पीएम मोदी का आंध्र प्रदेश दौरा आज, सत्य श्री साईं बाबा शताब्दी समारोह में होंगे शामिल, CM नायडू भी पहुंचे

पुट्टपर्थी: श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह के लिए पुट्टपर्थी स्थित हिल व्यू ऑडिटोरियम को खूबसूरती से सजाया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (बुधवार) सुबह दिल्ली से सीधे पुट्टपर्थी हवाई अड्डे पहुँचेंगे और श्री सत्य साईं शताब्दी समारोह में भाग लेंगे. इस बीच राज्यपाल अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मंत्री नारा लोकेश मंगलवार शाम 5 बजे पुट्टपर्थी पहुँच गए.

हिल व्यू ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री, मंत्रियों और ट्रस्ट के गणमान्य व्यक्तियों के लिए अलग-अलग मंच बनाए गए हैं. पूरे ऑडिटोरियम को एसपीजी सुरक्षाकर्मियों की कड़ी सुरक्षा में रखा गया है. प्रशांति निलयम और आसपास के सभी मंदिर भवनों को रंग-बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है और खूबसूरती से तैयार किया गया है. मंत्री पय्यावुला केशव, सत्यकुमार, अनागनी सत्यप्रसाद और सविता ने पुट्टपर्थी हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का भव्य स्वागत किया.

भव्य समारोह की योजना

ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी आर.जे. रत्नाकर ने बताया कि श्री सत्य साईं बाबा शताब्दी समारोह बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि केंद्रीय न्यास, सेवा संगठन और भक्त मिलकर इन उत्सवों का आयोजन कर रहे हैं. बाबा की महासमाधि के बाद आयोजित होने वाले इन प्रमुख समारोहों में भाग लेने के लिए देश-विदेश से भक्त पुट्टपर्थी पहुँच रहे हैं. अपेक्षित भीड़ को देखते हुए आवास, भोजन और दर्शन की व्यवस्था की गई है.