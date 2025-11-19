ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को 21वीं किस्त ट्रांसफर की

पीएम मोदी ने लाभार्थियों को किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त ट्रांसफर की ( ANI )

चेन्नई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पीएम-किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त ट्रांसफर की. प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कोयंबटूर से योजना के 9 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की गई. इससे पहले दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया गया. पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत, पात्र किसानों को हर चार महीने में 2000 रुपये - यानी कुल 6,000 रुपये सालाना सहायता राशि - सीधे उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है. पिछली 20वीं किस्त अगस्त में जारी की गई थी, जिससे 2.4 करोड़ महिला किसानों सहित 9.8 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ था. योजना की पहली 20 किस्तों में प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के तहत 3,90,000 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है. पीएम किसान योजना के लाभार्थी स्टेट्स कैसे करें चेक?