पीएम मोदी का कुरनूल दौरा 16 को, 13 हजार 430 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ
यह यात्रा कुरनूल में बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय विकास पर सरकार के फोकस को उजागर करती है.
Published : October 15, 2025 at 2:20 PM IST
कुरनूल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आंध्र प्रदेश के कुरनूल ज़िले का दौरा करेंगे. यहां, लगभग 13,430 करोड़ रुपये की कई प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इस परियोजना से क्षेत्र के विद्युत बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने इस कार्यक्रम की जानकारी दी है.
इस दौरे की शुरुआत शिवाजी स्फूर्ति केंद्र में एक पड़ाव से होगी, जिसके बाद ज़िले में बुनियादी ढांचे, औद्योगिक और सड़क परियोजनाओं से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा. प्रधानमंत्री कुरनूल-3 पूलिंग स्टेशन को जोड़ने वाली पारेषण प्रणाली की आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 2,880 करोड़ रुपये है.
ओर्वाकल और कोप्पर्थी औद्योगिक गलियारों, पापघ्नी नदी पर पुल और एस. गुंडलापल्ली-कनिगिरी बाईपास पर भी महत्वपूर्ण निवेश किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 4,920 करोड़ रुपये होगी. इन गलियारों का विकास राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) और एपी औद्योगिक अवसंरचना निवेश निगम (एपीआईआईसी) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है.
इन पहलों से लगभग 21,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा और लगभग एक लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा. जिससे रायलसीमा क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी. इसके अलावा, प्रधानमंत्री सब्बावरम और शीलानगर के बीच ग्रीनफील्ड सड़क (960 करोड़ रुपये) की आधारशिला रखेंगे. पिलेरू और कलुरु के बीच चार लेन वाली सड़क के चौड़ीकरण का निरीक्षण करेंगे.
वह गुडीवाड़ा-नुजेल्ला और पेंडुर्थी-सिंहाचलम सहित महत्वपूर्ण रेलवे ओवरब्रिजों का उद्घाटन करेंगे. साथ ही कोठावलसा-विजयनगरम राजमार्ग (1,200 करोड़ रुपये) की चौथी लेन का भी उद्घाटन करेंगे. इस यात्रा के दौरान गेल गैस पाइपलाइन के साथ-साथ कोठावलसा-बोड्डावारा और सिमिलीगुडा-गोरापुर खंड जैसी अन्य परियोजनाएँ भी राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी.
