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'एक बिहारी सब पर भारी', वैभव सूर्यवंशी के कायल हुए प्रिंस नरूला और युविका चौधरी

पटना: मशहूर भारतीय मॉडल और टीवी रियलिटी शोज के किंग माने जाने वाले प्रिंस नरूला अपनी पत्नी और अभिनेत्री युविका चौधरी के साथ बिहार पहुंचे. इस दौरान उन्होंने न केवल छात्रों का हौसला बढ़ाया, बल्कि बिहार की संस्कृति और यहां के लोगों के प्रति अपना प्यार भी जाहिर किया.

पत्नी युविका चौधरी के साथ बिहार पहुंचे प्रिंस नरूला: प्रिंस नरूला पटना के 'मदर ग्रुप ऑफ एजुकेशन' कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे. छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं में गजब का हुनर है. उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में कहा कि यह मेरी पटना में दूसरी यात्रा है. यहां के लोग मिलनसार हैं. मुझे अपने परिवार के सदस्य जैसा महसूस कराते हैं.

"मदर ग्रुप ऑफ एजुकेशन कॉलेज में हम बच्चों से मिलने आए हैं. दूसरी बार पटना आया हूं. यहां लोग अपना मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं. जिसने भी कहा है कि एक बिहारी सब पर भारी, बिल्कुल सोच समझकर कहा है."- प्रिंस नरूला, मशहूर भारतीय मॉडल

बिहार के विकास और IPL का जिक्र: बिहार की बदलती तस्वीर को लेकर प्रिंस ने कहा कि पहले के मुकाबले राज्य का विकास बहुत तेजी से हुआ है. उन्होंने मशहूर कहावत का जिक्र करते हुए कहा, एक बिहारी सब पर भारी ऐसे ही नहीं कहा जाता है. आप आईपीएल को ही देख लीजिए, बिहार का एक खिलाड़ी सब पर भारी पड़ रहा है. बिहारियों का अपना अंदाज और काम करने का तरीका उन्हें सबसे अलग बनाता है.

युविका चौधरी ने की तारीफ: वहीं, युविका चौधरी भी बिहार आकर काफी उत्साहित नजर आईं. उन्होंने कहा, अगर भारत में रहकर बिहार नहीं देखा, तो क्या देखा. यहां की हवा संस्कृति की अलग ही बात है.

"यहां (बिहार) की संस्कृति में जो बात है, वह कहीं और नहीं मिलती है. मैं यहां के लोगों से मिलने के लिए हमेशा उत्साहित रहती हूं और जल्द ही पूरे बिहार का भ्रमण करना चाहती हूं."- युविका चौधरी, अभिनेत्री