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पीएम मोदी आज दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे का करेंगे उद्घाटन, शहर में रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

देहरादून (उत्तराखंड): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल यानि आज उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे. जिसको लेकर पूर्व में ही तैयारियां पूरी कर दी गई थी. पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर पुलिस और खूफिया विभाग अलर्ट मोड पर है. राजधानी देहरादून की सड़क-चौराहे और हर गली-मोहल्ले में पर पैनी नजर रखी जा रही है. जहां सुरक्षाकर्मियों को बड़ी तादाद में तैनात किया गया है. जिससे किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. पीएम मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर देहरादून पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया है और तमामा मार्गों पर यातायात डायवर्ट रहेगा.

गौर हो कि पीएम मोदी आज अपने 28वें दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं. पीएम मोदी का यह दौरा देवभूमि उत्तराखंड के लिए कई मायनों में अहम माना जा रहा है. पीएम मोदी आज देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर लोगों को समर्पित करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी राजधानी देहरादून में आशारोड़ी से लेकर गढ़ी तक अलग-अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. इस दौरान वन्यजीवों की मौजूदगी वाले इलाकों में वन विभाग की पैनी नजर रहेगी, जिसको लेकर वन महकमे के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है.

इसकी वजह यह है कि इसके आसपास के इलाके खासकर राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. वहीं सुरक्षा व्यवस्था में SPG के साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर है. वहीं आज देहरादून का रूट प्लान और डायवर्जन प्लान ट्रैफिक पुलिस ने जारी कर दिया है, घर से निकलने से पहले रूट प्लान और डायवर्जन प्लान जरूर देखें.

कार्यक्रम में आने वाले वाहनों के लिए रूट प्लान

कुमाऊं, हरिद्वार, ऋषिकेश, डोईवाला धर्मपुर और आईएसबीटी से आने वाली बसों के लिए रूट-

रिस्पना पुल से आराघर चौक क्रॉस रोड होते हुए दर्शन लाल चौक होकर घंटाघर से बिन्दाल पुल होकर दून स्कूल से आकाश गंगा तिराहा

चकराता, विकासनगर, सहसपुर और प्रेमनगर क्षेत्र से आने वाली बसों के लिए रूट

प्रेमनगर चौक से बल्लूपुर चौक होकर बिन्दाल पुल होते हुए दून स्कूल से आकाश गंगा तिराहा

मसूरी और राजपुर क्षेत्र से आने वाली बसों के लिए रूट