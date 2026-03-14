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प्रिवी पर्स लागू करने लायक अधिकार नहीं, मिजो चीफ काउंसिल की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियासतों के पुराने शासकों को दिए गए प्रिवी पर्स और खास अधिकार सरकार के साथ बातचीत से पहले के खास राजनीतिक और अनुबंध से निकले थे और ऐसे राजनीतिक समझौतों को लागू करने लायक कानूनी अधिकार नहीं कहा जा सकता, मौलिक अधिकार तो दूर की बात है.

जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने मिजो चीफ काउंसिल की याचिका खारिज करते हुए ये बातें कहीं. काउंसिल ने दावा किया था कि केंद्र ने पहले के लुशाई हिल्स जिले (आज का मिजोरम राज्य) के आदिवासी सरदारों की जमीन बिना सही मुआवजा दिए ले ली थी.

बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता ने भेदभाव की दलील देते हुए कहा कि मिजो मुखिया पहले की रियासतों के शासकों के बराबर ऐतिहासिक स्तर पर थे. उन्होंने तर्क दिया कि राज्य का उन्हें बराबर का मुआवजा या प्रिवी पर्स न देना साफ तौर पर मनमाना है और उनके बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है. बेंच ने 13 मार्च को दिए अपने फैसले में कहा कि इस बात का कोई कानूनी आधार नहीं है और इसलिए इसे सीधे खारिज किया जाना चाहिए.

बेंच ने कहा कि रियासतों के पुराने शासकों को दिए गए प्रिवी पर्स और दूसरे खास अधिकार उन शासकों और सरकार के बीच बातचीत से पहले हुए खास, संविधान से पहले के राजनीतिक और अनुबंध वाले समझौतों का सीधा नतीजा थे. इसलिए, इन हकों को एक अधिकार के बराबर मानना ​​और उन्हें ऊपर उठाना कानूनी तौर पर गलत होगा, जो सभी पुराने शासकों को संवैधानिक तौर पर मिला हुआ था. बेंच ने आगे कहा कि, ऐसे राजनीतिक समझौतों को कानूनी तौर पर लागू करने लायक अधिकार के तौर पर दावा नहीं किया जा सकता, और न ही उन्हें मौलिक अधिकार माना जा सकता है."

बेंच ने कहा कि केंद्र की तरफ से पेश की गई जानकारी, कम से कम पहली नजर में, यह दिखाती है कि लुशाई हिल्स जिले में ब्रिटिश राज के दौरान, जमीन का मालिकाना हक कभी भी मुखियाओं के पास नहीं था. बेंच ने कहा, "इसके अलावा, हमारे सामने जो रिकॉर्ड है, उसमें मुखियाओं को जारी किए गए बाउंड्री पेपर का कोई पूरा संग्रह या विश्लेषण नहीं है, और न ही यह साबित होता है कि इन दस्तावेजों में अधिकार और कर्तव्य एक जैसे थे.

हालांकि, रिकॉर्ड में मौजूद बाउंड्री पेपर की जांच करने पर याचिकाकर्ता का दावा पूरी तरह गलत साबित होता है, क्योंकि उसमें ज़मीन के पूरे मालिकाना हक को देने या मान्यता देने का दूर-दूर तक कोई इशारा नहीं है." बेंच ने कहा कि इसलिए, उसे यह मानना ​​पड़ रहा है कि याचिकाकर्ता ज़मीन पर अपना मालिकाना हक साबित करने की अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं.