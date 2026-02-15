ETV Bharat / bharat

'राजनीतिक स्थिरता से निवेशकों का भारत में बढ़ा भरोसा', 38 देशों के साथ ट्रेड डील पर बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( ANI )

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटीआई को दिए एक विशेष इंटरव्यू में कहा कि उनकी सरकार ने सुधार को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया है और यह सिर्फ बातों तक नहीं बल्कि काम में भी दिखा है. प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार सौदों पर कहा कि राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक पूर्वानुमान क्षमता ने भारत में निवेशकों का भरोसा बहाल किया. आर्थिक नीति और एफटीए पर क्या बोले PM मोदी?

प्रधानमंत्री मोदी ने 38 देशों के साथ एफटीए पर कहा कि मजबूत विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, एमएसएमई भारत को मजबूती से व्यापार समझौतों पर बातचीत करने में मदद करते हैं. हमारे एफटीए (मुक्त व्यापार समझौते) का उद्देश्य वस्त्र, चमड़ा, रसायन, हस्तशिल्प, रत्न और अन्य क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करना है. उन्होंने कहा कि इस साल का बजट भारत के विकसित राष्ट्र बनने की चाहत को दर्शाता है. पीएम ने कहा, बजट मजबूरी में पैदा हुआ ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ वाला अवसर नहीं है, बल्कि ये तैयारी और प्रेरणा से उपजा ‘हम तैयार हैं’ वाला पल है. राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता

रक्षा बजट में बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह मौजूदा हालात के हिसाब से रक्षा क्षेत्र को आधुनिक बनाए. उन्होंने कहा कि देश के रक्षा बलों की सहायता करने और उन्हें मजबूत करने के लिए सरकार को जो भी करना होगा, करेगी. प्रधानमंत्री मोदी ने संप्रग सरकार के समय के ‘आर्थिक कुप्रबंधन’ की आलोचना करते हुए कहा कि उसने भारत को आत्मविश्वास के साथ बातचीत करने की स्थिति में नहीं छोड़ा. संप्रग सरकार के दौरान बातचीत शुरू होती थी और फिर टूट जाती थी, लेकिन लंबी बातचीत के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाता था.