ETV Bharat / bharat

मातृभाषा को प्राथमिकता देना हमारी सरकार की नीति : अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. ( ETV Bharat )

मुंबई: "मातृभाषा को प्राथमिकता देना हमारी सरकार की नीति है. मुझे नहीं लगता कि मातृभाषा का मुद्दा किसी बड़ी समस्या या विवाद का कारण बनेगा. राज्यों के पास अनुभवी नेतृत्व है और ऐसे किसी भी विवाद का समाधान निश्चित रूप से मिल जाएगा." केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उक्त बातें ईटीवी भारत के रिपोर्टर के सवाल के जवाब में कहीं. अमित शाह ने कहा, "हालांकि कुछ लोग विवाद भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन राज्य-स्तरीय नेतृत्व इन मामलों को सुलझाने में पूरी तरह सक्षम है." इस मौके पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा, "2014 से पहले देश भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जातिवाद से जूझ रहा था. ईटीवी भारत के संवाददाता के पूछे गए प्रश्न का जवाब देते गृह मंत्री अमित शाह. (ETV Bharat) हालांकि, 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने इन चुनौतियों से पार पाया है और उल्लेखनीय प्रगति की है. 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. 16 करोड़ लोगों को अपना घर मिला है. 16 करोड़ किसानों को 'कृषि सम्मान योजना' के तहत 6,000 रुपये मिले हैं. उन्होंने कहा कि 'उज्ज्वला' योजना के जरिए 11 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन मिले हैं और 7 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन मिले हैं.