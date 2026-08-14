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'घबराहट में है मोदी सरकार': पूर्व मुख्यमंत्री का बड़ा खुलासा- इसलिए देश में तोड़ी जा रही हैं राजनीतिक पार्टियां

कोल्हापुर(महाराष्ट्र): नीट (NEET) पेपर लीक के खिलाफ हुए अभूतपूर्व देशव्यापी आंदोलन ने केंद्र की मोदी सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कोल्हापुर में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. चव्हाण का दावा है कि देश के युवाओं में बढ़ते भारी असंतोष को भांपकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इस समय पूरी तरह घबराहट की स्थिति में है.

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वीडियो जारी कर रहे हैं. वह देश के युवाओं में असंतोष देख सकते हैं. यही कारण है कि मोदी सरकार घबराहट की स्थिति में है."

चव्हाण ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी कैबिनेट में ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता जो शिक्षा और परीक्षा प्रणालियों में सार्थक बदलाव लाने में सक्षम हो. संसदीय सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सदन से अनुपस्थित रहने का आरोप लगाते हुए चव्हाण ने कहा, "आप सदन का सामना करने से डरते हैं और फिर भी हमें 'भगोड़ा' कहते हैं. अमित शाह का सदन में उपस्थित न होना संविधान, सदन और जनता का अपमान है."

चव्हाण ने आगे आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार राजनीतिक दलों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे 2029 के लोकसभा चुनावों को लेकर भरोसा नहीं है. उन्होंने कहा कि दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए विपक्ष को कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं. चव्हाण ने परिसीमन बिल पर कांग्रेस पार्टी के विरोध को स्पष्ट किया. कहा- कांग्रेस क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ने के संभावित खतरे के कारण परिसीमन कानून का विरोध करती है.

चव्हाण ने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा- "धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि छात्रों के भारी दबाव के कारण उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा."