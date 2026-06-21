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बिहार में दिखा अनोखा नजारा, पुलिस सुरक्षा और हथकड़ी में NEET परीक्षा देने पहुंचा युवक

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में रविवार को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. देश की प्रतिष्ठित NEET परीक्षा में शामिल होने के लिए एक कैदी हथकड़ी पहनकर परीक्षा केंद्र पहुंचा. पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस युवक ने परीक्षा में भाग लिया, जिससे वहां मौजूद लोग हैरान रह गए.

कमला गर्ल्स स्कूल केंद्र: यह पूरा मामला डुमरा स्थित कमला गर्ल्स स्कूल परीक्षा केंद्र का है, जहां जेल में बंद एक परीक्षार्थी को न्यायालय की अनुमति के बाद परीक्षा दिलाने लाया गया था. सीतामढ़ी जिले से सामने आए इस बेहद अनोखे मामले में युवक हथकड़ी पहनकर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) देने परीक्षा केंद्र पहुंचा. इस दौरान परीक्षा केंद्र पर मौजूद छात्र, अभिभावक और आम लोग उसे इस हालत में देखकर आश्चर्यचकित रह गए.

कन्हौली बगहा का निवासी: कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच युवक को परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाया गया और उसे परीक्षा में शामिल कराया गया. जानकारी के अनुसार परीक्षार्थी की पहचान अफजद अली के रूप में हुई है, जो सीतामढ़ी जिले के कन्हौली बगहा गांव का रहने वाला है. उसके पिता का नाम मंसूर अंसारी बताया गया है.अफजद वर्तमान में मारपीट के एक मामले में सीतामढ़ी मंडल कारा में बंद है.

जेल जाने से पहले किया था आवेदन: हालांकि जेल जाने से पहले उसने देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET के लिए आवेदन किया था. उसका परीक्षा केंद्र डुमरा स्थित कमला गर्ल्स स्कूल में निर्धारित किया गया था. परीक्षा की तिथि नजदीक आने के बाद अफजद अली की ओर से न्यायालय में परीक्षा में शामिल होने की अनुमति के लिए आवेदन दिया गया था, जिस पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया.

कोर्ट ने दी अनुमति: मामले पर विस्तार से सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी. कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की. रविवार को निर्धारित समय पर पुलिस की निगरानी में अफजद को जेल से सीधे परीक्षा केंद्र लाया गया ताकि उसका साल बर्बाद न हो.

एसडीपीओ खुद रहे मौजूद: उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और उसके साथ पुलिसकर्मियों की एक विशेष टीम मौजूद थी. परीक्षा केंद्र परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो. इस दौरान सदर एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह स्वयं भी परीक्षा केंद्र पर मौजूद रहे और पूरी व्यवस्था की बारीकी से निगरानी करते रहे.