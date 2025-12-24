पंजाब का 'नन्हा सिपाही': 'ऑपरेशन सिंदूर' में की थी सेना की मदद, अब राष्ट्रपति देंगी 'राष्ट्रीय बाल पुरस्कार'
मई 2025 में, श्रवण सिंह को 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान उनके असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए पहचान मिली थी.
Published : December 24, 2025 at 2:46 PM IST
फिरोजपुर: पंजाब के सीमावर्ती गांव चक तारांवाली के 10 वर्षीय बालक श्रवण सिंह को 26 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा. श्रवण सिंह अपने पिता के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं. इस उपलब्धि से परिवार और इलाके में खुशी का माहौल है.
श्रवण की बहन, मां और दादा ने कहा कि उन्हें बहुत गर्व है कि श्रवण को यह सम्मान मिल रहा है. परिवार ने बताया कि, जब 'ऑपरेशन सिंदूर' चल रहा था, तब स्कूल की छुट्टियां थीं और वहां सेना तैनात थी. श्रवण सैनिकों की हर बुनियादी जरूरत को पूरा करने में मदद करता था. वह उनके लिए ठंडा पानी, बर्फ, लस्सी, चाय और दूध जैसी चीजें लेकर जाता था और काफी समय उनके साथ बिताता था.
परिवार ने आगे कहा, "आज हमारा बच्चा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार लेने जा रहा है, जिसके लिए वह दिल्ली गया है. यह हमारे लिए गर्व की बात है. इससे पहले भी सेना ने उसे कई बार सम्मानित किया है. जिले के उपायुक्त भी उसे सम्मानित कर चुके हैं. इसके अलावा, सेना उसकी पढ़ाई का खर्च भी उठा रही है."
आपको बता दें कि मई 2025 में, श्रवण सिंह को 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान उनके असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए पहचान मिली थी. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारत-पाकिस्तान सीमा पर बेहद तनावपूर्ण स्थितियों के बीच श्रवण सिंह ने तैनात सैनिकों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की थी. दुश्मन के ड्रोन की लगातार घुसपैठ और भारी तनाव के माहौल के बीच, देशभक्ति के जज्बे से भरे श्रवण सिंह रोजाना अग्रिम चौकियों पर पहुंचते थे.
श्रवण सिंह सैनिकों को पानी, दूध, लस्सी, चाय और बर्फ जैसी आवश्यक सुविधाएं पहुंचाते थे. दुश्मन के हमले के निरंतर खतरे और सीधी निगरानी के बावजूद, उनका अटूट दृढ़ संकल्प सैनिकों के लिए एक जीवनरेखा बन गया था. उन्होंने लंबे समय तक तैनात रहने वाले सैनिकों को न केवल पानी की आपूर्ति की, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ाया.
मोर्चे पर अपने प्रयासों के अलावा, श्रवण ने अपने परिवार को भी सशस्त्र बलों का पूरा सहयोग करने के लिए प्रेरित किया. संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में नागरिक-सैन्य सहयोग की भावना को मजबूत करते हुए, श्रवण ने सैनिकों को आराम और रसद (लॉजिस्टिक्स) प्रदान करने के लिए अपने घर और संसाधनों के द्वार खोल दिए. उनके इस नेक और वीरतापूर्ण कार्य के लिए, सेना की 'गोल्डन एरो डिवीजन' ने उनकी शिक्षा को प्रायोजित किया है.
बालक श्रवण सिंह की असाधारण बहादुरी, अटूट समर्पण और प्रेरणादायक देशभक्ति को देखते हुए, भारत सरकार ने उन्हें 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025' के लिए चुना है- जो बच्चों के लिए देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है. उनका अनुकरणीय साहस और सेवा की गहरी भावना भारतीय समाज के नेक मूल्यों को दर्शाती है और देश के युवाओं के लिए एक चमकते प्रकाश स्तंभ की तरह है.
