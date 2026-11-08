दीपावली 2026: बस्तर में जवानों के बीच पहुंचे PM मोदी, कहा- सही नीयत और नीतियों से नक्सलवाद पर लगी लगाम
बस्तर के जवानों के साथ पीएम मना रहे दीवाली, कहा-''47 साल में पहली बार 1 साल में CRPF का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ'
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 8, 2026 at 12:58 PM IST
बस्तर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार दीपावली का त्योहार जवानों के बीच रहकर मनाते हैं. इस बार वे बस्तर पहुंचे जिसे जवानों के शौर्य ने नक्सल मुक्त बनाया है. उन्होंने यहां पहुंचकर जवानों के साहस को नमन किया साथ ही पिछली सरकारों पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से सही नीयत और नीतियों से नक्सलवाद पर लगाम लगाई गई और अब छत्तीसगढ़ पूरी तरह नक्सल मुक्त हो गया है.
'पहले नक्सवाद को लाइलाज माना गया था'
PM मोदी ने कहा कि, 2010 में हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे और तब नामदारों की आंखों से आंसू नहीं निकले थे. तब की सरकारों ने इस लाइलाज बीमारी बात कर छोड़ दिया गया था और इस बात को स्वीकार कर लिया गया था कि नक्सलवाद ऐसे ही चलता रहेगा.
Diwali is sweeter with those who protect us! #Bastar #NaxalFreeIndia https://t.co/7Ywie7uTt4— Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2026
2014 के बाद दृढ़ इच्छा शक्ति से काम- PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नक्सलवाद से लड़ने के लिए जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी इस देश में थी उस कमी को साल 2014 में खत्म करने का काम किया गया. हमारे सुरक्षा बल और पुलिस के जवान विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहे यह उसी कर्तव्य परायण की जीत है जो आज बस्तर को मिली है.
आपने इस प्रधान सेवक को मां भारती की सेवा का अवसर दिया और हमने देखा है 2014 के बाद हालत भी बदलने लगे हैं और आंकड़े भी बदलने लगे हैं.: नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
'पहली बार 1 साल में CRPF का 1 भी जवान शहीद नहीं हुआ'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने हमेशा नक्सलियों से ज्यादा संख्या में जवानों के मारे जाने की चर्चा की है. लेकिन 47 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब 1 साल में सीआरपीएफ के एक भी जवान को ड्यूटी के दरमियान जान नहीं गवानी पड़ी है.
सफलता के लिए सही नीयत जरूरी
प्रधानमंत्री ने बस्तर में जवानों से कहा कि यह देश के दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है. साथ ही आपके शौर्य, साहस और संयम की जीत है. सफलता के लिए सही नियत और सही नीतियां आवश्यक हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमने एक के बाद एक कड़े निर्णय लिए हैं. कई ऐसे कदम भी उठाए गए हैं जो आज तक लोगों की जानकारी में नहीं है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की नीतियों से नक्सलवादियों की फंडिंग पर बहुत बड़ी चोट लगी. फेक करेंसी के नेक्सस को तबाह किया गया. जिससे उनकी आर्थिक कमर ही नहीं टूटी बल्कि उनकी पूरी सप्लाई ही बंद हो गई. इधर हथियारों की सप्लाई बंद हुई दूसरी तरफ नक्सलियों के मूवमेंट और रिक्रूटमेंट पर लगाम लगाया गया.
जवानों को हर फैसले लेने की आजादी- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नक्सली हमले हो जाते थे लेकिन हमारे जवानों के हाथ बांधे रखते थे. हमारे सिक्योरिटी फोर्सज को रोका जाता था लेकिन हमारी सरकार ने सिक्योरिटी फोर्स को हर निर्णायक निर्णय लेने के लिए आजादी दी. हम बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. किसी मां की गोद सूनी ना हो, कोई परिवार अपाहिज ना हो, कोई बच्चा हथियार उठाकर हिंसा की राह पर न निकले. किसी युवा का भविष्य बर्बाद ना हो, इसलिए जब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं होगा हम संकल्प के साथ लगातार लगे रहेंगे. कोई प्रचार-प्रसार नहीं, कोई दिखावा नहीं. हमने संवेदनशीलता के साथ काम करने का निर्णय लिया था.
गरीबी से जीत दर्ज की- पीएम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने सिर्फ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं जीती है बल्कि अलगाव बाद और गरीबी से भी जीत दर्ज की है. कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने पिछले 10 सालों में 50 करोड़ लोग भीषण गरीबी से बाहर निकले हैं. जो काम दशकों तक गरीबी हटाओ के नारों से नहीं हुआ वह केवल 12 वर्षों में देश ने कर दिखाया है.
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