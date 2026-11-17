प्रिंस विलियम ने मुंबई में चलाया ऑटो, पीछे बैठीं प्रिंसेस कैथरीन...पहुंचे अर्थशॉट फाइनलिस्टों के बीच
प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट ने मुंबई दौरे के दौरान इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की सवारी की और अर्थशॉट फाइनलिस्ट से मिले.
Published : November 17, 2026 at 5:17 PM IST
मुंबई: ब्रिटेन के राजकुमार विलियम और राजकुमारी कैथरीन ने मंगलवार को मुंबई में अलग अंदाज में नजर आए. भारत दौरे के दूसरे दिन दोनों अर्थशॉट प्राइज समारोह में शामिल होने के लिए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा से पहुंचे. उन्होंने महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के बनाए इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर को चलाया जो 'द अर्थशॉट पुरस्कार 2026' के लिए एक फाइनलिस्ट है.
अपने भारत दौरे के क्रम में वेल्स के राजकुमार और राजकुमारी, विलियम और कैथरीन ने बांद्रा रिक्लेमेशन में बोटैनिकल गार्डन का दौरा किया. खास बात यह रही कि इस इलेक्ट्रिक वाहन की स्टीयरिंग खुद प्रिंस विलियम ने संभाली, जबकि प्रिंसेस कैथरीन उनके पीछे बैठी नजर आईं. वाहन पर अर्थशॉट प्राइज का लोगो भी लगा हुआ था. इस दौरान शाही दंपती ने साल 2026 के अर्थशॉट प्राइज के फाइनलिस्ट से मुलाकात की.
मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अभी बहुत खराब स्तर पर है. इसलिए भविष्य में पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलाव जरूरी हो गया है. इस ई-रिक्शा की सवारी के जरिए, शाही जोड़े ने पर्यावरण बचाने की अहमियत पर जोर दिया.
अर्थशॉट प्राइज
छह साल पहले शाही परिवार द्वारा शुरू किया गया यह वार्षिक पुरस्कार दुनिया का प्रमुख पर्यावरण पुरस्कार माना जाता है. इसमें पांच अंतिम प्रतिभागियों में से प्रत्येक को 10 लाख पाउंड (लगभग 13 लाख अमेरिकी डॉलर) की राशि प्रदान की जाती है.
युवराज और ‘प्रिंसेस ऑफ वेल्स’ की टीम ने बताया था कि भारत के 24 राज्यों के 15,000 स्कूलों के साथ जुड़ने के बाद, मंगलवार को मुंबई में होने वाला इस साल का पुरस्कार समारोह अब तक का “सबसे बड़ा” कार्यक्रम होने वाला है.
VIDEO | Mumbai: Britain's Prince and Princess of Wales, Prince William and Catherine, meet the finalists of the 2026 Earthshot Prize at Bandra-Worli Sea Link promenade. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/gIBMwlBpJN— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026
टीम की तरफ से कहा गया था कि, "मुंबई में, युवराज का कार्यक्रम 'अर्थशॉट प्राइज' और दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान में तेजी लाने के इसके मिशन पर केंद्रित होगा.
अर्थशॉट 2026 फाइनलिस्ट और उनका काम
महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी, जिसे सुमन मिश्रा प्रतिनिधित्व करती हैं, को साफ शहरी परिवहन पर फोकस करने के लिए जाना जाता है. एक और भारतीय फाइनलिस्ट, 'महिला हाउसिंग ट्रस्ट', क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कम्युनिटी-बेस्ड सॉल्यूशन डेवलप कर रहा है.
भारत पहली बार इस बड़े अवॉर्ड सेरेमनी को होस्ट कर रहा है. पांच विजेताओं की घोषणा बीकेसी के जियो वर्ल्ड सेंटर में होने वाले मेन इवेंट में की जाएगी, जिसमें हर विजेता को उनके पर्यावरण से जुड़े कामों को आगे बढ़ाने के लिए 1 मिलियन (10 लाख) ब्रिटिश पाउंड का इनाम मिलेगा.
LIVE: Prince William, Princess Kate Takes E-Rickshaw Ride During Mumbai Visit, Meets Earthshot Finalists #princewilliam #britain #india #mumbai #erickshaw #royalfamily #live https://t.co/bBDuVHDPr4— ANI (@ANI) November 17, 2026
बता दें कि ब्रिटेन के राजकुमार विलियम और राजकुमारी कैथरीन ने सोमवार को अपनी तीन दिवसीय भारत यात्रा के पहले दिन ‘गली क्रिकेट’ का आनंद लिया. उन्होंने स्कूली छात्राओं और क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के साथ गली क्रिकेट खेला और 'कटिंग चाय' (आधा कप चाय) की चुस्कियां लीं और मेट्रो ट्रेन में सफर भी किया.
यह कार्यक्रम बैलार्ड एस्टेट के एन मोराजी रोड पर आयोजित किया गया, जहां शाही परिवार के सदस्यों ने स्कूली छात्राओं के साथ बल्लेबाजी और गेंदबाजी की. इसके बाद वे अर्थशॉट पुरस्कार 2026 के इम्पैक्ट असेंबली कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विधान भवन से बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) तक मेट्रो ट्रेन से गए. शाही दंपति का पारंपरिक ढोल-ताशे के साथ मुंबई में स्वागत किया गया. उन्हें एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी के कुल्हड़ों में ‘कटिंग चाय’ भी परोसी गई.
गली क्रिकेट जगह की कमी के कारण संकरी गलियों में खेला जाने वाला क्रिकेट का एक रूप है. सफेद कमीज, गहरे नीले रंग की आधी बांह वाली जैकेट और काली पतलून पहने राजकुमार विलियम ने पांच गेंदों का सामना किया और पांचवीं गेंद पर बोल्ड हो गए. ब्रिटिश सिंहासन के उत्तराधिकारी विलियम ने गेंदबाजी में भी हाथ आजमाया और सचिन तेंदुलकर को आउट किया. तेंदुलकर उनकी गेंद पर ऊंचा शॉट खेलने के बाद कैच आउट हुए.
वहीं, सफेद टॉप, पतलून और हल्के हरे रंग की जैकेट पहने राजकुमारी कैथरीन ने भी बल्लेबाजी की. उन्होंने करीब दो ओवर तक बल्लेबाजी की और विलियम ने आठवीं गेंद पर उन्हें आउट कर दिया.
तेंदुलकर ने याद किया कि पिछली बार उन्होंने और राजकुमार विलियम ने ओवल मैदान में साथ क्रिकेट खेला था, जबकि इस बार दोनों ने गली क्रिकेट खेला. इस कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं के अलावा ‘गली क्रिकेट’ के सदस्य भी शामिल हुए. यह इंस्टाग्राम पर लोकप्रिय एक पेज है, जो गली क्रिकेट को बढ़ावा देता है.
इस यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण यहां आयोजित होने वाला अर्थशॉट पुरस्कार समारोह है. राजकुमार विलियम ने इस पहल की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के समाधान को बढ़ावा देना है.
इस बार के पुरस्कार के लिए पांच श्रेणियों में 20 व्यक्तियों से जुड़े 15 जलवायु समाधान को अंतिम सूची में शामिल किया गया है. राजकुमार विलियम और राजकुमारी कैथरीन की यह दूसरी आधिकारिक भारत यात्रा है. इससे पहले उन्होंने अप्रैल 2016 में भारत का दौरा किया था. शाही दंपति 18 नवंबर को नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे.
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