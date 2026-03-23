बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे पर निजी बस दुर्घटना, केरल के दो लोगों सहित चार की मौत
बेंगलुरु दक्षिण जिले में मैसूर एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क दुर्घटना में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.
Published : March 23, 2026 at 11:11 AM IST
बेंगलुरु: बेंगलुरु दक्षिण जिले के चन्नापटना तालुक में पुट्टप्पानदोड्डी के पास सोमवार तड़के बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे पर एक निजी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है. हालांकि, कहा जा रहा है कि चालक का बस पर नियंत्रण नहीं रहा जिसके बाद यह हादसा हुआ. पुलिस मामला दर्ज कर घटना की जांच में जुटी है.
जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान मोहम्मद परान (22) और रफीज (45) के रूप में हुई है, जो दोनों केरल के रहने वाले थे. राशिद (45) तथा साकिर (27) बेंगलुरु के रहने वाले थे. इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए अब्दुल और अलेसगे का इलाज एक स्थानीय अस्पताल में चल रहा है.
यह बस केरल की एक ट्रैवल्स एजेंसी की थी और केरल से बेंगलुरु जा रही थी, तभी यह दुर्घटना हुई. जानकारी के अनुसार तेज रफ़्तार बस से ड्राइवर का नियंत्रण हट गया और बस डिवाइडर से टकरा गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गयी. इसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से राहत बचाव किया गया. शवों को चन्नापटना के सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया है. चन्नापटना ट्रैफिक पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर मुआयना किया.