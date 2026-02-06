ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु से कलबुर्गी जा रही प्राइवेट बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बच गई 40 यात्रियों की जान

बेंगलुरु से कलबुर्गी जा रही प्राइवेट बस जलकर हुई राख ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक में शुक्रवार सुबह तुमकुर-बेंगलुरु नेशनल हाईवे 48 पर एक प्राइवेट बस का एक्सीडेंट हो गया. उसके तुरंत बाद बस में आग लग गई और वह जलकर राख हो गई. बस में कुल 40 लोग सवार थे. हालांकि, इस दुर्घटना में किसी भी यात्री के मारे जाने या घायल होने कोई सूचना नहीं मिली है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि बेंगलुरु से कलबुर्गी जा रही संजना ट्रैवल्स की बस नेलमंगला तालुक में हनुमंतपुरा गेट के पास एक बिजली के खंभे से टकरा गई थी.

यह घटना सुबह करीब 02.40 बजे हुई. सड़क पर काम चल रहा था, इसलिए धीरे चल रही बस का ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और बस पहले एक रोड डिवाइडर से और फिर एक बिजली के खंभे से टकरा गई. उसके बाद फिर उसमें तुरंत आग लग गई. शक है कि, बस में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी.

बस में करीब 40 यात्री थे. आग देखते ही ड्राइवर जागा और उसने तुरंत पैसेंजर को बस से उतार लिया. खुशकिस्मती से, किसी को चोट नहीं आई. पुलिस ने बताया कि आग इतनी तेजी से फैली की बस पूरी तरह से जल गई.

मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के लोगों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया. नेलमंगला ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की. बस के पूरी तरह आग की चपेट में आने से लगेज बॉक्स में यात्रियों का सामान भी जल गया.