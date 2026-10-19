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'पुलिसकर्मी रिश्वत मांगता है तो उसके खिलाफ मामला चलेगा, सीनियर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगने के आरोपों की जांच के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है. ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कृत्य सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन से जुड़ा नहीं है, जिसे कानून के तहत संरक्षण प्राप्त है.

यह महत्वपूर्ण टिप्पणी जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने 16 अक्टूबर को दिए गए अपने फैसले में की. इस फैसले के जरिए कोर्ट ने राजस्थान पुलिस के एक कांस्टेबल की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप तय किए जाने को चुनौती दी थी.

पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए, जस्टिस अंजारिया ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें हाई कोर्ट ने कांस्टेबल तेजाराम के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा 7 के तहत आरोप तय करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. पीसी एक्ट की धारा 7 (2018 में संशोधित) के तहत, उन सरकारी कर्मचारियों को दंडित किया जाता है जो अपने सरकारी कर्तव्यों का अनुचित या बेईमानी से पालन करने के बदले कोई अनुचित लाभ स्वीकार करते हैं, प्राप्त करते हैं या प्राप्त करने का प्रयास करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कांस्टेबल के इस तर्क को खारिज कर दिया कि जांच एजेंसी ने पीसी एक्ट की धारा 17A के तहत पूर्व अनुमति नहीं ली थी. कांस्टेबल का तर्क था कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों के निर्वहन के दौरान लिए गए निर्णयों या की गई सिफारिशों से जुड़े अपराधों की जांच के लिए पूर्व अनुमति जरूरी है.धारा 17A उन अपराधों की जांच या पूछताछ से संबंधित है, जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों का पालन करते समय की गई सिफारिशों या लिए गए निर्णयों से जुड़े होते हैं.विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा कि गबन, खातों में हेराफेरी, धोखाधड़ी, विश्वासघात (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) और रिश्वत लेना जैसे अपराध इस प्रावधान के दायरे में नहीं आते हैं. पीसी एक्ट की धारा 17ए के दायरे और इसके लागू होने की सीमा के बारे में दिए गए फैसलों से कानून की एक स्पष्ट स्थिति सामने आती है. इस धारा के तहत, किसी लोक सेवक के खिलाफ जांच या पूछताछ शुरू करने से पहले पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है. कोर्ट ने कहा, "इस प्रावधान की भाषा ही इसके लागू होने के दायरे को तय करती है और सीमित करती है. इस धारा में सबसे महत्वपूर्ण वाक्यांश है, आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों का निर्वहन."