'विपक्ष ने जो पाप किया, उसे सजा मिलेगी', महिला आरक्षण बिल पर बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण बिल का जिक्र करते हुए कहा कि नारी शक्ति के सपने को कुचल दिया गया.
Published : April 18, 2026 at 8:31 PM IST
नई दिल्ली: देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज मैं यहां एक ज़रूरी मुद्दे पर बात करने आया हूं, खासकर इस देश की महिलाओं के लिए. इस देश का हर नागरिक देख रहा है कि महिलाओं की तरक्की कैसे रुक गई है... हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद, हम कामयाब नहीं हुए हैं. नारी शक्ति अधिनियम में बदलाव नहीं हो पाए. और मैं इसके लिए देश की सभी माताओं और बहनों से माफ़ी मांगता हूं."
पीएम मोदी ने कहा, "देश की भलाई हमारी प्राथमिकता है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए राजनीतिक फ़ायदा देश की भलाई से भी बड़ा हो जाता है, तो इसका बोझ देश की महिलाओं को उठाना पड़ता है. इस बार भी यही हुआ." "देश की 'नारी शक्ति' को कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों की मतलबी राजनीति का बोझ उठाना पड़ा."
#WATCH | In his address to the nation, Prime Minister Narendra Modi says, " today i'm here to discuss an important issue, especially for the women of this country. every citizen of this country is witnessing how women's progress has stalled... despite our best efforts, we haven't… pic.twitter.com/Y2s2hBUCz6— ANI (@ANI) April 18, 2026
पीएम मोदी ने कहा, "वे भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की महिलाएं देश में हो रहे हर डेवलपमेंट को करीब से देख रही हैं. वे इरादे भांप सकती हैं और सच्चाई को साफ-साफ समझ सकती हैं. इसलिए, महिला आरक्षण का विरोध करके विपक्ष ने जो पाप किया है, उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी. इन पार्टियों ने संविधान बनाने वालों की भावनाओं का भी अपमान किया है, और वे लोगों की दी गई सजा से बच नहीं पाएंगे. सदन में नारी शक्ति वंदन अमेंडमेंट किसी से कुछ छीनने के लिए नहीं था, यह सबको कुछ देने के लिए था."
#WATCH | In his address to the nation, Prime Minister Narendra Modi says, " nation’s welfare is our priority, but when political benefit becomes the priority for some people, even bigger than the nation’s welfare, the women of the country have to bear the burden for this. the same… pic.twitter.com/mAxFkMPYT7— ANI (@ANI) April 18, 2026
कांग्रेस ने महिलाओं के समर्थन में खड़े होने का मौका खो दिया
पीएम ने कहा, "व्यक्तिगत, मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस अपनी दशकों पुरानी गलती सुधारेगी, अपने पापों का प्रायश्चित करेगी. लेकिन कांग्रेस ने इतिहास लिखने और महिलाओं के समर्थन में खड़े होने का मौका खो दिया. कांग्रेस देश के ज़्यादातर इलाकों में अपना वजूद खो चुकी है. एक पैरासाइट की तरह, कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों पर सवारी करती है और खुद को ज़िंदा रखती है. लेकिन कांग्रेस यह भी नहीं चाहती कि क्षेत्रीय पार्टियां मज़बूत हों. इसलिए, उसने इस संशोधन का विरोध करवाकर कई क्षेत्रीय पार्टियों का भविष्य अंधेरे में धकेलने की राजनीतिक साजिश रची."
VIDEO | Addressing the nation, PM Narendra Modi (@narendramodi) says, " they are forgetting that the women of the 21st century are closely watching every development in the country. they can sense intentions and clearly understand the truth. therefore, the sin committed by the… pic.twitter.com/MzX3XT9N75— Press Trust of India (@PTI_News) April 18, 2026
कांग्रेस, सपा, डीएमके, टीएमसी और दूसरी पार्टियों ने महिलाओं के अधिकारों को लूटा
नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोलते हुए, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, "कांग्रेस, सपा, डीएमके, टीएमसी और दूसरी पार्टियों ने इतने सालों में एक ही बहाना बनाया है. कोई टेक्निकल मुद्दा उठाकर, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को लूटा है. देश राजनीति के इस गंदे पैटर्न को समझ गया है और इसके पीछे का कारण भी समझ गया है."
#WATCH | Speaking on Nari Shakti Vandan Adhiniyam, PM Narendra Modi says, " congress, sp, dmk, tmc and other parties have made the same excuse all these years. raising some technical issue, they have looted the rights of women. the nation has understood this ugly pattern of… pic.twitter.com/kyGMVdstjB— ANI (@ANI) April 18, 2026
अगर महिलाएं सशक्त हो गईं तो वंशवादी पार्टियों की लीडरशिप को खतरा
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, "नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध के पीछे एक बड़ा कारण है - इन वंशवादी पार्टियों का डर. उन्हें डर है कि अगर महिलाएं सशक्त हो गईं, तो इन वंशवादी पार्टियों की लीडरशिप खतरे में पड़ जाएगी. वे कभी नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार से बाहर की महिलाएं आगे बढ़ें..."
तीसरे कार्यकाल में यह तीसरी बार है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं.
तीसरे कार्यकाल में सबसे पहले पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन 12 मई 2025 को दिया था. उस समय उन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत के जवाबी हमले में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को बताया था. दूसरी बार 21 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 22 सितंबर 2025 से जेनरेशन जीएसटी सुधारों (GST 2.0) को लागू करने की घोषणा की थी.
पीएम मोदी ने 21 सितंबर 2025 को किया था संबोधित
प्रधानमंत्री मोदी ने 21 सितंबर 2025 को जीएसटी रिफॉर्म लागू किए जाने को लेकर देश को संबोधित किया था. उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि कल, नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय के साथ ही अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू कर दिए जाएंगे. पीएम मोदी ने कहा था कि कल से देश में 'जीएसटी बचत उत्सव' शुरू हो रहा है. इससे आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजें खरीद सकेंगे.
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