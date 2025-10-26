ETV Bharat / bharat

PM मोदी दिल्ली में छठ पूजा में होंगे शामिल, जानिए क्या है वासुदेव घाट की तैयारियां

PM मोदी दिल्ली में छठ पूजा में होंगे शामिल ( ETV Bharat )

दो दिन पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंत्री कपिल मिश्रा के साथ वासुदेव घाट का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया था. अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस, एनएसजी व अन्य एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है. घाट क्षेत्र में विशेष बैरिकेडिंग, निगरानी कैमरे व सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही में कोई बाधा न आए.

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की पुष्टि के बाद प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा और व्यवस्था की तैयारियां तेज कर दी गई हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली में इस बार छठ महापर्व का आयोजन विशेष होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को यमुना नदी के वासुदेव घाट पर पूजा-अर्चना में शामिल हो सकते हैं. प्रधानमंत्री उदयमान सूर्य को अर्घ्य देंगे. इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, एलजी विनय कुमार सक्सेना व केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी उपस्थित रहेंगे.

पीएम मोदी के छठ पूजा में शामिल होने के लगे बैनर (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री की उपस्थिति के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक पीएमओ ने साफ निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की वजह से पूजा में आए आम श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. इस उद्देश्य से ट्रैफिक व प्रवेश व्यवस्था में भी कई बदलाव किए जा रहे हैं.



दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि वासुदेव घाट के आसपास रिंग रोड पर अस्थायी यातायात नियंत्रण लागू किया जाएगा. घाट के आसपास वाहनों की पार्किंग सीमित रहेगी, जबकि श्रद्धालुओं को वैकल्पिक मार्गों की जानकारी पहले से देने के निर्देश जारी हुए हैं.

सुरक्षा की तैयारियों करती पुलिस (ETV Bharat)

सुरक्षा एजेंसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को देखते हुए 27 अक्टूबर को प्रस्तावित यमुना आरती कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया है. वासुदेव घाट क्षेत्र में सुरक्षा के साथ स्वच्छता व सजावट पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

वासुदेव घाट पर छठ पूजा की तैयारियां (ETV Bharat)

वासुदेव घाट पिछले कुछ वर्षों में छठ पूजा के प्रमुख स्थलों में से एक बन चुका है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) इस घाट की देखरेख करता है और अब यहां अतिरिक्त सुविधाएं जैसे अस्थायी चेंजिंग रूम, पेयजल व्यवस्था और मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं.

प्रशासन का दावा किया है कि घाटों की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा चुके हैं. इस बार छठ पूजा के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति से दिल्ली में त्योहार का उत्साह और भी बढ़ गया है.



