'घबराहट में है मोदी सरकार': पूर्व मुख्यमंत्री का बड़ा खुलासा- इसलिए देश में तोड़ी जा रही हैं राजनीतिक पार्टियां
नीट (NEET) परीक्षा विवाद और शिक्षा व्यवस्था को लेकर हुए देशव्यापी आंदोलन पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने बड़ा बयान दिया है.
Published : August 14, 2026 at 8:52 PM IST
कोल्हापुर(महाराष्ट्र): नीट (NEET) पेपर लीक के खिलाफ हुए अभूतपूर्व देशव्यापी आंदोलन ने केंद्र की मोदी सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कोल्हापुर में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. चव्हाण का दावा है कि देश के युवाओं में बढ़ते भारी असंतोष को भांपकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इस समय पूरी तरह घबराहट की स्थिति में है.
उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वीडियो जारी कर रहे हैं. वह देश के युवाओं में असंतोष देख सकते हैं. यही कारण है कि मोदी सरकार घबराहट की स्थिति में है."
चव्हाण ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी कैबिनेट में ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता जो शिक्षा और परीक्षा प्रणालियों में सार्थक बदलाव लाने में सक्षम हो. संसदीय सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सदन से अनुपस्थित रहने का आरोप लगाते हुए चव्हाण ने कहा, "आप सदन का सामना करने से डरते हैं और फिर भी हमें 'भगोड़ा' कहते हैं. अमित शाह का सदन में उपस्थित न होना संविधान, सदन और जनता का अपमान है."
चव्हाण ने आगे आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार राजनीतिक दलों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे 2029 के लोकसभा चुनावों को लेकर भरोसा नहीं है. उन्होंने कहा कि दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए विपक्ष को कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं. चव्हाण ने परिसीमन बिल पर कांग्रेस पार्टी के विरोध को स्पष्ट किया. कहा- कांग्रेस क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ने के संभावित खतरे के कारण परिसीमन कानून का विरोध करती है.
चव्हाण ने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा- "धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि छात्रों के भारी दबाव के कारण उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए चव्हाण ने कहा कि वैश्विक स्तर पर मोदी का मजाक उड़ाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया, "विदेश मंत्रालय दूसरे देशों से कहता है कि मोदी केवल तभी आएंगे जब उन्हें कोई पुरस्कार दिया जाना हो." 'एपस्टीन फाइल्स' का जिक्र करते हुए पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया कि उनमें अनिल अंबानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय से हरदीप सिंह पुरी के नाम सामने आए थे.
एनसीपी (शरदचंद्र पवार गुट) के सांसदों की हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात के बाद राजनीतिक अटकलें तेज हो गई थीं. इस पर बात करते हुए चव्हाण ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि शरद पवार की पार्टी महा विकास अघाड़ी (MVA) को छोड़ेगी. पवार की वैचारिक जड़ें वामपंथी आंदोलन से जुड़ी हैं. हालांकि, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि देश में कोई भी विपक्षी दल बचे."
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दावोस दौरे की आलोचना करते हुए चव्हाण ने कहा कि वहां सिर्फ समझौतों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. उन्होंने मांग की कि सरकार इसका हिसाब दे कि पिछले दो वर्षों में वास्तव में कितनी कंपनियों ने महाराष्ट्र में अपना काम शुरू किया है.
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