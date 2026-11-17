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प्रिंस विलियम ने मुंबई में चलाया ऑटो, पीछे बैठीं प्रिंसेस कैथरीन...पहुंचे अर्थशॉट फाइनलिस्टों के बीच

ब्रिटेन के राजकुमार विलियम और राजकुमारी कैथरीन ने मुंबई में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की सवारी की ( ANI and ETV Bharat )

मुंबई: ब्रिटेन के राजकुमार विलियम और राजकुमारी कैथरीन ने मंगलवार को मुंबई में अलग अंदाज में नजर आए. भारत दौरे के दूसरे दिन दोनों अर्थशॉट प्राइज समारोह में शामिल होने के लिए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा से पहुंचे. उन्होंने महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के बनाए इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर को चलाया जो 'द अर्थशॉट पुरस्कार 2026' के लिए एक फाइनलिस्ट है.

अपने भारत दौरे के क्रम में वेल्स के राजकुमार और राजकुमारी, विलियम और कैथरीन ने बांद्रा रिक्लेमेशन में बोटैनिकल गार्डन का दौरा किया. खास बात यह रही कि इस इलेक्ट्रिक वाहन की स्टीयरिंग खुद प्रिंस विलियम ने संभाली, जबकि प्रिंसेस कैथरीन उनके पीछे बैठी नजर आईं. वाहन पर अर्थशॉट प्राइज का लोगो भी लगा हुआ था. इस दौरान शाही दंपती ने साल 2026 के अर्थशॉट प्राइज के फाइनलिस्ट से मुलाकात की.

ब्रिटेन के राजकुमार विलियम और राजकुमारी कैथरीन (ETV Bharat) मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अभी बहुत खराब स्तर पर है. इसलिए भविष्य में पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलाव जरूरी हो गया है. इस ई-रिक्शा की सवारी के जरिए, शाही जोड़े ने पर्यावरण बचाने की अहमियत पर जोर दिया. अर्थशॉट प्राइज

छह साल पहले शाही परिवार द्वारा शुरू किया गया यह वार्षिक पुरस्कार दुनिया का प्रमुख पर्यावरण पुरस्कार माना जाता है. इसमें पांच अंतिम प्रतिभागियों में से प्रत्येक को 10 लाख पाउंड (लगभग 13 लाख अमेरिकी डॉलर) की राशि प्रदान की जाती है. युवराज और ‘प्रिंसेस ऑफ वेल्स’ की टीम ने बताया था कि भारत के 24 राज्यों के 15,000 स्कूलों के साथ जुड़ने के बाद, मंगलवार को मुंबई में होने वाला इस साल का पुरस्कार समारोह अब तक का “सबसे बड़ा” कार्यक्रम होने वाला है. टीम की तरफ से कहा गया था कि, "मुंबई में, युवराज का कार्यक्रम 'अर्थशॉट प्राइज' और दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान में तेजी लाने के इसके मिशन पर केंद्रित होगा. अर्थशॉट 2026 फाइनलिस्ट और उनका काम

महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी, जिसे सुमन मिश्रा प्रतिनिधित्व करती हैं, को साफ शहरी परिवहन पर फोकस करने के लिए जाना जाता है. एक और भारतीय फाइनलिस्ट, 'महिला हाउसिंग ट्रस्ट', क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कम्युनिटी-बेस्ड सॉल्यूशन डेवलप कर रहा है. भारत पहली बार इस बड़े अवॉर्ड सेरेमनी को होस्ट कर रहा है. पांच विजेताओं की घोषणा बीकेसी के जियो वर्ल्ड सेंटर में होने वाले मेन इवेंट में की जाएगी, जिसमें हर विजेता को उनके पर्यावरण से जुड़े कामों को आगे बढ़ाने के लिए 1 मिलियन (10 लाख) ब्रिटिश पाउंड का इनाम मिलेगा.