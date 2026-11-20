ETV Bharat / bharat

SPECIAL: विकास के दावों के बीच बिरहोरों तक धीमी गति से पहुंच रहा सरकारी लाभ! बुनियादी सुविधाओं के लिए करना पड़ रहा संघर्ष

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

धनबाद: इस माह झारखंड स्थापना दिवस का पखवाड़ा मनाया जा रहा है. राज्य के 26 साल के सफर में विकास और बदलाव की उपलब्धियां गिनाई जा रही है, लेकिन इसी विकास की तस्वीर के बीच कुछ ऐसे समुदाय भी हैं, जिनकी जिंदगी आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है. दरअसल, धनबाद जिला मुख्यालय से करीब 40 KM दूर तोपचांची के चलकरी गांव में रहने वाले विलुप्तप्राय आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय की आबादी करीब 152 है, जहां बच्चों के सामने शिक्षा की चुनौती है, तो परिवारों के सामने बेहतर इलाज और रोजगार का संकट है.

बिरहोर समुदाय की जिंदगी पर खास रिपोर्ट