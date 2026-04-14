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'पक्षपातपूर्ण सोच' के बजाय देश के हित को प्राथमिकता दें, महिला आरक्षण पर राजनीतिक पार्टियों से बोलीं रंजना कुमारी

महिला आरक्षण पर राजनीतिक पार्टियों से सोशल एक्टिविस्ट रंजना कुमारी ने पार्टी की राय से ज्याद देश के हित को प्राथमिकता देने को कहा.

Prioritise national interest over partisan positions: Social Activist Ranjana Kumari on Women's Reservation
रंजना कुमारी, सामाजिक कार्यकर्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 14, 2026 at 2:38 PM IST

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Updated : April 14, 2026 at 2:46 PM IST

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संतू दास

नई दिल्ली: सामाजिक कार्यकर्ता और सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर, डॉ. रंजना कुमारी ने मंगलवार को संसद के आने वाले तीन दिन के विशेष सत्र में महिला रिजर्वेशन एक्ट, 2023 में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम का समर्थन किया है. साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से 'पक्षपातपूर्ण सोच' के बजाय देश के हित को प्राथमिकता देने को कहा.

उन्होंने कहा कि भारत की महिलाओं ने बहुत इंतजार कर लिया है, और अब महिलाओं को इंसाफ दिलाने का सही समय है. खास बात यह है कि डॉ. कुमारी का यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए सत्तारूढ़ सरकार की आलोचना के बाद आया है. कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों का मानना ​​है कि यह मुद्दा महिला आरक्षण से जुड़ा नहीं है, क्योंकि वह पहले ही सुलझ चुका है, बल्कि यह परिसीमन से जुड़ा है.

यहां प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस वार्ता में बात करते हुए, कुमारी, जो विमेन पावर कनेक्ट की चेयरपर्सन भी हैं, ने कहा, "लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी रिजर्वेशन देने वाला महिला आरक्षण बिल पास होना, भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लंबे समय से चली आ रही लोकतांत्रिक कमी को ठीक करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है.

महिला आंदोलनों और सिविल सोसाइटी द्वारा लगभग तीन दशकों की लगातार वकालत के बाद, कानूनी इरादे को सार्थक कार्रवाई में बदलने का समय आ गया है." उन्होंने कहा, "भारत की महिलाओं ने बहुत इंतजार किया है. अब उन्हें न्याय दिलाने का सही समय है."

डॉ. रंजना कुमारी ने सभी राजनीतिक पार्टियों से, चाहे उनकी सोच कुछ भी हो, पार्टी की सोच से ऊपर उठने और संसद के आने वाले विशेष सत्र में इस 'लैंडमार्क रिफॉर्म' को समय पर और असरदार तरीके से लागू करने की अपील की है.

उन्होंने कहा, "इसे असरदार तरीके से लागू करने के लिए, हम सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील करते हैं कि वे 2029 में इसे लागू करने पर सभी पार्टियों की आम सहमति बनाएं, पार्टी की सोच से ज्यादा देश के हित को प्राथमिकता दें और आने वाले विशेष सत्र में इसे समय पर लागू करने में मदद करें. हमें यह पक्का करना चाहिए कि महिलाओं का राजनीतिक रूप से शामिल होना एक संरचनात्मक सच्चाई बने, न कि कोई टाला हुआ वादा."

विधेयक का इतिहास
महिला आरक्षण विधेयक का सटीक इतिहास देते हुए उन्होंने कहा, "विधानसभाओं में महिला आरक्षण की मांग भारत के सबसे लंबे समय से चलने वाले लोकतांत्रिक संघर्षों में से एक रही है. 1996 में, इसे सबसे पहले एचडी देवेगौड़ा सरकार के तहत 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था, लेकिन आम सहमति की कमी के कारण यह समाप्त हो गया.

1998-2004 के बीच, इसे (अटल बिहारी) वाजपेयी सरकार के तहत कई बार फिर से पेश किया गया, लेकिन इसे राजनीतिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता रहा." केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "2010 में, इसे राज्यसभा में पारित किया गया था, लेकिन लोकसभा में कभी पेश नहीं किया गया. यह 2014 में समाप्त हो गया."

सामाजिक कार्यकर्ता रंजना ने कहा कि 2023 में इसे सत्तारूढ़ भाजपा के तहत दोनों सदनों में लगभग सर्वसम्मति से संविधान (106वें संशोधन) अधिनियम के रूप में पारित किया गया था. उन्होंने कहा, "सालों से एक जरूरी बात यह रही है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समुदायों की महिलाओं के बीच कम प्रतिनिधित्व के स्वरूप को ठीक करने की जरूरत है. यह पक्का करना कि आरक्षण का फायदा बराबर बंटे, बड़े पैमाने पर और सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए जरूरी है."

यह बताते हुए कि भारत की सबसे बड़ी फैसले लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है. लोकसभा में प्रतिनिधित्व लगभग 14 प्रतिशत है, जो ग्लोबल एवरेज (27.2%) से बहुत कम है, उन्होंने कहा कि यह सुधार सिर्फ रिजर्वेशन के बारे में नहीं है, यह शासन को ज्यादा सबको साथ लेकर चलने वाला, प्रतिनिधि और जवाबदेह बनाकर लोकतांत्रिक वैधताको मजबूत करने के बारे में है.

डॉ. रंजना कुमारी ने आगे कहा कि एक्ट का असरदार तरीके से लागू होना कई आपस में जुड़ी बुनियाद पर टिका है. उन्होंने कहा कि पहली बार विधायक बनी महिलाओं की क्षमता को सक्रिय रूप से बढ़ाने के लिए संस्थागत समर्थन को औपचारिक आरक्षण से आगे जाना चाहिए, ताकि यह पक्का हो सके कि वे पहले दिन से ही असरदार तरीके से शासन कर सकें.

विधानसभा चुनाव के बीच विशेष सत्र बुलाने के समय पर विपक्षी पार्टियों के सवाल के बारे में पूछे जाने पर डॉ. कुमारी ने कहा, "आजादी के लगभग कई दशकों बाद यह भारत की महिलाओं के लिए न्याय है. महिलाओं को न्याय देने का समय हमेशा सही होता है."

ये भी पढ़ें: यह सही है कि हम विधायिकाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएं: पीएम मोदी

Last Updated : April 14, 2026 at 2:46 PM IST

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