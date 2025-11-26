ETV Bharat / bharat

कर्नाटक में CM बदलने की अटकलें, राहुल गांधी से मुलाकात पर क्या बोले प्रियांक खड़गे

बेंगलुरु: कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने बुधवार को उन खबरों को खारिज कर दिया कि उन्होंने हाल ही में हुई एक बैठक में राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बातचीत की है और राहुल गांधी का संदेश मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार तक पहुंचा दिया है.

उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने के मुद्दे पर कांग्रेस हाईकमान फैसला करेगा और स्थिति साफ करेगा. उन्होंने कहा कि वह राहुल गांधी से KEO (नॉलेज-ड्रिवन, इकोनॉमिकल, ओपन-सोर्स) के बारे में बताने के लिए मिले थे, जो एक AI-रेडी पर्सनल कंप्यूटर है, जिसे हाल ही में बेंगलुरु टेक समिट के दौरान लॉन्च किया गया था. साथ ही, उन्होंने राज्य में "वोट चोरी" के मामलों पर भी बात की.

राज्य में मुख्यमंत्री बदलने के कयासों के बीच, सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के अंदर सत्ता को लेकर खींचतान और तेज हो गई है, क्योंकि 20 नवंबर को राज्य में कांग्रेस सरकार की ढाई साल पूरे हो गए हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि 2023 में सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद साझा करने को लेकर समझौता हुआ था.

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रियांक खड़गे ने सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों को राहुल गांधी का संदेश पहुंचा दिया है, और इस मामले को सुलझाने के लिए उन्हें जल्द ही बैठक के लिए नई दिल्ली बुलाया जा सकता है.

इस पर खड़गे ने कहा, "मीडिया में चर्चा है, अगर राहुल गांधी से नहीं तो क्या मैं मोहन भागवत (RSS प्रमुख) से मिलूंगा? क्या मैं अपनी बैठक के बारे में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को रिपोर्ट किए बिना केशव कृपा (RSS राज्य मुख्यालय) को रिपोर्ट करूंगा? राहुल गांधी को बेंगलुरु टेक समिट के लिए बुलाया गया था, वह नहीं आ सके. मैंने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनल कंप्यूटर दिखाने के लिए उनसे समय मांगा था."

बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को AI पर्सनल कंप्यूटर के बारे में जानने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने समय दिया था. मैं उनसे मिला और उन्हें समझाया.

राज्य के घटनाक्रम पर राहुल गांधी को रिपोर्ट देने की खबरों पर एक सवाल के जवाब में खड़गे ने कहा, "यह सब किसने कहा? हम दोनों ही वहां थे....हाईकमान वहां है और वे फैसला लेंगे. मुझे इस मुद्दे पर क्यों बोलना चाहिए?"