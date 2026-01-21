कॉपी-किताब से चौके-छक्के तक, बिहार के इस जेल के कैदी बनेंगे आत्मनिर्भर
बिहार का ऐसा जेल जहां कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. IPL के तर्ज पर JPL खेला जा रहा है.
Published : January 21, 2026 at 6:20 PM IST
रोहतास: बिहार के सासाराम मंडल कारा में सॉल्वर गैंग मामले में सजा काट रहे संतोष कुमार पढ़-लिख कर सरकारी नौकरी करना चाहते थे. जेल में आने बाद उनका सपना टूट गया था, लेकिन सुपरिटेंडेंट के कारण आज फिर से प्रतीयोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. संतोष को उम्मीद है कि एक दिन निर्दोष साबित होंगे और रिहा होकर अपना सपना पूरा करेंगे. यह सपना सिर्फ संतोष का नहीं बल्कि सासाराम जेल में बंद सैंकड़ों कैदियों का है.
जेल में होटल जैसी सुविधा: अक्सर जेल का नाम सुनते ही आंखों के सामने 'काल कोठरी, जेलर की कड़ी आवाज, जंजीरों में बंधे हार्डकोर कैदी, भुतहा कोठरी जिसमें ना सूर्य की रोशनी जाती हो और ना ही हवा.', लेकिन बिहार के सासाराम मंडल कारा की तस्वीर इससे उलट है. यहां जेल के कैदियों के हाथ में कलम, बल्ला, हारमोनियम आदि होते हैं. रहने के लिए भी साफ-सुथरा वार्ड की व्यवस्था है.
भविष्ट को नयी दिशा देते हैं जेलर: सासाराम मंडल कारा की सुबह भगवान बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन और राम जानकी कुटिया की शांति के साथ होती है. जेल के 1055 कैदियों के चेहरे पर अब सजा का पछतावा कम और भविष्य की मुस्कान ज्यादा दिखाई देती है. इनके चेहरे पर सुखद एहसास है. क्योंकि यहां काला पानी की सजा देने वाला जेलर नहीं है बल्कि भविष्ट को नयी दिशा देने वाला है.
मां-पिता को श्रेय: इस पहल की शुरुआत जेल सुप्रिटेंडेंट सुजीत राय ने की. इसका श्रेय वे अपने दिवंगत पिता मुरलीधर राय को देते हैं. मुरलीधर राय 2005 से 2008 तक गोपालगंज में डीएम थे. सुजीत राय कहते हैं कि एक बार मां ने पिताजी को गोपालगंज जेल के रख-रखाव को लेकर डांटा था. बाद में मेरे पिता ने बड़े पैमाने पर जेल सुधार का काम किया.
"पिता जी की बात बात मेरे दिमाग में बैठ गई. तब मैंने बांका जेल अधीक्षक के रूप में तैनात रहते हुए भी इस तरह के सुधार शुरू किए. 30 जून 2024 को सासाराम के मंडल कारा में बतौर जेल सुपरिंटेंडेंट पोस्टिंग हुई. तभी यहां कुछ अलग करने का ठान लिया. फिर अभियान शुरू हो गया." -सुजीत राय, जेल सुप्रिटेंडेंट, सासाराम
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी: सुजीत राय बताते हैं कि मंडल कारा में पॉस्को एक्ट के दो आरोपी हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. एक दर्जन हत्या के आरोपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए फॉर्म भी भर रहे हैं. कई कैदी स्मार्ट क्लास से स्किल डेवलप कर रहे हैं. खान सर की जनरल क्लास स्टडीज और डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के लेक्चर शामिल हैं.
एमबीए करते हैं कैदी: सासाराम जेल सुपरिटेंडेंट सुजीत राय कहते हैं कि यहां से निकले कैदी एमबीए करते हैं. ट्रेवल कंपनी की स्थापना करते हैं. समाज की मुख्यधारा से जुड़कर अच्छे काम करते हैं. उन्होंने कई ऐसे उदाहरण दिए जो एक मिसाल कायम कर रहा है.
मोटिवेशनल स्पीच: कैदियों को जगह डिजाइन करने की अनुमति है. मनोरंजन के लिए रेडियो कार्यक्रम, जेल के बाद के जीवन के लिए मोटिवेशनल स्पीच कैदियों को दी जाती है ताकि समाज की मुख्यधारा में लौटने में उन्हें परेशानी नहीं हो.
"मिशन विहान के तहत जेल आईजी प्रणव सर के मार्गदर्शन में जेल को मानवीय बनाया जा रहा है. समाज को सुधरे हुए नागरिक लौटना ही इसका लक्ष्य है ताकि विकसित बिहार और अपराध मुक्त बिहार का सपना साकार हो सके." -सुजीत राय, जेल सुप्रिटेंडेंट, सासाराम
सुप्रिटेंडेंट बताते हैं कि जेल में मनोरंजन के लिए हारमोनियम और ढोलक की व्यवस्था की गयी है. संगीत के माध्यम से कैदी अपना पेश करते हैं. 10 बुजुर्ग कैदी हर दिन रामचरितमानस का पाठ कर आध्यात्मिक शांति पाते हैं.
जगजीवन राम स्टेडियम: जेल में स्टेडियम का निर्माण कराया गया है. इसको लेकर सुजीत राय बताते हैं कि पहले कारा से निकलने वाले कूड़े करकट तथा कैदियों के बचे हुए खाने को उस जगह फेंका जाता था. कचरे का डंपिंग यार्ड बन गया था. उस जगह में मिट्टी भराई गयी और जगजीवन राम स्टेडियम बन गया.
"मैदान में आईपीएल की तर्ज पर जेपीएल यानि जेल प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाता है. सफेद और रंगीन जर्सी में जब बंदी चौके-छक्के लगाते हैं तो भूल जाते हैं कि वे कैदी हैं. दो सीजन जेपीएल का आयोजन हो चुका है." -सुजीत राय, जेल सुप्रिटेंडेंट, सासाराम
प्रिजन स्टूडियो: मेंस पार्लर की तर्ज पर आधुनिक प्रिजन स्टूडियो कैदियों के लिए बनाया गया है. दो प्रशिक्षित कैदी कारा के अन्य कैदियों की मुफ्त में सेविंग से लेकर बाल काटने का काम करते हैं. कैदियों के परिजनों से बात करने के लिए 12 इंटरकॉम फोन है लगाए गए हैं. जहां एक कैदी अपने परिजन से आमने सामने हो टेलीफोन के जरिए बात कर सकता है.
