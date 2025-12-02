ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री कार्यालय का बदल गया नाम, 'सेवा तीर्थ' के नाम से जाना जाएगा

सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बने नए पीएमओ कॉम्प्लेक्स को 'सेवा तीर्थ' नाम दिया गया है.

Prime Ministers Office
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फाइल) (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 2, 2025 at 4:21 PM IST

|

Updated : December 2, 2025 at 4:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने एक बड़े फ़ैसले में औपनिवेशिक मानसिकता से जुड़ी शब्दावली को बदलते हुए महत्वपूर्ण सरकारी भवनों के नाम बदल दिए हैं. अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री ऑफिस (PMO) वाले नए कॉम्प्लेक्स का नाम 'सेवा तीर्थ' होगा. नया कॉम्प्लेक्स निर्माण के अंतिम चरण में है. पहले सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 'एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव' के नाम से जाना जाता था.

'तीर्थ' शब्द पवित्रता और सेवा के समर्पण को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि यह परिसर प्रशासनिक निर्णयों के साथ-साथ जनसेवा का भी प्रतीक होगा. बताया जाता है इन नाम परिवर्तनों के पीछे सरकार का उद्देश्य शासन में 'राज' की जगह 'लोक' (जनता) और 'सेवा' (सर्विस) की भावना को प्राथमिकता देना है. PMO के अलावा, 'एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव' में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और इंडिया हाउस के ऑफिस भी होंगे.

अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में, गवर्नेंस की जगहों को 'कर्तव्य' (ड्यूटी) और ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए नया रूप दिया गया है. उन्होंने कहा, "हर नाम, हर बिल्डिंग और हर सिंबल अब एक आसान आइडिया की ओर इशारा करता है. सरकार सेवा करने के लिए होती है."

राजभवन का नाम बदला गयाः

हाल ही में 'राजभवनों' का नाम बदलकर 'लोकभवन' किया जा रहा है. गृह मंत्रालय ने 25 नवंबर, 2025 को एक नोटिफ़िकेशन जारी किया है, जिसके अनुसार देश भर के राजभवन और राज निवास का नाम एक साथ लोकभवन और लोक निवास रखने का फैसला किया गया है.

पहले भी कई नाम बदले गयेः

हाल ही में, सरकार ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक पेड़ों से घिरे रास्ते, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया था. 2016 में प्रधानमंत्री के ऑफिशियल घर का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया, यह नाम वेलफेयर दिखाता है. सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नाम कर्तव्य भवन रखा गया है, जो एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव हब है जो इस आइडिया के आस-पास बना है कि पब्लिक सर्विस एक कमिटमेंट है.

इसे भी पढ़ेंः पश्चिम बंगाल: राजभवन का नाम बदलकर ‘लोक भवन’ रखा गया

Last Updated : December 2, 2025 at 4:31 PM IST

TAGGED:

PRIME MINISTERS OFFICE
SEVA TEERTH
प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएमओ सेवा तीर्थ
PMO NEW NAME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.