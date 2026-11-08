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दीपावली 2026: बस्तर में जवानों के बीच पहुंचे PM मोदी, कहा- सही नीयत और नीतियों से नक्सलवाद पर लगी लगाम

दीपावली 2026: बस्तर में जवानों के बीच पहुंचे PM मोदी, ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बस्तर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार दीपावली का त्योहार जवानों के बीच रहकर मनाते हैं. इस बार वे बस्तर पहुंचे जिसे जवानों के शौर्य ने नक्सल मुक्त बनाया है. उन्होंने यहां पहुंचकर जवानों के साहस को नमन किया साथ ही पिछली सरकारों पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से सही नीयत और नीतियों से नक्सलवाद पर लगाम लगाई गई और अब छत्तीसगढ़ पूरी तरह नक्सल मुक्त हो गया है.

'पहले नक्सवाद को लाइलाज माना गया था' PM मोदी ने कहा कि, 2010 में हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे और तब नामदारों की आंखों से आंसू नहीं निकले थे. तब की सरकारों ने इस लाइलाज बीमारी बात कर छोड़ दिया गया था और इस बात को स्वीकार कर लिया गया था कि नक्सलवाद ऐसे ही चलता रहेगा.