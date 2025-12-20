ETV Bharat / bharat

PM मोदी का बंगाल दौरा: खराब विजिबिलिटी के कारण नहीं उतर सका हेलीकॉप्टर, करेंगे वर्चुअली संबोधन

यह दौरा आने वाले चुनावी मुकाबलों से पहले पश्चिम बंगाल में BJP और TMC के बीच तेज़ होती राजनीतिक लड़ाई के बीच हो रहा है.

Prime Minister Narendra Modi
पीएम नरेंद्र मोदी. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 20, 2025 at 1:47 PM IST

3 Min Read
कोलकाताः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राणाघाट के ताहेरपुर नेताजी पार्क में एक पब्लिक सभा को संबोधित करेंगे. खराब विज़िबिलिटी की वजह से उनका हेलीकॉप्टर इवेंट वाली जगह के पास ताहेरपुर हेलीपैड पर लैंड नहीं कर पाया. जिसके बाद उसे कोलकाता एयरपोर्ट वापस लौटना पड़ा.

आज सुबह से लोग नादिया के रानाघाट में ताहेरपुर नेताजी पार्क में इकट्ठा हो गये थे. राष्ट्रीय झंडे लहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारा लगा रहे थे. प्रधानमंत्री के मीटिंग की जगह पर पहुंचने में देरी के कारण अफरा-तफरी की खबरें हैं. देरी के लिए पार्टी समर्थकों ने सिक्योरिटी गेट तोड़ दिए.

स्थिति को संभालने के लिए, विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने मीटिंग की जगह पर मौजूद BJP समर्थकों और आम जनता से माफी मांगी. उन्होंने लोगों को बताया कि घने कोहरे और प्रधानमंत्री की सुरक्षा चिंताओं के कारण हेलीकॉप्टर कोलकाता एयरपोर्ट पर वापस लौट गया. उन्होंने सभी से सब्र रखने की अपील की. इस बीच, प्रोटोकॉल के मुताबिक, राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के साथ हैं.

प्रधानमंत्री को सड़क के रास्ते ग्रीन कॉरिडोर के ज़रिए ताहिरपुर मीटिंग की जगह तक ले जाने की संभावना पर राज्य और केंद्र के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई. लेकिन, इस पर सहमति नहीं बन सकी. उसके बाद वर्चुअल संबोधन का निर्णय लिया गया.

प्रधानमंत्री के पहले के शेड्यूल के मुताबिक, उन्हें शनिवार सुबह 8:30 बजे दिल्ली से निकलना था और सुबह 10:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचना था. पांच मिनट बाद, सुबह 10:35 बजे, उन्हें MI-17 हेलीकॉप्टर से नादिया जिले के राणाघाट के लिए निकलना था. सुबह 11:10 बजे राणाघाट हेलीपैड पर उतरने के बाद, पीएम मोदी को सड़क के रास्ते मीटिंग की जगह पर पहुंचना था.

PM मोदी ने X पर ट्वीट किया था-"कल, 20 दिसंबर को दोपहर में, मैं राणाघाट में BJP की पब्लिक मीटिंग में भाषण दूंगा. पश्चिम बंगाल के लोगों को केंद्र सरकार के कई तरह के प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा मिल रहा है. लेकिन, साथ ही, राज्य के हर सेक्टर में तृणमूल कांग्रेस के कुशासन की वजह से, वे तकलीफ़ का शिकार हो रहे हैं. तृणमूल की लूटपाट और डराने-धमकाने की सारी हदें पार हो गई हैं। इसीलिए आज, BJP ही लोगों की एकमात्र उम्मीद और भरोसा है."

