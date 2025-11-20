ETV Bharat / bharat

दिल्ली के पांच निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मची अफरा-तफरी

धमकी के ई-मेल की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस व बॉम्ब स्क्वाड पहुंचे और जांच शुरू की. मामले की जांच जारी है.

निजी स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी
निजी स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 20, 2025 at 1:14 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लाल किले पर हुए कार ब्लास्ट के बाद जहा एक तरफ पुलिस अलर्ट पर है, तो वहीं दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में गुरुवार को पांच निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का ई-मेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया. इसकी जानकारी होते ही मौके पर स्थानीय पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड आदि टीमें पहुंची और निरीक्षण शुरू किया.

टीमों ने स्कूल का चप्पा-चप्पा छान मारा लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई. बता दें कि दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में स्थित निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. एक शख्स ने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल कर बताया कि प्रशांत विहार और द्वारका के CRPF स्कूल में बम है. इसके बाद स्कूलों को खाली कराया गया था. इसके बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ते को जांच के लिए भेजा गया, लेकिन बम होने की खबर फर्जी निकली. फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से इस बात का पता लगाया जा रहा है कि यह ई-मेल किसने भेजा था.

गौरतलब है कि हाल ही में दो सीआरपीएफ स्कूलों और पटियाला हाउस कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. इस दौरान कोर्ट परिसर और स्कूलों को खाली कराकर कर अंदर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे और मौके की जांच की गई थी. हालांकि इस दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई थी. इस मामले की भी पुलिस जांच कर रही है.

