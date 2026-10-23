SPECIAL: जेल में कंबल फैक्ट्रीः स्वावलंबन की ओर कैदी, पहली बार देखिए कैदियों के हाथों कैसे तैयार होता है सर्दी का सहारा
बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के कैदी इन दिनों कंबल बनाने में जुटे हैं. वे हुनर के दम पर स्वावलंबी बन रहे हैं. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार.
Published : October 23, 2026 at 6:56 PM IST
रांची: जाड़े का मौसम आने वाला है. ठंड बढ़ेगी तो लोग गर्म कपड़ों और कंबलों का सहारा लेंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेल के अंदर कंबल आखिर बनते कैसे हैं? इन्हें तैयार करने के लिए जेल की फैक्ट्री में किस तरह काम होता है? कच्चे माल से लेकर तैयार कंबल की कटिंग और फिनिशिंग तक की पूरी प्रक्रिया कैसी होती है? ईटीवी भारत की टीम पहली बार आपको लेकर पहुची हैं रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अंदर, जहां कैदियों के हाथों कंबल तैयार किए जा रहे हैं.
कैदियों के हाथों कंबल बनाने की पूरी प्रक्रिया
जेल के अंदर संचालित इस फैक्ट्री में पहुंचने पर सबसे पहले नजर आती है कंबल बनाने में जुटे कैदियों की मेहनत. कोई कंबल तैयार करने में लगा है, तो कहीं तैयार कंबलों को एक जगह जमा किया जा रहा है. इसके बाद उनकी छंटाई होती है और फिर कटिंग व फिनिशिंग के जरिए उन्हें इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है.
फैक्ट्री में कंबल निर्माण का काम कई चरणों में पूरा होता है. उत्पादन के बाद कंबलों को निर्धारित स्थान पर रखा जाता है, फिर उनकी छंटाई की जाती है. इसके बाद कटिंग और फिनिशिंग की प्रक्रिया पूरी होती है. इस तरह कैदियों की मेहनत से तैयार कंबल अंतिम रूप लेते हैं और आपूर्ति के लिए तैयार हो जाते हैं. इस फैक्ट्री में काम करने वाले एक कैदी ने बताया कि वह रोजाना 4 से 5 कंबल तैयार करता है यानी जेल की चारदीवारी के भीतर भी काम और उत्पादन की एक पूरी व्यवस्था चल रही है.
जाड़े से पहले बढ़ी कंबलों की मांग
ठंड का मौसम नजदीक आते ही कंबलों की मांग बढ़ने लगी है. इसे देखते हुए जेल की फैक्ट्री में उत्पादन जारी है. यहां तैयार होने वाले कंबल राज्य की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों को उपलब्ध कराए जाते हैं. इसके अलावा, बाहरी संस्थानों और अन्य जगहों से मांग मिलने पर भी कंबलों की आपूर्ति की जाती है. जेल आईजी सुदर्शन मण्डल के मुताबिक, राज्य की जेलों में लगभग 17 से 18 हजार कैदी हैं. सर्दियों में उन्हें कंबल उपलब्ध कराने के लिए जेल उद्योग में तैयार उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है. इससे जेलों की जरूरत पूरी करने के साथ कंबल उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है.
जेल आईजी ने बताया, कैसे होती है कंबलों की आपूर्ति
जेल आईजी ने बताया कि जेल उद्योग में बड़े पैमाने पर कंबलों का उत्पादन किया जाता है. राज्य की जेलों में बंद कैदियों को सर्दियों के दौरान कंबल उपलब्ध कराने के लिए जेल प्रशासन अपने स्तर पर व्यवस्था करता है. बाहर से मांग या ऑर्डर मिलने पर भी निर्धारित दर और गुणवत्ता के अनुसार कंबलों की आपूर्ति की जाती है. उन्होंने बताया कि कंबल निर्माण के साथ उनकी फिनिशिंग पर भी ध्यान दिया जाता है, तैयार उत्पाद को अंतिम रूप देने के लिए जेल में अलग व्यवस्था है, ताकि कंबलों को उपयोग के योग्य बनाकर संबंधित स्थानों तक पहुंचाया जा सके.
मेहनत का मिलता है पैसा, विक्टिम रिलीफ फंड में भी जाता है योगदान
जेल की इस फैक्ट्री में काम करने वाले कैदियों को उनके श्रम के बदले मेहनताना दिया जाता है यानी जेल में रहते हुए वे काम करके आय भी अर्जित करते हैं. इसके अलावा, जेल उद्योग से जुड़ी आय में से विक्टिम रिलीफ फंड में भी योगदान किया जाता है. इस तरह कैदियों की मेहनत से तैयार होने वाले कंबल कई स्तरों पर उपयोगी साबित होते हैं.
जेल से बाहर निकलने के बाद भी काम आएगा यह हुनर
इस पूरी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू कैदियों का पुनर्वास भी है. जेल में कंबल बनाने का काम सीखने और लगातार अभ्यास करने से उन्हें व्यावहारिक अनुभव मिलता है. सजा पूरी होने के बाद जब वे जेल से बाहर निकलेंगे, तो इस हुनर के जरिए रोजगार हासिल करने या आजीविका का साधन विकसित करने की संभावनाएं तलाश सकते हैं. जेल की चारदीवारी के भीतर चल रही यह फैक्ट्री केवल कंबल बनाने की जगह नहीं है, बल्कि कैदियों को काम से जोड़ने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने की एक पहल भी है.
जेल उद्योग को मजबूत करने पर जोर
जेल प्रशासन, जेल में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता और उनकी मांग बढ़ाने पर भी जोर दे रहा है. इसके लिए उत्पादन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने, तैयार उत्पादों की फिनिशिंग बेहतर बनाने और बाजार तक उनकी पहुंच बढ़ाने की जरूरत पर ध्यान दिया जा रहा है. कंबल निर्माण इसी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है.
बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार का यह उद्योग दिखाता है कि जेल में बंद कैदियों की क्षमता का उपयोग सकारात्मक कार्यों में किया जा सकता है. यहां तैयार होने वाले कंबल सर्दियों में जरूरतमंद बंदियों को राहत देने के साथ जेल उद्योग की आर्थिक गतिविधियों को भी गति देते हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस काम से कैदियों को मेहनताने के साथ एक ऐसा व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है, जो उनके भविष्य की राह आसान करने में मददगार साबित हो होगा.
ये भी पढ़ें- जेल में सजा के साथ सुधार की राह, बंदियों के लिए ओपन जिम तो बच्चों के लिए बना क्रेच
गांधी जयंती पर जेल अदालत में 11 बंदियों की हुई रिहाई, सुधार की राह पर बढ़ने का मिला मौका
Special: कभी हाथों में होती थी बंदूक, अब उन्हीं हाथों में हैं किताबें और हुनर, ओपन जेल में पूर्व नक्सलियों की ऐसी है लाइफ