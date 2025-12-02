ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री कार्यालय का बदल गया नाम, 'सेवा तीर्थ' के नाम से जाना जाएगा

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने एक बड़े फ़ैसले में औपनिवेशिक मानसिकता से जुड़ी शब्दावली को बदलते हुए महत्वपूर्ण सरकारी भवनों के नाम बदल दिए हैं. अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री ऑफिस (PMO) वाले नए कॉम्प्लेक्स का नाम 'सेवा तीर्थ' होगा. नया कॉम्प्लेक्स निर्माण के अंतिम चरण में है. पहले सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 'एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव' के नाम से जाना जाता था.

'तीर्थ' शब्द पवित्रता और सेवा के समर्पण को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि यह परिसर प्रशासनिक निर्णयों के साथ-साथ जनसेवा का भी प्रतीक होगा. बताया जाता है इन नाम परिवर्तनों के पीछे सरकार का उद्देश्य शासन में 'राज' की जगह 'लोक' (जनता) और 'सेवा' (सर्विस) की भावना को प्राथमिकता देना है. PMO के अलावा, 'एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव' में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और इंडिया हाउस के ऑफिस भी होंगे.

अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में, गवर्नेंस की जगहों को 'कर्तव्य' (ड्यूटी) और ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए नया रूप दिया गया है. उन्होंने कहा, "हर नाम, हर बिल्डिंग और हर सिंबल अब एक आसान आइडिया की ओर इशारा करता है. सरकार सेवा करने के लिए होती है."

राजभवन का नाम बदला गयाः