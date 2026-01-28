ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु जा रही स्लीपर बस में भीषण आग, धू-धू कर जली...36 यात्रियों ने किसी तरह बचाई अपनी जान

शिवमोगा शहर से बेंगलुरु जा रही एक प्राइवेट नॉन-एसी स्लीपर बस जलकर खाक ( ETV Bharat )

शिवमोगा: कर्नाटक में शिवमोगा शहर से बेंगलुरु जा रही एक प्राइवेट नॉन-एसी स्लीपर बस में अचानक आग लग गई. बस में 36 यात्री सवार थे. हालांकि, इस हादसे में किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है. सभी 36 यात्रियों को मामूली चोटें आईं. खबर के मुताबिक, होसानगर तालुक में अरसालू के पास 9वें माइलस्टोन के पास बस पुरी तरह जल गई. बस में सवार 36 यात्रियों में से 12 लोगों को शिवमोगा के मेगन हॉस्पिटल भेजा गया है. बाकी यात्रियों को मामूली चोटें आईं और सभी को रिप्पनपेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. नॉन एसी स्लीपर बस में लगी भीषण आग, बस आग में जलकर खाक (ETV Bharat) बस में आग लगने की घटना की सूचना मिलते ही रिप्पनपेट पुलिस स्टेशन और फायर ब्रिगेड के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का ऑपरेशन चलाया. खबर के मुताबिक, अन्नपूर्णा नाम की यह प्राइवेट बस होसानगर तालुका शहर से बेंगलुरु जा रही थी. बस ने नगर, होसानगर और रिप्पनपेट से पैसेंजर लिए और अरसालू गांव पार करके 9वें माइलस्टोन पर पहुंची.