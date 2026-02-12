अब 'सेवा तीर्थ' से काम करेगा प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय हैं.
Published : February 12, 2026 at 1:57 PM IST
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) आज 13 फरवरी को अपने नए कार्यालय 'सेवा तीर्थ' में स्थानांतरित हो जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की शाम लगभग 6 बजे राष्ट्रीय राजधानी में 'सेवा तीर्थ' और 'कर्तव्य भवन-1 और 2' का औपचारिक उद्घाटन करेंगे. पीएमओ ने बताया कि अपना कार्यालय शिफ्ट करने से पहले, पीएम मोदी दोपहर में इस भवन परिसर के नाम 'सेवा तीर्थ' का अनावरण करेंगे.
नया भवन क्यों जरूरी था?
PMO ने कहा, यह उद्घाटन भारत के प्रशासनिक शासन के ढांचे में एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर साबित होगा. दशकों से, कई प्रमुख सरकारी कार्यालय और मंत्रालय 'सेंट्रल विस्टा' क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर फैली पुरानी और जर्जर इमारतों से काम कर रहे थे. इस बिखराव के कारण काम करने में अक्षमता, तालमेल की कमी, रखरखाव के बढ़ते खर्च और काम करने के लिए खराब माहौल जैसी चुनौतियां पैदा हो रही थीं.
PMO ने बताया, नए भवन परिसर इन समस्याओं को दूर करते हैं. सभी प्रशासनिक कार्यों को आधुनिक एवं भविष्य के लिए तैयार सुविधाओं के साथ एक जगह समेटते हैं. 'सेवा तीर्थ' में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय स्थित हैं, जो पहले अलग-अलग जगहों पर हुआ करते थे.
कर्तव्य भवन-1 और 2
कर्तव्य भवन-1 और 2 में कई प्रमुख मंत्रालय होंगे. जिनमें वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कॉर्पोरेट मामले, शिक्षा, संस्कृति, कानून एवं न्याय, सूचना एवं प्रसारण, कृषि एवं किसान कल्याण, रसायन एवं उर्वरक और जनजातीय मामलों के मंत्रालय शामिल हैं. दोनों भवन परिसरों में डिजिटल रूप से जुड़े कार्यालय, जनता के लिए व्यवस्थित इंटरफ़ेस क्षेत्र और केंद्रीय स्वागत सुविधाएं दी गई हैं.
PMO ने बताया कि इन परिसरों को 4-स्टार GRIHA मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है. इनमें नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली (जैसे सोलर), जल संरक्षण उपाय, कचरा प्रबंधन समाधान और उच्च-प्रदर्शन वाली बाहरी संरचनाएं शामिल हैं. परिसरों में व्यापक सुरक्षा ढांचा भी है, जैसे स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, सीसीटीवी नेटवर्क और उन्नत आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र, जो अधिकारियों और आगंतुकों के लिए एक सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करते हैं.
कर्तव्य भवन-3
पिछले साल अगस्त में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'कर्तव्य भवन-3' का उद्घाटन किया था. जिसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास, MSME, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यालय स्थित हैं.
सेवा तीर्थ- एक महंगा प्रोजेक्ट
'सेवा तीर्थ' का पूरा परिसर (जिसे 'एग्जीक्यूटिव एनक्लेव' के रूप में भी जाना जाता है) लार्सन एंड टुब्रो (L&T) द्वारा 1,189 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है. यह 2,26,203 वर्ग फुट में फैला हुआ है. प्रधानमंत्री के लिए एक नया आधिकारिक आवास भी निर्माणाधीन है, जिसे "एग्जीक्यूटिव एनक्लेव पार्ट 2" नाम दिया गया है. इसके पूरा होने के बाद, प्रधानमंत्री 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित वर्तमान आवास को छोड़कर वहां चले जाएंगे.
कर्तव्य भवन
कर्तव्य भवन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का एक हिस्सा है. इस परियोजना में नया संसद भवन, सांसदों के लिए चैंबर, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और सामान्य केंद्रीय सचिवालय की 10 इमारतें आदि शामिल हैं.
इस प्रोजेक्ट में राष्ट्रीय अभिलेखागार (हेरिटेज बिल्डिंग के अलावा अतिरिक्त इमारतें), नया IGNCA भवन, सुरक्षा अधिकारियों के लिए सुविधाएं, और उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास भी शामिल हैं. साथ ही, इसमें एग्जीक्यूटिव एनक्लेव भी है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय स्थित होंगे. इसके अलावा, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाना भी इसका हिस्सा है.
इस परियोजना का लक्ष्य राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच 3 किलोमीटर लंबे कर्तव्य पथ का कायाकल्प करना और नॉर्थ ब्लॉक व साउथ ब्लॉक को सार्वजनिक संग्रहालयों में बदलना है.
इसे भी पढ़ेंः