संजय कपूर संपत्ति विवाद मामले में प्रिया कपूर ने सास रानी कपूर पर झूठी गवाही का आरोप लगाया, नोटिस जारी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर की ओर से अपनी सास रानी कपूर पर झूठी गवाही देने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए रानी कपूर को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को करने का आदेश दिया.

23 मार्च को ही संजय कपूर की संपत्ति विवाद से जुड़े दूसरे मामलों पर भी सुनवाई होनी है. सुनवाई के दौरान प्रिया कपूर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अखिल सिब्बल ने कहा कि रानी कपूर के केस में लगाए गए कई आरोप पूरी तरह से झूठे हैं. प्रिया कपूर की ओर से ही पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि झूठी गवाही देना एक अपराध है और ये फर्जीवाड़ा की श्रेणी में आता है. रानी कपूर ने शपथ लेकर झूठ बोला है.

सुनवाई के दौरान रानी कपूर की ओर से पेश वकील स्मृति चूड़ीवाल ने याचिका का विरोध करते हुए इसके सुनवाई योग्य होने पर सवाल उठाया. सुनवाई के दौरान रानी कपूर के वकील का रानी कपूर के एक पोते ( मंदिरा कपूर की बेटी) ने भी समर्थन किया.

बता दें कि 10 फरवरी को हाईकोर्ट ने इस विवाद के सभी पक्षकारों से कहा था कि वे विवाद का समाधान मध्यस्थता से करें. कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में एक-दूसरे पर खुलेआम कीचड़ उछाला जा रहा है.

कोर्ट ने कहा था कि इस विवाद से सभी पक्षों का नुकसान हो रहा है. ये शुक्र है कि भगवान ने अच्छी दौलत दी है. इस वरदान को अभिशाप में नहीं बदलने देना चाहिए. विवाद को सुलझाने में सभी पक्षों की ओर से कोशिश की जानी चाहिए. रानी कपूर खुद बुजुर्ग हैं. कोई भी व्यक्ति अपने जीवनकाल में अपनी संतान को नहीं खोना चाहता. संजय कपूर के जाने से प्रिया कपूर भी भुगत रही हैं.