'एक बिहारी सब पर भारी', वैभव सूर्यवंशी के कायल हुए प्रिंस नरूला और युविका चौधरी
'एक बिहारी सब पर भारी', पत्नी युविका चौधरी के साथ पटना पहुंचे प्रिंस नरूला ने वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की.
Published : April 11, 2026 at 1:39 PM IST
पटना: मशहूर भारतीय मॉडल और टीवी रियलिटी शोज के किंग माने जाने वाले प्रिंस नरूला अपनी पत्नी और अभिनेत्री युविका चौधरी के साथ बिहार पहुंचे. इस दौरान उन्होंने न केवल छात्रों का हौसला बढ़ाया, बल्कि बिहार की संस्कृति और यहां के लोगों के प्रति अपना प्यार भी जाहिर किया.
पत्नी युविका चौधरी के साथ बिहार पहुंचे प्रिंस नरूला: प्रिंस नरूला पटना के 'मदर ग्रुप ऑफ एजुकेशन' कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे. छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं में गजब का हुनर है. उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में कहा कि यह मेरी पटना में दूसरी यात्रा है. यहां के लोग मिलनसार हैं. मुझे अपने परिवार के सदस्य जैसा महसूस कराते हैं.
Patna, Bihar: Actor Prince Narula says, " today i have come to college at mother group of education to meet the students. after this, i will directly go back to the hotel and then leave. this is my second visit to patna, and i really like it here because people are very welcoming… pic.twitter.com/zcdQAOE2Aw— IANS (@ians_india) April 11, 2026
"मदर ग्रुप ऑफ एजुकेशन कॉलेज में हम बच्चों से मिलने आए हैं. दूसरी बार पटना आया हूं. यहां लोग अपना मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं. जिसने भी कहा है कि एक बिहारी सब पर भारी, बिल्कुल सोच समझकर कहा है."- प्रिंस नरूला, मशहूर भारतीय मॉडल
बिहार के विकास और IPL का जिक्र: बिहार की बदलती तस्वीर को लेकर प्रिंस ने कहा कि पहले के मुकाबले राज्य का विकास बहुत तेजी से हुआ है. उन्होंने मशहूर कहावत का जिक्र करते हुए कहा, एक बिहारी सब पर भारी ऐसे ही नहीं कहा जाता है. आप आईपीएल को ही देख लीजिए, बिहार का एक खिलाड़ी सब पर भारी पड़ रहा है. बिहारियों का अपना अंदाज और काम करने का तरीका उन्हें सबसे अलग बनाता है.
युविका चौधरी ने की तारीफ: वहीं, युविका चौधरी भी बिहार आकर काफी उत्साहित नजर आईं. उन्होंने कहा, अगर भारत में रहकर बिहार नहीं देखा, तो क्या देखा. यहां की हवा संस्कृति की अलग ही बात है.
"यहां (बिहार) की संस्कृति में जो बात है, वह कहीं और नहीं मिलती है. मैं यहां के लोगों से मिलने के लिए हमेशा उत्साहित रहती हूं और जल्द ही पूरे बिहार का भ्रमण करना चाहती हूं."- युविका चौधरी, अभिनेत्री
रजत दलाल विवाद पर तोड़ी चुप्पी: हाल ही में रियलिटी शो 'द 50' में प्रिंस नरूला और रजत दलाल के बीच हुई तीखी बहस की काफी चर्चा हुई थी. इसपर प्रिंस ने कहा, "मेरी रजत से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, बल्कि मुझे उनके खेलने के तरीके से परेशानी थी. शो में उन्होंने निष्पक्षता से टास्क नहीं किया और गुंडागर्दी जैसा व्यवहार किया. समझाने के बाद भी जब नहीं माने, तभी हमारे बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई." प्रिंस और युविका की इस यात्रा ने स्थानीय प्रशंसकों और छात्रों के बीच भारी उत्साह भर दिया है.
Orange cap now sits on the youngest ever to play IPL 💗 pic.twitter.com/TE7TjfPswA— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 10, 2026
वैभव सूर्यवंशी मचा रहे तहलका: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया है. राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मात्र 26 गेंदों में 78 रनों की तूफानी पारी खेली है. इस प्रदर्शन की बदौलत राजस्थान ने 202 रनों का लक्ष्य केवल 18 ओवरों में हासिल कर 6 विकेट से जीत दर्ज की.
A job well done with a long road ahead! 💗 pic.twitter.com/tymVTrdeqK— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 11, 2026
वैभव सूर्यवंशी ने इस तूफानी पारी में 300 की स्ट्राइक से रन बनाए थे. वह फिल्ड पर किसी रन मशीन से कम नहीं दिख रहे थे. ऐसे में वैभव की पारी से आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने वैभव की तारीफ करते हुए उसके कैप पर ऑटोग्राफ दिया. जिसपर लिखा था, डियर वैभव, वेल डन.
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