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प्रिवी पर्स लागू करने लायक अधिकार नहीं, मिजो चीफ काउंसिल की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

काउंसिल ने दावा था कि केंद्र ने पहले के लुशाई हिल्स जिले के आदिवासी सरदारों की जमीन बिना सही मुआवजा दिए ले ली थी.

Privy purses not enforceable rights Mizo chiefs plea dismissed
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : March 14, 2026 at 9:05 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियासतों के पुराने शासकों को दिए गए प्रिवी पर्स और खास अधिकार सरकार के साथ बातचीत से पहले के खास राजनीतिक और अनुबंध से निकले थे और ऐसे राजनीतिक समझौतों को लागू करने लायक कानूनी अधिकार नहीं कहा जा सकता, मौलिक अधिकार तो दूर की बात है.

जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने मिजो चीफ काउंसिल की याचिका खारिज करते हुए ये बातें कहीं. काउंसिल ने दावा किया था कि केंद्र ने पहले के लुशाई हिल्स जिले (आज का मिजोरम राज्य) के आदिवासी सरदारों की जमीन बिना सही मुआवजा दिए ले ली थी.

बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता ने भेदभाव की दलील देते हुए कहा कि मिजो मुखिया पहले की रियासतों के शासकों के बराबर ऐतिहासिक स्तर पर थे. उन्होंने तर्क दिया कि राज्य का उन्हें बराबर का मुआवजा या प्रिवी पर्स न देना साफ तौर पर मनमाना है और उनके बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है. बेंच ने 13 मार्च को दिए अपने फैसले में कहा कि इस बात का कोई कानूनी आधार नहीं है और इसलिए इसे सीधे खारिज किया जाना चाहिए.

बेंच ने कहा कि रियासतों के पुराने शासकों को दिए गए प्रिवी पर्स और दूसरे खास अधिकार उन शासकों और सरकार के बीच बातचीत से पहले हुए खास, संविधान से पहले के राजनीतिक और अनुबंध वाले समझौतों का सीधा नतीजा थे. इसलिए, इन हकों को एक अधिकार के बराबर मानना ​​और उन्हें ऊपर उठाना कानूनी तौर पर गलत होगा, जो सभी पुराने शासकों को संवैधानिक तौर पर मिला हुआ था. बेंच ने आगे कहा कि, ऐसे राजनीतिक समझौतों को कानूनी तौर पर लागू करने लायक अधिकार के तौर पर दावा नहीं किया जा सकता, और न ही उन्हें मौलिक अधिकार माना जा सकता है."

बेंच ने कहा कि केंद्र की तरफ से पेश की गई जानकारी, कम से कम पहली नजर में, यह दिखाती है कि लुशाई हिल्स जिले में ब्रिटिश राज के दौरान, जमीन का मालिकाना हक कभी भी मुखियाओं के पास नहीं था. बेंच ने कहा, "इसके अलावा, हमारे सामने जो रिकॉर्ड है, उसमें मुखियाओं को जारी किए गए बाउंड्री पेपर का कोई पूरा संग्रह या विश्लेषण नहीं है, और न ही यह साबित होता है कि इन दस्तावेजों में अधिकार और कर्तव्य एक जैसे थे.

हालांकि, रिकॉर्ड में मौजूद बाउंड्री पेपर की जांच करने पर याचिकाकर्ता का दावा पूरी तरह गलत साबित होता है, क्योंकि उसमें ज़मीन के पूरे मालिकाना हक को देने या मान्यता देने का दूर-दूर तक कोई इशारा नहीं है." बेंच ने कहा कि इसलिए, उसे यह मानना ​​पड़ रहा है कि याचिकाकर्ता ज़मीन पर अपना मालिकाना हक साबित करने की अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं.

याचिकाकर्ता ने जमीन पर अपना मालिकाना हक साबित करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश में, मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार के जानकारों और अधिकारियों की बातों और लेखों पर भरोसा किया. बेंच ने कहा, "इस जानकारी को ध्यान से देखने पर, शुरू में ही यह साफ नहीं है कि क्या ये लेख साफ तौर पर मिजो सरदारों को जमीन का पूरा मालिक मानते हैं."

बेंच ने कहा कि मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कम से कम दो अलग-अलग मौकों पर, भारत के प्रधानमंत्री को औपचारिक बातचीत में, मुआवजे के लिए सरदारों के दावों का समर्थन किया. बेंच ने कहा कि मामले पर हर नजरिए से विचार करने के बाद, यह नतीजा निकलता है कि याचिकाकर्ता इस मामले में मिजो चीफ के मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन साबित नहीं कर पाया है. बेंच ने कहा, "इसलिए, याचिकाकर्ता यहां मांगी गई किसी भी राहत का हकदार नहीं है. बेंच ने कहा कि, बताए गए सभी कारणों से, यह रिट याचिका खारिज की जाती है.

बेंच 2014 में मिजो चीफ काउंसिल द्वारा पहले के लुशाई हिल्स जिले के आदिवासी चीफ और उनके कानूनी वारिसों की ओर से फाइल की गई एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

याचिका में दावा किया गया था कि 1955 में चीफटेनशिप सिस्टम खत्म होने के बाद, जब मिजो चीफ पहले के लुशाई हिल्स जिले में प्रशासन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जमीनें राज्य में चली गईं, तो उन्हें सही मुआवजा नहीं दिया गया था.

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