक नमूना है. उनके पास और भी कई कॉल रिकॉर्डिंग हैं जिनमें उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ और भी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया है.
प्रियांक ने कहा कि, वे अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें सार्वजनिक करने से बच रहे हैं. उन्होंने कहा कि, ये रिकॉर्डिंग साफ दिखाती हैं कि यही आरएसएस और भाजपा की संस्कृति है. आरएसएस की शाखाओं में यही सिखाया जाता है. इस बीच, पुलिस ने शहर के सदाशिव नगर इलाके में खड़गे के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी है.
प्रियांक खड़गे ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक पत्र लिखकर सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों सहित सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की थी. उन्होंने आरोप लगाया है कि आरएसएस युवाओं का ब्रेनवॉश कर रहा है, नफ़रत फैला रहा है और विभाजनकारी व सांप्रदायिक जहर फैला रहा है. उनकी इस मांग पर भाजपा और दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और खड़गे और कांग्रेस पार्टी को आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का साहस दिखाने की चुनौती दी.
