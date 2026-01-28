बेंगलुरु जा रही स्लीपर बस में भीषण आग, धू-धू कर जली...36 यात्रियों ने किसी तरह बचाई अपनी जान
बस से धुआं निकलने के बाद तुरंत उसमें आग लग गई. ड्राइवर ने तुरंत बस को सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा दिया.
Published : January 28, 2026 at 6:04 PM IST|
Updated : January 28, 2026 at 6:19 PM IST
शिवमोगा: कर्नाटक में शिवमोगा शहर से बेंगलुरु जा रही एक प्राइवेट नॉन-एसी स्लीपर बस में अचानक आग लग गई. बस में 36 यात्री सवार थे. हालांकि, इस हादसे में किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है. सभी 36 यात्रियों को मामूली चोटें आईं.
खबर के मुताबिक, होसानगर तालुक में अरसालू के पास 9वें माइलस्टोन के पास बस पुरी तरह जल गई. बस में सवार 36 यात्रियों में से 12 लोगों को शिवमोगा के मेगन हॉस्पिटल भेजा गया है. बाकी यात्रियों को मामूली चोटें आईं और सभी को रिप्पनपेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.
बस में आग लगने की घटना की सूचना मिलते ही रिप्पनपेट पुलिस स्टेशन और फायर ब्रिगेड के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का ऑपरेशन चलाया. खबर के मुताबिक, अन्नपूर्णा नाम की यह प्राइवेट बस होसानगर तालुका शहर से बेंगलुरु जा रही थी. बस ने नगर, होसानगर और रिप्पनपेट से पैसेंजर लिए और अरसालू गांव पार करके 9वें माइलस्टोन पर पहुंची.
तभी बस से धुआं निकलने लगा और उसमें तुरंत आग लग गई. बस ड्राइवर ने तुरंत बस को सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा दिया और बस रोक दी. गनीमत यह रही कि, बस में सवार सभी लोग जाग रहे थे, इसलिए वे तुरंत जलती बस से नीचे उतर गए और अपनी जान बचाई.
बस ड्राइवर ने समय रहते दिखाई समझदारी
अगर बस पेड़ से टकराए बिना आगे बढ़ जाती, तो बहुत नुकसान हो सकता था. बस में आग कैसे लगी, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिली है. यहां बस ड्राइवर की समय पर सूझबूझ से बहुत बड़ा खतरा टल गया.
इस बारे में जानकारी देते हुए रिप्पनपेट पुलिस स्टेशन के पुलिस सब इंस्पेक्टर ने कहा कि यह साफ नहीं है कि बस में आग कैसे लगी. इसमें सवार सभी यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
कुरनूल बस हादसा
बता दें कि, पिछले साल 2025 में कुरनूल बस हादसे में 19 यात्री जिंदा जल गए थे. यह बस हादसा कुरनूल के उपनगर चिन्नातेकुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर हुई थी.
ये भी पढ़ें: कुरनूल बस हादसाः परिवहन विभाग ने जांच में कई खामियां पायीं... जिम्मेवार कौन? इस पर चुप्पी