बिहार के पहले फेज की वोटिंग पर प्रधानमंत्री की अपील, कहा 'पहले मतदान,फिर जलपान

बिहार के प्रथम चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री की अपील
बिहार के प्रथम चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री की अपील (Etv Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 8:33 AM IST

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान जारी है. आज (6 नवंबर) 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है. इन सीटों में 102 सामान्य और 19 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. पहले चरण में प्रमुख गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर है.NDA 121 सीट पर, महागठबंधन 126 सीट पर और जन सुराज 119 सीट पर चुनाव मैदान में हैं. पहले चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जनता से वोटिंग अपील की है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बिहारवासियों से की अपील : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के x प्लेटफार्म पर लिखा,"बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है. इस चरण में सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें. इस अवसर पर, राज्य के सभी युवा मतदाताओं को मेरी विशेष बधाई, जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं.

पहले मतदान, फिर जलपान :बिहार में विधानसभा चुनावों में इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें. इस मौके पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के अपने सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई.याद रखना है- पहले मतदान, फिर जलपान!

बिहार में पार्टियों के सीटों का समीकरण : पार्टियों और सीटों के समीकरण की बात करें तो बिहार चुनाव में NDA में BJP 48 सीटों पर, JDU 57 सीटों पर, LJP (रामविलास) 14 सीटों पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है. वहीं, महागठबंधन में RJD 73 सीटों पर, कांग्रेस 24, भाकपा माले 14, VIP 5, CPI 3 और CPI (M) 5 सीटों पर और IIP 3 सीटों पर चुनाव मैदान में है.

पहले चरण में पौने चार करोड़ मतदाता : इस चरण में कुल 3 करोड़ 75 लाख मतदाता उम्मीदवारों का फैसला करेंगे. जिनमें 1 करोड़ 98 लाख 35 हजार 325 पुरुष मतदाता और 1 करोड़ 76 लाख 77 हजार 298 महिला मतदाता शामिल हैं. साथ ही, 758 थर्ड जेंडर मतदाता और 7 लाख 37 हजार 765 पहली बार के युवा मतदाता 18 से 19 वर्ष) भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

आज की वोटिंग से कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला: आज हो रही वोटिंग में जिन बड़े चेहरों की किस्मत तय होनी हा उसमें शामिल हैं. महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई मंत्री के अलावे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और लोक गायिका मैथिली ठाकुर की किस्मत का फैसला होना है.

