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'पक्षपातपूर्ण सोच' के बजाय देश के हित को प्राथमिकता दें, महिला आरक्षण पर राजनीतिक पार्टियों से बोलीं रंजना कुमारी

रंजना कुमारी, सामाजिक कार्यकर्ता ( ETV Bharat )

संतू दास नई दिल्ली: सामाजिक कार्यकर्ता और सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर, डॉ. रंजना कुमारी ने मंगलवार को संसद के आने वाले तीन दिन के विशेष सत्र में महिला रिजर्वेशन एक्ट, 2023 में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम का समर्थन किया है. साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से 'पक्षपातपूर्ण सोच' के बजाय देश के हित को प्राथमिकता देने को कहा. उन्होंने कहा कि भारत की महिलाओं ने बहुत इंतजार कर लिया है, और अब महिलाओं को इंसाफ दिलाने का सही समय है. खास बात यह है कि डॉ. कुमारी का यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए सत्तारूढ़ सरकार की आलोचना के बाद आया है. कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों का मानना ​​है कि यह मुद्दा महिला आरक्षण से जुड़ा नहीं है, क्योंकि वह पहले ही सुलझ चुका है, बल्कि यह परिसीमन से जुड़ा है. यहां प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस वार्ता में बात करते हुए, कुमारी, जो विमेन पावर कनेक्ट की चेयरपर्सन भी हैं, ने कहा, "लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी रिजर्वेशन देने वाला महिला आरक्षण बिल पास होना, भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लंबे समय से चली आ रही लोकतांत्रिक कमी को ठीक करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. महिला आंदोलनों और सिविल सोसाइटी द्वारा लगभग तीन दशकों की लगातार वकालत के बाद, कानूनी इरादे को सार्थक कार्रवाई में बदलने का समय आ गया है." उन्होंने कहा, "भारत की महिलाओं ने बहुत इंतजार किया है. अब उन्हें न्याय दिलाने का सही समय है." डॉ. रंजना कुमारी ने सभी राजनीतिक पार्टियों से, चाहे उनकी सोच कुछ भी हो, पार्टी की सोच से ऊपर उठने और संसद के आने वाले विशेष सत्र में इस 'लैंडमार्क रिफॉर्म' को समय पर और असरदार तरीके से लागू करने की अपील की है. उन्होंने कहा, "इसे असरदार तरीके से लागू करने के लिए, हम सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील करते हैं कि वे 2029 में इसे लागू करने पर सभी पार्टियों की आम सहमति बनाएं, पार्टी की सोच से ज्यादा देश के हित को प्राथमिकता दें और आने वाले विशेष सत्र में इसे समय पर लागू करने में मदद करें. हमें यह पक्का करना चाहिए कि महिलाओं का राजनीतिक रूप से शामिल होना एक संरचनात्मक सच्चाई बने, न कि कोई टाला हुआ वादा."