कर्नाटक में CM बदलने की अटकलें, राहुल गांधी से मुलाकात पर क्या बोले प्रियांक खड़गे

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच रिपोर्ट है कि प्रियांक खड़गे ने सिद्धारमैया और शिवकुमार को राहुल गांधी का संदेश पहुंचा दिया है.

Priyank Kharge statement on meeting Rahul Gandhi amid speculation on CM change in Karnataka
कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे (X/ @PriyankKharge)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 26, 2025 at 4:26 PM IST

4 Min Read
बेंगलुरु: कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने बुधवार को उन खबरों को खारिज कर दिया कि उन्होंने हाल ही में हुई एक बैठक में राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बातचीत की है और राहुल गांधी का संदेश मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार तक पहुंचा दिया है.

उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने के मुद्दे पर कांग्रेस हाईकमान फैसला करेगा और स्थिति साफ करेगा. उन्होंने कहा कि वह राहुल गांधी से KEO (नॉलेज-ड्रिवन, इकोनॉमिकल, ओपन-सोर्स) के बारे में बताने के लिए मिले थे, जो एक AI-रेडी पर्सनल कंप्यूटर है, जिसे हाल ही में बेंगलुरु टेक समिट के दौरान लॉन्च किया गया था. साथ ही, उन्होंने राज्य में "वोट चोरी" के मामलों पर भी बात की.

राज्य में मुख्यमंत्री बदलने के कयासों के बीच, सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के अंदर सत्ता को लेकर खींचतान और तेज हो गई है, क्योंकि 20 नवंबर को राज्य में कांग्रेस सरकार की ढाई साल पूरे हो गए हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि 2023 में सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद साझा करने को लेकर समझौता हुआ था.

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रियांक खड़गे ने सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों को राहुल गांधी का संदेश पहुंचा दिया है, और इस मामले को सुलझाने के लिए उन्हें जल्द ही बैठक के लिए नई दिल्ली बुलाया जा सकता है.

इस पर खड़गे ने कहा, "मीडिया में चर्चा है, अगर राहुल गांधी से नहीं तो क्या मैं मोहन भागवत (RSS प्रमुख) से मिलूंगा? क्या मैं अपनी बैठक के बारे में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को रिपोर्ट किए बिना केशव कृपा (RSS राज्य मुख्यालय) को रिपोर्ट करूंगा? राहुल गांधी को बेंगलुरु टेक समिट के लिए बुलाया गया था, वह नहीं आ सके. मैंने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनल कंप्यूटर दिखाने के लिए उनसे समय मांगा था."

बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को AI पर्सनल कंप्यूटर के बारे में जानने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने समय दिया था. मैं उनसे मिला और उन्हें समझाया.

राज्य के घटनाक्रम पर राहुल गांधी को रिपोर्ट देने की खबरों पर एक सवाल के जवाब में खड़गे ने कहा, "यह सब किसने कहा? हम दोनों ही वहां थे....हाईकमान वहां है और वे फैसला लेंगे. मुझे इस मुद्दे पर क्यों बोलना चाहिए?"

क्या राहुल गांधी ने उनसे इस घटनाक्रम के बारे में कुछ पूछा है, इस सवाल पर उन्होंने कहा, "अगर उन्होंने पूछा है, तो क्या इसे मीडिया के साथ शेयर किया जा सकता है?"

मंत्री प्रियांक खड़गे ने हाल ही में डीके शिवकुमार से मुलाकात की थी. हालांकि, खड़गे ने नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर पार्टी में किसी भी तरह के कन्फ्यूजन से इनकार किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्रियों समेत सभी ने लगातार कहा है कि पार्टी हाईकमान इस मामले पर फैसला करेगा और सभी उसे मानेंगे.

सिद्धारमैया के इस बयान पर कि हाईकमान को सारा कन्फ्यूजन खत्म कर देना चाहिए, उन्होंने कहा, "जब समय आएगा, वे ऐसा करेंगे. कन्फ्यूजन BJP, मीडिया में है, कांग्रेस में नहीं है."

खड़गे ने कहा कि शुरुआत में उन्होंने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को अपने दौरे के बारे में बताया, जैसा कि हमेशा किसी भी दौरे पर किया जाता है. आलंद, महादेवपुरा में "वोट चोरी" मामलों पर चर्चा हुई, इसके अलावा और कुछ नहीं.

डीके शिवकुमार के मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री पद साझा करने पर पांच से छह लोगों के बीच चर्चा हुई थी. इस पर प्रियांक खड़गे ने कहा, "मैं यह कह रहा हूं. कुछ लोगों के बीच चर्चा हुई है, क्या चर्चा हुई, वे जानते हैं. हाईकमान फैसला करेगा."

जब उनसे उन खबरों के बारे में पूछा गया कि हाईकमान ने नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 29 नवंबर को दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के साथ मीटिंग बुलाई है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है.

प्रियांक खगड़े ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज एक शादी समारोह के लिए फिर से बेंगलुरु आ रहे हैं. कल और परसों उनकी वहां (दिल्ली में) OBC और बिहार चुनाव से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कुछ मीटिंग हैं, उसके बाद सीनियर लीडर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि (राज्य के नेताओं को) कब बुलाया जाए."

यह भी पढ़ें- चुनावों में हार और अंदरूनी कलह के बाद कांग्रेस का जम्मू-कश्मीर में पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान

