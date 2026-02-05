ETV Bharat / bharat

'कितने भी नारे लगा लो, मोदी की कब्र कभी नहीं खोद पाओगे', पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना

राज्यसभा में पीएम मोदी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिया जवाब ( ANI )

नई दिल्ली : विपक्षी नेताओं द्वारा बार-बार "मोदी तेरी कब्र खुदेगी" का नारा लगाने वालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधा निशाना. पीएम मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे. इसी दौरान उन्होंने बिना नाम लिए ही राहुल गांधी पर निशाना साथा. पीएम मोदी ने कहा कि हमारे खिलाफ लगातार एक कैंपेन चलाया जा रहा है, और बार-बार वो (कांग्रेस नेता) कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी. पीएम ने कहा, "हम विकसित भारत की जमीन तैयार कर रहे हैं. कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है. मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं. ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है, जो देश के किसी नागरिक की कब्र खोदने की बात करती है." पीएम मोदी ने कहा, "क्या इस तरह के नारे लगाना संविधान का अपमान नहीं है. इसके बाद भी वे बयान देंगे, देखो प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था. 2002 से 2014 से, पिछले 25 साल से संसद का एक भी सत्र ऐसा नहीं गया, जिसमें मोदी को इस संसद में गाली देने का काम न किया हो इन लोगों ने. मुझसे किसी ने पूछा था स्वास्थ्य का राज, मैंने कहा था कि डेली दो किलो गाली खाता हूं. मोदी की कब्र ये क्यों खोदना चाहते हैं, ये नारा नहीं, इनके भीतर नफरत का प्रतिबिंब है."