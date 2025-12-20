ETV Bharat / bharat

PM मोदी का बंगाल दौरा: खराब विजिबिलिटी के कारण नहीं उतर सका हेलीकॉप्टर, करेंगे वर्चुअली संबोधन

कोलकाताः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राणाघाट के ताहेरपुर नेताजी पार्क में एक पब्लिक सभा को संबोधित करेंगे. खराब विज़िबिलिटी की वजह से उनका हेलीकॉप्टर इवेंट वाली जगह के पास ताहेरपुर हेलीपैड पर लैंड नहीं कर पाया. जिसके बाद उसे कोलकाता एयरपोर्ट वापस लौटना पड़ा.

आज सुबह से लोग नादिया के रानाघाट में ताहेरपुर नेताजी पार्क में इकट्ठा हो गये थे. राष्ट्रीय झंडे लहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारा लगा रहे थे. प्रधानमंत्री के मीटिंग की जगह पर पहुंचने में देरी के कारण अफरा-तफरी की खबरें हैं. देरी के लिए पार्टी समर्थकों ने सिक्योरिटी गेट तोड़ दिए.

स्थिति को संभालने के लिए, विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने मीटिंग की जगह पर मौजूद BJP समर्थकों और आम जनता से माफी मांगी. उन्होंने लोगों को बताया कि घने कोहरे और प्रधानमंत्री की सुरक्षा चिंताओं के कारण हेलीकॉप्टर कोलकाता एयरपोर्ट पर वापस लौट गया. उन्होंने सभी से सब्र रखने की अपील की. इस बीच, प्रोटोकॉल के मुताबिक, राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के साथ हैं.

प्रधानमंत्री को सड़क के रास्ते ग्रीन कॉरिडोर के ज़रिए ताहिरपुर मीटिंग की जगह तक ले जाने की संभावना पर राज्य और केंद्र के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई. लेकिन, इस पर सहमति नहीं बन सकी. उसके बाद वर्चुअल संबोधन का निर्णय लिया गया.