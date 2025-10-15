ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी का कुरनूल दौरा 16 को, 13 हजार 430 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ

कुरनूल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आंध्र प्रदेश के कुरनूल ज़िले का दौरा करेंगे. यहां, लगभग 13,430 करोड़ रुपये की कई प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इस परियोजना से क्षेत्र के विद्युत बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने इस कार्यक्रम की जानकारी दी है.

इस दौरे की शुरुआत शिवाजी स्फूर्ति केंद्र में एक पड़ाव से होगी, जिसके बाद ज़िले में बुनियादी ढांचे, औद्योगिक और सड़क परियोजनाओं से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा. प्रधानमंत्री कुरनूल-3 पूलिंग स्टेशन को जोड़ने वाली पारेषण प्रणाली की आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 2,880 करोड़ रुपये है.

ओर्वाकल और कोप्पर्थी औद्योगिक गलियारों, पापघ्नी नदी पर पुल और एस. गुंडलापल्ली-कनिगिरी बाईपास पर भी महत्वपूर्ण निवेश किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 4,920 करोड़ रुपये होगी. इन गलियारों का विकास राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) और एपी औद्योगिक अवसंरचना निवेश निगम (एपीआईआईसी) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है.