SPECIAL: विकास के दावों के बीच बिरहोरों तक धीमी गति से पहुंच रहा सरकारी लाभ! बुनियादी सुविधाओं के लिए करना पड़ रहा संघर्ष
आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय का सरकारी योजनाओं के लिए संघर्ष अब भी जारी है. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : November 20, 2026 at 5:11 PM IST
धनबाद: इस माह झारखंड स्थापना दिवस का पखवाड़ा मनाया जा रहा है. राज्य के 26 साल के सफर में विकास और बदलाव की उपलब्धियां गिनाई जा रही है, लेकिन इसी विकास की तस्वीर के बीच कुछ ऐसे समुदाय भी हैं, जिनकी जिंदगी आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है. दरअसल, धनबाद जिला मुख्यालय से करीब 40 KM दूर तोपचांची के चलकरी गांव में रहने वाले विलुप्तप्राय आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय की आबादी करीब 152 है, जहां बच्चों के सामने शिक्षा की चुनौती है, तो परिवारों के सामने बेहतर इलाज और रोजगार का संकट है.
बिरहोर समुदाय की जिंदगी पर खास रिपोर्ट
सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के दावों के बीच इनकी वास्तविक जिंदगी कैसी है और विकास की रोशनी इन लोगों तक कितनी पहुंची है ? झारखंड स्थापना दिवस पखवाड़े के बीच बिरहोर समुदाय की जिंदगी पर देखिए ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट.
गांव की तस्वीर
धनबाद के तोपचांची प्रखंड स्थित चलकरी गांव जिला मुख्यालय से करीब 40 KM दूर इस बस्ती में बिरहोर समुदाय के लगभग 152 लोग रहते हैं, जिसमें करीब 58 परिवार हैं. झारखंड की आदिम जनजातियों में शुमार इस समुदाय की जिंदगी आज भी कई चुनौतियों से घिरी हुई है. कोई रस्सी बनाकर परिवार चलाता है, तो कोई रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करता है. सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की बात जरूर है, लेकिन बुनियादी जरूरतों को लेकर इनकी परेशानियां अब भी बरकरार है.
रोजगार और आजीविका
बिरहोर समुदाय की पारंपरिक पहचान जंगल और उससे जुड़े कामकाज से रही है. आज भी यहां की महिलाएं रस्सी बनाकर बाजार में बेचती हैं, लेकिन इस मेहनत की कीमत बहुत कम है. एक रस्सी के बदले ढाई से तीन सौ रुपये तक मिलते हैं. कई बार नकद की जगह आलू या दूसरी जरूरत की चीजों से लेनदेन करना पड़ता है जबकि पुरुष रोजगार के लिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में 4 से 6 महीने तक मजदूरी करने जाते हैं.
रोजगार के सीमित विकल्पों के बीच समुदाय के लोग सरकार से बकरी, मुर्गी पालन और दूसरे स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं. जेठू बिरहोर और छोटा मंगर बिरहोर का कहना है कि रोजगार के अभाव में परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, सरकारी सहायता और योजनाओं का लाभ मिलने में भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है.
शिक्षा और बच्चों का भविष्य
किसी भी समाज के भविष्य की नींव शिक्षा से पड़ती है. चलकरी के बिरहोर बच्चों की आंखों में भी बड़े सपने हैं. कोई शिक्षक बनना चाहता है, तो कोई बेहतर जिंदगी का सपना देख रहा है, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के रास्ते में स्कूल की बुनियादी सुविधाओं की कमी भी एक बड़ी चुनौती है. सरकारी स्कूल में कुल 54 बच्चों का नामांकन बताया गया, जिनमें 27 बच्चे ही निरीक्षण के दिन उपस्थित मिले. स्कूल में पढ़ाई के साथ बच्चों की नियमित उपस्थिति बनाए रखना भी शिक्षकों के लिए चुनौती है.
स्कूल प्रबंधन बच्चों को कर रहा है पढ़ाई के लिए प्रेरित
इधर, ज्योति कुमारी बड़ी होकर शिक्षक बनना चाहती है, लेकिन उसकी एक मांग भी है. स्कूल में बैठने के लिए बेंच और पढ़ाई के लिए पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए. जबकि दूसरी छात्राएं भी बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं की उम्मीद कर रही हैं.
वहीं स्कूल के प्रभारी धनेश्वर महतो के मुताबिक, बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए शिक्षक खुद बिरहोर टोला पहुंचकर अभिभावकों से संपर्क करते हैं. हाल में एक छात्रा की मौत के बाद बच्चों की उपस्थिति पर भी असर पड़ा है. स्कूल प्रबंधन बच्चों को नियमित पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रहा है. स्कूल में दो ही टीचर है जबकि दो और टीचर्स की स्कूल में जरूरत है.
