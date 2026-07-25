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कर्नाटक : सीएम शिवकुमार बोले- प्राइवेट स्कूल मालिकों को सरकारी स्कूल गोद लेने चाहिए

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने शनिवार को मीडिया से बात की ( ETV Bharat )

चित्रदुर्ग (कर्नाटक): कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट से अपील की है कि वे अच्छी शिक्षा देने के लिए राज्य के ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों को गोद लें.

शनिवार को चित्रदुर्ग जिले में मीडिया से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि इसका मकसद गांव के स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी दोनों में बेंगलुरु के स्कूलों के स्तर तक ले जाना है. उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले प्राइवेट सेक्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था.

उन्होंने कहा कि जो लोग बड़े प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, वे उद्यमियों के अलावा कुछ नहीं हैं और ऐसे उद्यमियों को सीएसआर अवसर पर पैसा खर्च करना जरूरी है. उन्होंने कहा, "इसलिए मैंने प्राइवेट स्कूलों से कहा है कि उन्हें सीआरआर पॉलिसी के अनुसार पैसा खर्च करना चाहिए."

अगले हफ्ते कैबिनेट विस्तार

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक कैबिनेट का विस्तार अगले हफ्ते होगा. कैबिनेट का विस्तार 21 जुलाई को होना था, लेकिन लोकसभा नेता राहुल गांधी के नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण पार्टी हाईकमान इसे अंतिम मंजूरी नहीं दे सका. उन्होंने कर्नाटक लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के निलंबन के मामले में भी भाजपा पर पलटवार करने की कोशिश की.