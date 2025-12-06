बेंगलुरू की जेल होगी 'स्मार्ट': अब हर कैदी की हरकत पर रहेगी पैनी नजर
कैदी अन्य कैदियों के साथ मिलकर अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो यह प्रणाली उनके खिलाफ कार्रवाई करने में मदद करेगी.
Published : December 6, 2025 at 5:31 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक जेल विभाग बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा जेल में कैदियों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखने के लिए 'कैदी ट्रैकिंग मूवमेंट सिस्टम' शुरू करने की योजना बना रहा है. राज्य सरकार ने परप्पना अग्रहारा जेल में अवैध गतिविधियों, जैसे कि नशीले पदार्थों का सेवन और मोबाइल फोन का उपयोग, पर अंकुश लगाने, जेल कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ाने और प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए ट्रैकिंग प्रणाली को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
'कैदी ट्रैकिंग मूवमेंट सिस्टम' में मौजूदा सीसीटीवी कैमरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग, कैदियों के फोन कॉल की पूरी डिजिटल ट्रैकिंग, और आगंतुकों (मिलने आने वालों) से मिलने के लिए एक डिजिटल टोकन प्रणाली शामिल है. इस परियोजना की लागत लगभग 2.25 करोड़ रुपये है. इसे तीन महीने में पूरा करने का लक्ष्य है. इसके जरिए राज्य की जेलें स्मार्ट बन जाएंगी और विभाग अनियमितताओं को रोकना चाहता है.
सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदी के लिए अलग-अलग कैंटीनः
दोषी ठहराए गए और विचाराधीन कैदी, अलग-अलग बैरकों में रहते हैं लेकिन भोजन और उपचार के बहाने एक जगह इकट्ठा होते हैं. इस दौरान वे आपस में संदिग्ध सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं. जिस वजह से आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है. मामूली उपचार के लिए विचाराधीन और दोषी ठहराए गए कैदियों के लिए एक अलग कैंटीन और एक रणनीतिक स्थान पर एक बाह्य रोगी विभाग खोलने का प्रस्ताव है.
जो कैदी गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं, वे अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं. जेल की विभिन्न बैरकों से आगंतुकों के मीटिंग रूम के प्रवेश द्वार तक आने वाले कैदी, मीटिंग के बाद सीधे बैरकों में न जाकर अस्पताल और दोषियों की बैरकों में जाते थे. इसे नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में एक योजना तैयार की जा रही है.
आगंतुकों से मिलने के बाद कैदियों को अपनी बैरकों में वापस भेजने के लिए टोकन प्रणाली के साथ बायोमेट्रिक प्रणाली भी शुरू की जा रही है. टोकन पर कैदी का नाम, नंबर, समय और अन्य विवरण छपे होंगे. जब गंतव्य (सही जगह) पर जेल कर्मचारी को टोकन दिया जाएगा, तो कर्मचारी इसे संबंधित सॉफ्टवेयर में अपडेट करेगा. इस तरह, आगंतुकों से मिलने आने-जाने वाले कैदियों की गतिविधियों का पूरा डेटा हर बार इकट्ठा किया जाएगा.
कमांड सेंटर खोलने की तैयारीः
कैदियों की हर गतिविधि की निगरानी के लिए विभाग मुख्यालय में एक कमांड सेंटर खोलने की योजना है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि परप्पना अग्रहारा जेल और राज्य की अन्य केंद्रीय जेलों के कैदियों की ट्रैकिंग प्रणाली को केंद्रीय कार्यालय के माध्यम से सुना (मॉनिटर किया) जा सकता है.
बेंगलुरु जेल में लगभग 5,000 कैदी हैं, जिनमें सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदी और महिला कैदी शामिल हैं. कैदी जेल से अपने परिवारों और वकीलों से सप्ताह में दो बार 10 मिनट के लिए बात कर सकते हैं. उन्हें एक महीने में कुल 60 मिनट बात करने की अनुमति है. लेकिन यह बड़ी संख्या में कैदियों के लिए पर्याप्त नहीं है. उन्हें घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ता है. साथ ही, केवल एक निश्चित संख्या में कॉल की अनुमति है, और प्रत्येक कॉल रिकॉर्ड की जाएगी.
वर्तमान में उपलब्ध डिजिटल कॉल सिस्टम बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी. विभाग राज्य की 8 केंद्रीय जेलों, जिनमें मैसूरु, शिवमोग्गा, कालाबुरागी, बेलगावी, धारवाड़ और विजयपुरा शामिल हैं, और बीदर जिला जेल सहित कुल 115 बूथों में 'कैदी कॉलिंग सिस्टम' को लागू करने की तैयारी कर रहा है.
कैंटीन उपयोग प्रणाली का कार्यान्वयनः
विभाग कैदियों की हर गतिविधि जानने के लिए 'कैंटीन उपयोग प्रणाली' लागू करना चाहता है. जेल के अंदर कैंटीन में बन और बिस्कुट सहित बेकरी की अन्य चीजें, सीधे पैसे दिए बिना, मौजूदा वॉलेट या कूपन दिखाकर खरीदी जा सकती हैं. खरीदार का नाम, खरीदी गई वस्तु, उसकी मात्रा, समय, तारीख और वॉलेट में बचा हुआ पैसा, हर जानकारी को ट्रैक किया जाएगा.
