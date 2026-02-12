ETV Bharat / bharat

अब 'सेवा तीर्थ' से काम करेगा प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

कर्तव्य भवन के पास से गुजरते हुए पीएम मोदी. (फाइल फोटो) ( IANS )

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) आज 13 फरवरी को अपने नए कार्यालय 'सेवा तीर्थ' में स्थानांतरित हो जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की शाम लगभग 6 बजे राष्ट्रीय राजधानी में 'सेवा तीर्थ' और 'कर्तव्य भवन-1 और 2' का औपचारिक उद्घाटन करेंगे. पीएमओ ने बताया कि अपना कार्यालय शिफ्ट करने से पहले, पीएम मोदी दोपहर में इस भवन परिसर के नाम 'सेवा तीर्थ' का अनावरण करेंगे.

नया भवन क्यों जरूरी था?

PMO ने कहा, यह उद्घाटन भारत के प्रशासनिक शासन के ढांचे में एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर साबित होगा. दशकों से, कई प्रमुख सरकारी कार्यालय और मंत्रालय 'सेंट्रल विस्टा' क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर फैली पुरानी और जर्जर इमारतों से काम कर रहे थे. इस बिखराव के कारण काम करने में अक्षमता, तालमेल की कमी, रखरखाव के बढ़ते खर्च और काम करने के लिए खराब माहौल जैसी चुनौतियां पैदा हो रही थीं.

PMO ने बताया, नए भवन परिसर इन समस्याओं को दूर करते हैं. सभी प्रशासनिक कार्यों को आधुनिक एवं भविष्य के लिए तैयार सुविधाओं के साथ एक जगह समेटते हैं. 'सेवा तीर्थ' में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय स्थित हैं, जो पहले अलग-अलग जगहों पर हुआ करते थे.

कर्तव्य भवन-1 और 2

कर्तव्य भवन-1 और 2 में कई प्रमुख मंत्रालय होंगे. जिनमें वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कॉर्पोरेट मामले, शिक्षा, संस्कृति, कानून एवं न्याय, सूचना एवं प्रसारण, कृषि एवं किसान कल्याण, रसायन एवं उर्वरक और जनजातीय मामलों के मंत्रालय शामिल हैं. दोनों भवन परिसरों में डिजिटल रूप से जुड़े कार्यालय, जनता के लिए व्यवस्थित इंटरफ़ेस क्षेत्र और केंद्रीय स्वागत सुविधाएं दी गई हैं.

PMO ने बताया कि इन परिसरों को 4-स्टार GRIHA मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है. इनमें नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली (जैसे सोलर), जल संरक्षण उपाय, कचरा प्रबंधन समाधान और उच्च-प्रदर्शन वाली बाहरी संरचनाएं शामिल हैं. परिसरों में व्यापक सुरक्षा ढांचा भी है, जैसे स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, सीसीटीवी नेटवर्क और उन्नत आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र, जो अधिकारियों और आगंतुकों के लिए एक सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करते हैं.

