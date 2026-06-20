ये हैं भारत के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट; दुनिया के 7 शानदार हवाई अड्डों की सूची में शामिल, जानिए खासियत
Worlds most beautiful airports unveils : अंतरराष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार प्रिक्स वर्साय 2026 लिस्ट, विश्वस्तरीय सुविधाओं के अलावा आधुनिक वास्तुकला से मिली नई पहचान.
Published : June 20, 2026 at 3:56 PM IST
Indian airports ranked globally : दुनिया के कई एयरपोर्ट अपनी खास बनावट और आधुनिक सुविधाओं के लिए विख्यात हैं. ये लोगों को लग्जरी फील देते हैं. हाल ही में अंतरराष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार प्रिक्स वर्साय 2026 की सूची में ऐसे 7 एयरपोर्ट को शामिल किया गया है. अहम बात ये है कि इसमें भारत के भी 2 हवाई अड्डों को स्थान मिला है. इनमें नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और असम के गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 एयरपोर्ट शामिल हैं.
देश का विमानन क्षेत्र लगातार सफलता की नई उड़ान भर रहा है. पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर इस सेक्टर में निवेश हुआ. अब पूरी दुनिया में इसकी धमक दिखाई देनी शुरू हो गई है. 15 जून को UNESCO के सहयोग से चल रहे प्रिक्स वर्साय ने दुनियाभर के 7 शानदार हवाई अड्डों की सूची जारी की. World's Most Beautiful Airports के नाम से जारी लिस्ट में भारत के भी 2 एयरपोर्ट की खूबसूरती को सराहा गया है.
लिस्ट में शामिल हैं दुनिया के ये एयरपोर्ट : प्रिक्स वर्साय की लिस्ट में अलग-अलग देशों के 7 एयरपोर्ट को स्थान दिया गया है. इसमें चीन का ग्वांगझू बैयुन इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट टर्मिनल 3, भारत का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1, अमेरिका का पिट्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सैन डिएगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1, कंबोडिया का टेचो इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हैं. अब एक-एक कर इन सभी एयरपोर्ट की खासियत जानेंगे...
ग्वांगझू बैयुन इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 : चीन के ग्वांगझू को फूलों का शहर भी कहा जाता है. यह अपने नए आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है. लिस्ट के अनुसार टर्मिनल में चीन की कई हजार साल पुरानी परंपराओं को भी दिखाने की कोशिश की गई है. लिंगनान कल्चर से प्रेरणा लेकर एयरपोर्ट की इमारत का निर्माण कराया गया है. यह इमारत एक बड़े गेटवे का काम करती है. यह एयरपोर्ट मैरीटाइम सिल्क रोड की खुशहाली की याद दिलाता है. टर्मिनल 3 आतिथ्य का एक प्रतीक बनकर उभरा है. यह आधुनिक है, लेकिन सदियों पुराने इतिहास को समेटे हुए है.
Delighted to see Navi Mumbai International Airport and the new terminal of Guwahati Airport recognised among Prix Versailles’ World’s Most Beautiful Airports 2026.— Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) June 16, 2026
Another milestone in the aviation transformation being driven by the NDA Government under the leadership of PM Shri… pic.twitter.com/mVdn0n9KoE
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फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट टर्मिनल 3 : यह जर्मनी का शानदार एयरपोर्ट है. यह महाद्वीप के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है. यह 1.3 वर्ग किलोमीटर एरिया में बना है. यह एयरपोर्ट फ्रैंकफर्ट के सिटी सेंटर के साइज के बराबर ही है. यह ज्यादा यात्री क्षमता वाला एयरपोर्ट है. आर्किटेक्ट क्रिस्टोफ मैकलर ने इसे डिजाइन किया है. यात्रियों को एक आसान, जाना-पहचाना अनुभव देने के लिए इसके घाट, बोर्डिंग गेट और लाउंज शहर की सड़कों और चौराहों की तरह बनाए गए हैं. ग्लास खिड़कियों की वजह से काफी कुदरती रोशनी यहां आती है. आर्टिफिशियल लाइट सोर्स का कम इस्तेमाल किया गया है. यहां तीन लटकती हुई रिंग के आकार की मूर्तियां हैं जो लगातार घूमती रहती हैं.
लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 : प्रिक्स वर्साय लिस्ट के मुताबिक भारत के असम के गुवाहाटी में बना लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 एक अलग ही फील देता है. देश में ऐसे कम ही एयरपोर्ट हैं जिनकी बनावट इसके जैसी शानदार है. यह एक शानदार अराइवल एक्सपीरियंस देता है. यह पूर्वोत्तर भारत की जिंदादिली को दिखाता है. ऑर्गेनिक शेप में बनी ऊंची छतें पूरी बिल्डिंग को स्ट्रक्चर देती हैं. ये असम के पवित्र नजारों और देसी आर्किटेक्चरल परंपराओं को भी दिखाती हैं.
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 : महाराष्ट्र के मुंबई महानगर का नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 कई मायने में खास है. यह एयरपोर्ट इंजीनियरिंग और आधुनिक वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है. इस एयरपोर्ट को बनाने में समुद्र की दलदली जमीन की चुनौतियों से निपटना पड़ा. हाई-वोल्टेज बिजली के तारों को हटाना पड़ा. यहां यात्रियों को डिजिटल कला के जरिए भारत की संस्कृति और आधुनिक तकनीक का नजारा देखने को मिलता है. इस एयरपोर्ट को जाहा हदीद आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया है. यह टर्मिनल कमल के फूल से प्रेरित है.
टेचो इंटरनेशनल एयरपोर्ट : कंबोडिया का टेचो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोम पेन्ह में स्थित है. यह नएपन का अहसास कराता है.नोम पेन्ह से 20 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद यह बड़ा एयरपोर्ट काफी मजबूत है. इसका नाम 500 साल पहले राजा के द्वारा दिए गए एक टाइटल से आया है. यह खमेर लोगों की बहादुरी और उनके कभी न हारने की मंशा को जाहिर करता है. इसकी छत ऊंची है. यहां ड्रॉप-ऑफ जोन (वह जगह जहां गाड़ियां यात्रियों को फ्लाइट पकड़ने के लिए उतारती हैं) से बोर्डिंग एरिया तक यात्रियों को कम ही पैदल चलना पड़ता है. मॉड्यूलर छत का आकार लहरदार है. यह कंबोडिया के शानदार महलों और मंदिरों की याद दिलाता है. अंदर की छतें पारंपरिक टोकरी बुनाई से प्रेरित हैं.
A terminal inspired by the Northeast, recognised by the world.#GuwahatiAirport has been shortlisted for Prix Versailles 2026: The World’s Most Beautiful Airports List.— GUWAHATI INTERNATIONAL AIRPORT (@GuwahatiAirport) June 15, 2026
This milestone celebrates an airport that brings together intelligent sustainability, thoughtful design, and… pic.twitter.com/BXCm9RqTzj
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पिट्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट : अमेरिका का यह एयरपोर्ट पिट्सबर्ग शहर की पहचान है. इसकी छतें लहरदार हैं. आर्किटेक्ट्स के साथ मिलकर जेंसलर और HDR ने इसे बनाया है. इसका डिजाइन काफी नेचुरल है. इसमें पेड़ों के आकार के 38 स्टील के खंभों का इस्तेमाल किया गया है. ये जंगल की याद दिलाते हैं. यह जगह कांच की दीवारों से सटी है. यहां काफी प्राकृतिक लाइट आती है. चार बाहरी खुले एरिया जल्द ही यहां आने वाले यात्रियों को ताजी हवा देंगे. यह एयरपोर्ट इलाके की विरासत की झलक पेश करता नजर आता है. यहां यात्रियों के लिए कई तरह की सुविधाएं हैं. यात्रियों को पैदल भी कम चलना पड़ता है.
सैन डिएगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 : यह अमेरिका का सबसे बिजी सिंगल रनवे एयरपोर्ट है. इस एयरपोर्ट को पहले की तुलना में पूरी तरह बदल दिया गया है.सड़कों से लेकर पार्किंग तक में काफी परिवर्तन आया है. इसी के कारण यह काफी अलग नजर आता है. यह सैन डिएगो शहर की शानदार जगह है. स्थानीय मौसम और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण कराया गया है. यहां का टिकटिंग हॉल ज्यादा खुला लगता है. एंट्री से लेकर बोर्डिंग गेट तक पहुंचने पर यात्रियों की पहुंच काफी आसान है. आर्टिस्ट जेम्स कारपेंटर के साथ मिलकर बनाई गई 244 मीटर लंबी घुमावदार कांच की बाहरी दीवार प्राकृतिक रोशनी को अंदर लाती है.
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