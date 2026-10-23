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SPECIAL: जेल में कंबल फैक्ट्रीः स्वावलंबन की ओर कैदी, पहली बार देखिए कैदियों के हाथों कैसे तैयार होता है सर्दी का सहारा

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: जाड़े का मौसम आने वाला है. ठंड बढ़ेगी तो लोग गर्म कपड़ों और कंबलों का सहारा लेंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेल के अंदर कंबल आखिर बनते कैसे हैं? इन्हें तैयार करने के लिए जेल की फैक्ट्री में किस तरह काम होता है? कच्चे माल से लेकर तैयार कंबल की कटिंग और फिनिशिंग तक की पूरी प्रक्रिया कैसी होती है? ईटीवी भारत की टीम पहली बार आपको लेकर पहुची हैं रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अंदर, जहां कैदियों के हाथों कंबल तैयार किए जा रहे हैं.

कैदियों के हाथों कंबल बनाने की पूरी प्रक्रिया