स्वास्थ्य व्यवस्था और मौत
चलकरी में बिरहोर समुदाय के लिए स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था जरूर है, लेकिन यहां इलाज की सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों की शिकायत हैं. उनका कहना है कि डॉक्टर के आने के बावजूद दवाइयों की उपलब्धता सीमित रहती है. कई बार बाहर से दवा खरीदनी पड़ती है, गंभीर मरीज को धनबाद या दूसरे अस्पतालों तक ले जाना भी आसान नहीं है.
दरअसल, 12 साल की बच्ची की मौत के बाद मां के मुताबिक, बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल से एंबुलेंस मांगी गई थी, लेकिन उनके आरोप के अनुसार, वाहन नहीं पहुंचा. परिवार बच्ची को अस्पताल नहीं ले जा सका और घर पर ही उसकी मौत हो गई.
परिजनों के आरोपों के बीच स्वास्थ्य केंद्र के फार्मासिस्ट अजय कुमार सिंह ने पक्ष रखा है. उनका कहना है कि बच्ची को प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया था और 108 एंबुलेंस को कॉल किया गया था, लेकिन वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी को लेकर परिजन और स्वास्थ्यकर्मियों के बयानों में फर्क है.
फार्मासिस्ट ने बताया कि स्वास्थ केंद्र में 2 डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है. सप्ताह में दो दिन डॉक्टर आते हैं. पिछले डेढ़ साल से यहां डॉक्टर नहीं है. ऐसे में बच्ची की मौत के मामले में एंबुलेंस सेवा और स्वास्थ्य व्यवस्था की भूमिका की जांच जरूरी है.
बच्ची की मौत के बाद हाइलाइट हुआ था मामला
इस घटना को लेकर डीसी आदित्य रंजन द्वारा कार्रवाई भी की गई थी. ममता वाहन के एजेंसी की कार्य अवधि रद्द कर दी गई. वही एएनएम और सहिया पर भी गाज गिरी थी.
यहां इलाज की व्यवस्था को लेकर एक और सवाल है. सीताराम बिरहोर बताते हैं कि उन्हें इलाज के लिए धनबाद के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वापस घर आने के लिए वाहन की सुविधा नहीं मिली. ऐसे में गरीब परिवारों को अपनी जेब से ऑटो का किराया देना पड़ता है.
अस्पताल में सुविधाओं का इंतजार
चलकरी में बिरहोर समुदाय के लिए करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है. जिला परिषद सदस्य विकास कुमार महतो के मुताबिक, यह भवन 15वें वित्त आयोग की राशि से बनाया जा रहा है, लेकिन उनका आरोप है कि भवन निर्माण के साथ-साथ डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति पर भी ध्यान देने की जरूरत है. उनका कहना है कि सिर्फ इमारत बनाने से स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित नहीं होगी. स्वास्थ्य केंद्र में पदों की कमी और नियमित चिकित्सा सुविधा को लेकर भी सवाल हैं. स्थानीय जनप्रतिनिधि ने बच्ची की मौत के मामले की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है.
सरकारी योजनाएं और जमीनी हकीकत
सरकारी योजनाओं के तहत बिरहोर परिवारों को राशन, पेंशन और आवास जैसी सुविधाएं मिल रही हैं. ग्रामीणों के मुताबिक, उन्हें हर महीने 35 किलो तक चावल और 1 हजार रुपये पेंशन मिलती है, लेकिन रोजगार का स्थाई साधन और दूसरी सुविधाओं की मांग भी लगातार उठ रही है.
गैस कनेक्शन को लेकर भी ग्रामीणों की शिकायत है कि कई परिवारों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला है. हालांकि पूर्व मुखिया और वर्तमान जिला परिषद सदस्य विकास कुमार महतो का दावा है कि उनके कार्यकाल में उज्ज्वला योजना के तहत सभी घरों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया था, ऐसे में इस दावे की वास्तविक स्थिति भी गांव में लाभार्थियों की सूची से जांचने की जरूरत है.
तोपचांची झील और बच्चों की स्थिति
चलकरी की बस्ती से तोपचांची झील करीब 3 KM दूर है, यहां कुछ बिरहोर बच्चे घूमते हुए नजर आए।. पूछने पर उन्होंने बताया कि वे घूमने के लिए आए हैं, लेकिन इन बच्चों की मौजूदगी शिक्षा, नियमित स्कूल उपस्थिति और बच्चों की देखरेख को लेकर भी सवाल खड़े करती है. बच्चों के अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है.
चलकरी गांव की तस्वीर कई सवाल छोड़ती है. रस्सी बनाकर गुजर-बसर करने वाले परिवार, रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करते पुरुष बेहतर शिक्षा की उम्मीद लगाए बच्चे और इलाज के लिए परेशान परिवार कर रहे हैं दूसरी ओर झारखंड स्थापना दिवस पखवाड़े में विकास की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, जबकि चलकरी के बिरहोर समुदाय को आज भी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार है.
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