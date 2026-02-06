बेंगलुरु से कलबुर्गी जा रही प्राइवेट बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बच गई 40 यात्रियों की जान
बस के पूरी तरह आग की चपेट में आने से लगेज बॉक्स में यात्रियों का सामान भी जल गया. अच्छी बात यह रही कि, लोगों की जान बच गई
Published : February 6, 2026 at 1:08 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक में शुक्रवार सुबह तुमकुर-बेंगलुरु नेशनल हाईवे 48 पर एक प्राइवेट बस का एक्सीडेंट हो गया. उसके तुरंत बाद बस में आग लग गई और वह जलकर राख हो गई. बस में कुल 40 लोग सवार थे. हालांकि, इस दुर्घटना में किसी भी यात्री के मारे जाने या घायल होने कोई सूचना नहीं मिली है.
पुलिस सूत्रों ने बताया कि बेंगलुरु से कलबुर्गी जा रही संजना ट्रैवल्स की बस नेलमंगला तालुक में हनुमंतपुरा गेट के पास एक बिजली के खंभे से टकरा गई थी.
यह घटना सुबह करीब 02.40 बजे हुई. सड़क पर काम चल रहा था, इसलिए धीरे चल रही बस का ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और बस पहले एक रोड डिवाइडर से और फिर एक बिजली के खंभे से टकरा गई. उसके बाद फिर उसमें तुरंत आग लग गई. शक है कि, बस में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी.
बस में करीब 40 यात्री थे. आग देखते ही ड्राइवर जागा और उसने तुरंत पैसेंजर को बस से उतार लिया. खुशकिस्मती से, किसी को चोट नहीं आई. पुलिस ने बताया कि आग इतनी तेजी से फैली की बस पूरी तरह से जल गई.
मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के लोगों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया. नेलमंगला ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की. बस के पूरी तरह आग की चपेट में आने से लगेज बॉक्स में यात्रियों का सामान भी जल गया.
इससे पहले बेंगलुरु जा रही स्लीपर बस में लगी थी भीषण आग
इससे पहले 28 जनवरी को कर्नाटक में शिवमोगा शहर से बेंगलुरु जा रही एक प्राइवेट नॉन-एसी स्लीपर बस में अचानक आग लग गई थी. बस में 36 यात्री सवार थे. हालांकि, इस हादसे में किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं मिली थी. सभी 36 यात्रियों को मामूली चोटें आईं. खबर के मुताबिक, अन्नपूर्णा नाम की यह प्राइवेट बस होसानगर तालुका शहर से बेंगलुरु जा रही थी. बस ने नगर, होसानगर और रिप्पनपेट से पैसेंजर लिए और अरसालू गांव पार करके 9वें माइलस्टोन पर पहुंची.
तभी बस से अचानक धुआं निकलने लगा और उसमें तुरंत आग लग गई. बस ड्राइवर ने तुरंत बस को सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा दिया और बस रोक दी. गनीमत यह रही कि, बस में सवार सभी लोग जाग रहे थे, इसलिए वे तुरंत जलती बस से नीचे उतर गए और अपनी जान बचाई.
