पीएम मोदी ने बजट के बाद वेबिनार में विकसित भारत के लिए पॉलिसी रोडमैप बताया

उन्होंने कहा, "हमें पारदर्शी, रफ्तार और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एआई, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स का बड़े पैमाने पर प्रयोग करना होगा. हमें शिकायत सुलझाने के सिस्टम के असर पर भी लगातार नजर रखनी होगी."

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में लागू किए गए पक्के इरादों वाले सुधारों की वजह से देश अभी "रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है". उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने लचीलापन को बेहतर बनाने के लिए प्रक्रिया को आसान बनाया और टेक्नोलॉजी पर आधारित गवर्नेंस को बढ़ाया. "इस गति को बनाए रखने के लिए, हमें न केवल नीति का इरादा पर, बल्कि वितरण उत्कृष्टता पर भी फोकस करना होगा. सुधारों की तारीफ घोषणाओं के आधार पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर उनके असर के आधार पर होनी चाहिए."

पीएम मोदी ने कहा, "ऐसी पॉलिसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, क्रेडिट का असर आसान बनाएं, बिजनेस करने में आसानी बढ़ाएं, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, लोगों की जिंदगी आसान बनाएं, उनके लिए नए मौके बनाएं और बजट में इससे जुड़े फैसले इकोनॉमी को स्थायी मजबूती दें."

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हर बजट "2047 तक एक विकसित भारत बनाने" के बड़े लक्ष्य की ओर एक कदम है. उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना बढ़ाने, बिजनेस करने में आसानी और गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी से जुड़े बजट के फैसले देश की इकॉनमी को हमेशा के लिए मज़बूती देते हैं. बजट का असर भी मजबूत पैरामीटर्स पर आधारित होना चाहिए.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज "विकसित भारत के लिए टेक्नोलॉजी, सुधार और फाइनेंस" पर बजट के बाद एक वेबिनार को संबोधित किया. इसमें उन्होंने राष्ट्रीय बजट को शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट के बजाय लॉन्ग-टर्म पॉलिसी रोडमैप बताया.

प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा किया. "ग्यारह साल पहले, सार्वजनिक क्षमता का बजट लगभग 2 लाख करोड़ रुपये था. मौजूदा बजट में यह बढ़कर लगभग 12 लाख करोड़ रुपये हो गया है. इतने बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश निजी सेक्टर के लिए एक साफ संदेश है.

दोस्तों, अब इंडस्ट्री और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स के लिए नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ने का समय है." पीएम मोदी ने फाइनेंसिंग मॉडल्स में और इनोवेशन और उभरते सेक्टर्स में मजबूत सहयोग की अपील की. उन्होंने सुझाव दिया कि "हमें प्रोजेक्ट मंजूरी के तरीके और मूल्यांकन की क्वालिटी को मजबूत करना होगा" ताकि अच्छे लागत लाभ का विश्लेषण से बर्बादी और देरी को रोका जा सके.

वित्तीय क्षेत्र पर चर्चा करते हुए, प्रधानमंत्री ने विदेशी निवेश ढांचा को अधिक भरोसेमंद और निवेश के अनुकूल बनाने की कोशिशों के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक फाइनेंस को बेहतर बनाने के लिए बॉन्ड मार्केट को और सक्रिय बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

"हम विदेशी निवेश ढांचा आसान बना रहे हैं. हम सिस्टम को उम्मीद के मुताबिक और निवेशक-अनुकूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं." हम दीर्घकालिक वित्त को बेहतर बनाने के लिए बॉन्ड मार्केट को और ज्यादा एक्टिव बनाने के लिए भी कदम उठा रहे हैं. बॉन्ड खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है. पीएम मोदी ने कहा, "दोस्तों, हमें बॉन्ड मार्केट सुधारों को लंबे समय की ग्रोथ के लिए मददगार के तौर पर देखना होगा. हमें पहले से पता होना और तरलता को बढ़ाना होगा."

उन्होंने कहा, "हमें बॉन्ड मार्केट सुधारों को लंबे समय की ग्रोथ के लिए मददगार के तौर पर देखना होगा," और कहा कि लगातार विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए "हमें नए इंस्ट्रूमेंट्स लाने होंगे और रिस्क के लिए असरदार इंतजाम करने होंगे." पीएम मोदी ने सरकार, इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एकेडेमिया के बीच एक संयुक्त उद्यम के तौर पर "स्पष्ट सुधार साझेदारी चार्टर" बनाने का प्रस्ताव रखा.

उन्होंने हितधारकों से बजट के कंटेंट पर आगे चर्चा करने के बजाय उसे तुरंत लागू करने पर ध्यान देने को कहा. प्रधानमंत्री ने कहा, "मकसद बजट को जल्द से जल्द लागू करना है." "मकसद बजट पर चर्चा करना नहीं है." इसका मकसद बजट को जल्द से जल्द लागू करना है. इसका मकसद बजट को सबसे आसान तरीके से लागू करना है. उन्होंने कहा, "और सभी हितधारकों को इस बजट से फायदा होना चाहिए. उन्हें शामिल होना चाहिए. अगर आप इसे ध्यान में रखते हैं, अगर आप इस पर चर्चा करते हैं, तो यह वेबिनार सच में एक जीवंत अर्थव्यवस्था का दरवाजा खोलेगा."

